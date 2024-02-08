https://ukraina.ru/20240208/1053169960.html

Финско-российская граница останется закрытой до 14 апреля - правительство Финляндии

Финско-российская граница останется закрытой до 14 апреля - правительство Финляндии - 08.02.2024 Украина.ру

Финско-российская граница останется закрытой до 14 апреля - правительство Финляндии

Правительство Финляндии продлило срок закрытия границы с Россией до 14 апреля. Об этом 8 февраля сообщило финское министерство внутренних дел

2024-02-08T15:12

2024-02-08T15:12

2024-02-08T15:12

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"Правительство приняло решение, что сухопутные пограничные переходы между Финляндией и Россией будут закрыты до 14 апреля 2024 года", – говорится в пресс-релизе на сайте МВД.Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с Россией с ноября 2023 года, ссылаясь на неконтролируемый поток беженцев из третьих стран.Власти Финляндии 18 ноября закрыли на четыре месяца четыре из восьми КПП на российско-финской границе. Позже закрылись все сухопутные КПП. 11 января глава МВД Мари Рантанен заявила, что закрытие границы с Россией продлили до 11 февраля.

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