https://ukraina.ru/20240212/1053241013.html

Концерт "Би-2" в Дубае отменили по просьбе дипломатов - Mash

Концерт "Би-2" в Дубае отменили по просьбе дипломатов - Mash - 12.02.2024 Украина.ру

Концерт "Би-2" в Дубае отменили по просьбе дипломатов - Mash

В Дубае отменили концерт "Би-2" из-за антироссийской позиции музыкантов, сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на источника, приближённого к правительству объединенных Арабских Эмиратов

2024-02-12T11:35

2024-02-12T11:35

2024-02-12T11:35

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ОАЭ - дружественная России страна, которая "не допускает разжигания межнациональной розни (так любят делать сочувствующие Украине), похабщины и политоты на концертах", пояснил источник.При этом разговор теперь не только о "Би-2", предполагает источник. Отныне российские дипломаты будут почаще напоминать властям ОАЭ о "спорных" артистах, чтобы местные органы проверяли тщательнее, строже и, в случае чего, не стеснялись отменять/не выдавать разрешений.Ранее израильское издание Ynet сообщило, что четырех музыкантов "Би-2" депортируют в Израиль, а не в Россию. Соответствующее прошение музыканты подали в МИД Израиля.По данным Ynet, сотрудники МИД Израиля связались с властями Таиланда. В результате четырёх из семи задержанных депортируют в Тель-Авив, так как у них есть израильское гражданство. В Израиль пустят даже тех, кто въехал в Таиланд по российским паспортам в обход миграционных правил.Участники "Би-2" поспешили опровергнуть информацию о депортации. В МИД Израиля подтвердили, что солист группы прибыл в страну.Ранее участников коллектива задержали в Таиланде. Они давали концерты, не получив разрешение на работу. Суд города Пхукет приговорил их к штрафу в размере 95 долларов (8,4 тысячи рублей) на каждого и к депортации из страны.Лёва из "Би-2" (по паспорту - Егор Бортник*) не только негативно высказывался о России и СВО, но и в мае прошлого года закатил подписчикам скандал из-за того, что те поздравили его 9 мая с Днем Победы.Артист заявил, что отмечает только 8 мая, как в Европе. Попутно он обозвал своих патриотично настроенных фанатов убийцами. В результате в мае 2023-го музыканта внесли в реестр иноагентов.*признан Минюстом РФ иноагентом

https://ukraina.ru/20240131/1053000147.html

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