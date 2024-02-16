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Оклеветали: спецпрокурор США нашел крайнего в деле Хантера Байдена и компании Burisma

Оклеветали: спецпрокурор США нашел крайнего в деле Хантера Байдена и компании Burisma - 16.02.2024 Украина.ру

Оклеветали: спецпрокурор США нашел крайнего в деле Хантера Байдена и компании Burisma

Бывший информатор ФБР по делу Хантера Байдена и компании Burisma Александр Смирнов задержан 15 февраля в аэропорту Лас-Вегаса после возвращения в США из-за границы. Об этом 16 февраля сообщили местные СМИ

2024-02-16T13:45

2024-02-16T13:45

2024-02-16T14:24

эксклюзив

джо байден

хантер байден

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коррупция

расследование

сша

украина

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Спецпрокурор США Дэвид Вайс, ведущий расследование в отношении сына президента Джо Байдена, обвинил Смирнова в даче ложный показаний. Вайс утверждает, что Смирнов оклеветал Байдена, потому что тот не нравился ему как политик.Александр Смирнов сотрудничал с федеральными агентами с 2010 года. В 2020 году, в ходе следствия по делу Хантера Байдена, Смирнов заявил, что члены руководства украинской энергетической компании Burisma в 2015-2016 гг. наняли сына Байдена, чтобы, пользуясь именем его отца, защитить компанию от возможных юридических проблем в США. За эту помощь в "решении проблем" фирма выплатила Байденам по 5 млн долларов, утверждал информатор ФБР.Свои обвинения Смирнов выдвинул в то время, когда Джо Байден начинал свою предвыборную кампанию.Теперь спецпрокурор Вайс утверждает, что Смирнов сфальсифицировал информацию, основанную на реальных встречах и контактах, в ходе которых якобы не обсуждалось ничего предосудительного. Также Вайс утверждает, что информатор общался с представителями украинской компании не в 2015-2016 гг., а в 2017 году, когда Джо Байден уже не был вице-президентом и не мог использовать свою должность для лоббирования интересов Burisma.Если суд согласится с обвинениями спецпрокурора, Смирнов может получить до 25 лет тюрьмы.Как главой Офиса спецпрокурора стал друг Хантера БайденаИнтересно то, что осенью 2023 года президент США Джо Байден назначил руководителем Офиса специального прокурора США бывшего коллегу своего сына Хантера Байдена – юриста Хэмптона Деллинджера.Новый глава Офиса ранее работал вместе с сыном Байдена в юридической фирме, защищающей интересы компании Burisma. Когда в преддверие новой предвыборной кампании в США стал набирал обороты скандал вокруг Хантера Байдена и его причастности к коррупции, Деллинджер возглавил ведомство, которое занимается защитой осведомителей, сообщающих о политическом вмешательстве в пятилетнее расследование в отношении Байдена-младшего.По информации американских СМИ, Деллинджер был партнером вашингтонской юридической фирмы Boies Schiller Flexner LLP с мая 2013 по ноябрь 2020 года, когда Джо Байден победил на президентских выборах.Хантер Байден работал в той же юридической фирме юрисконсультом с 2010 по 2017 год, в то время как его отец был вице-президентом. В 2014 году младший Байден привлек Burisma в качестве клиента фирмы, одновременно заняв место в совете директоров украинской энергетической компании.Миллиард долларов за голову украинского прокурораКогда в 2014 году младший сын Джо Байдена – Хантер стал членом правления холдинга Burisma, занимающегося добычей газа на Украине, у Байдена-старшего внезапно возник повышенный интерес к Украине. Это факт заметили американские СМИ, но Байдены на все обвинения отвечали, что Хантер на Украине действует исключительно как частное лицо и его бизнес никакого отношения к политике не имеет.Неоднократно Джо Байден утверждал, что вообще не был в курсе бизнес-дел сына. Однако на закрытом заседании комитета Палаты представителей по надзору 31 июля 2023 года деловой партнер Хантера Байдена рассказывал, как, сын американского президента неоднократно во время встреч с деловыми партнерами звонил отцу и выводил его на громкую связь, чтобы решить проблемы компании Burisma, которая на Украине столкнулась с расследованием прокуратуры по подозрению в коррупции.Несколько уголовных дел, которые в отношении компании были заведены на Украине, так и не были доведены до конца. Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин позже заявил, что своего поста он лишился именно из-за расследования по делу Burisma и что его отставки от президента Петра Порошенко требовал лично Джо Байден.В августе 2023 года на телеканале Fox News вышло интервью Шокина, в котором он заявил, что прокуратура нашла бы доказательства коррупционной деятельности, которой Байдены занимались на Украине, если бы расследование продолжилось. Но Джо Байден пригрозил Порошенко, что использует свое влияние и заблокирует выдачу Украине американского кредита в размере 1 млрд долларов, если генпрокурор не будет уволен.Когда президентом США стал Дональд Трамп, он попросил Владимира Зеленского расследовать дело о махинациях Хантера Байдена на Украине. Итоги расследования перед депутатами Верховной Рады озвучил Александр Дубинский. По данным Дубинского, Хантер Байден за время его деятельности в компании Burisma получил 16,5 млн долларов.Примечательно, что сам Дубинский в настоящее время находится в украинском СИЗО, ему предъявлены обвинения в государственной измене и распространении фейков против высшего государственного руководства. На самом деле Дубинский – это козырной туз, который Киев держит в рукаве для того, чтобы в случае необходимости шантажировать демократов делом Burisma, рассказал ранее в интервью Украина.ру украинский политолог Михаил Павлив.В общем, арест Арест Александра Смирнова, который являлся осведомителем ФБР по делу Burisma - всего лишь маленькая деталь в большой политической игре, которая сейчас идет в США. Сторонники Трампа пытаются насобирать как можно больше компромата на Байдена, а сторонники последнего - на Трампа. При этом "Дело Burisma" - реальное дело о коррупции в высших эшелонах американской власти и разваливать его будут всеми возможными способами. А судьба осведомителя Смирнова - судьба пешки, которой обязательно пожертвует - либо с той либо с другой стороны конфликта.

https://ukraina.ru/20231208/1051859536.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, джо байден, хантер байден, burisma, коррупция, расследование, сша, украина