Финско-российская граница останется закрытой до 14 апреля - правительство Финляндии - 08.02.2024 Украина.ру
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Финско-российская граница останется закрытой до 14 апреля - правительство Финляндии
Финско-российская граница останется закрытой до 14 апреля - правительство Финляндии - 08.02.2024 Украина.ру
Финско-российская граница останется закрытой до 14 апреля - правительство Финляндии
Правительство Финляндии продлило срок закрытия границы с Россией до 14 апреля. Об этом 8 февраля сообщило финское министерство внутренних дел
2024-02-08T15:12
2024-02-08T15:12
новости
финляндия
правительство
граница
россия
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"Правительство приняло решение, что сухопутные пограничные переходы между Финляндией и Россией будут закрыты до 14 апреля 2024 года", – говорится в пресс-релизе на сайте МВД.Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с Россией с ноября 2023 года, ссылаясь на неконтролируемый поток беженцев из третьих стран.Власти Финляндии 18 ноября закрыли на четыре месяца четыре из восьми КПП на российско-финской границе. Позже закрылись все сухопутные КПП. 11 января глава МВД Мари Рантанен заявила, что закрытие границы с Россией продлили до 11 февраля.
https://ukraina.ru/20240119/1052784046.html
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новости, финляндия, правительство, граница, россия
Новости, Финляндия, правительство, граница, Россия

Финско-российская граница останется закрытой до 14 апреля - правительство Финляндии

15:12 08.02.2024
 
© AP / Sergei Grits
- РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP / Sergei Grits
Читать в
Правительство Финляндии продлило срок закрытия границы с Россией до 14 апреля. Об этом 8 февраля сообщило финское министерство внутренних дел
"Правительство приняло решение, что сухопутные пограничные переходы между Финляндией и Россией будут закрыты до 14 апреля 2024 года", – говорится в пресс-релизе на сайте МВД.
Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с Россией с ноября 2023 года, ссылаясь на неконтролируемый поток беженцев из третьих стран.
Власти Финляндии 18 ноября закрыли на четыре месяца четыре из восьми КПП на российско-финской границе. Позже закрылись все сухопутные КПП. 11 января глава МВД Мари Рантанен заявила, что закрытие границы с Россией продлили до 11 февраля.
- РИА Новости, 1920, 19.01.2024
19 января, 12:53
Финский политик предложил расстреливать незаконно пересекающих границуФинский политик из правой партии "Истинные финны" Яри Налли опубликовал и удалил пост с призывом "расстреливать лиц, незаконно пересекающих границу", сообщила газета Iltalehti
 
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