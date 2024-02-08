Финско-российская граница останется закрытой до 14 апреля - правительство Финляндии
© AP / Sergei Grits
© AP / Sergei Grits
Правительство Финляндии продлило срок закрытия границы с Россией до 14 апреля. Об этом 8 февраля сообщило финское министерство внутренних дел
"Правительство приняло решение, что сухопутные пограничные переходы между Финляндией и Россией будут закрыты до 14 апреля 2024 года", – говорится в пресс-релизе на сайте МВД.
Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с Россией с ноября 2023 года, ссылаясь на неконтролируемый поток беженцев из третьих стран.
Власти Финляндии 18 ноября закрыли на четыре месяца четыре из восьми КПП на российско-финской границе. Позже закрылись все сухопутные КПП. 11 января глава МВД Мари Рантанен заявила, что закрытие границы с Россией продлили до 11 февраля.