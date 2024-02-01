https://ukraina.ru/20240201/1053017650.html

Главное за ночь 1 февраля

Главное за ночь 1 февраля - 01.02.2024 Украина.ру

Главное за ночь 1 февраля

Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:

2024-02-01T08:08

2024-02-01T08:08

2024-02-01T08:08

вячеслав володин

новости

владимир зеленский

войска

минобороны рф

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Минобороны РФ сообщило о перехвате и уничтожении утром в четверг средствами ПВО 4 украинских беспилотников над территорией Белгородской области и двух БПЛА - над Воронежской.Володин сообщил, что ГД рассмотрит в четверг обращение к конгрессу США по крушению Ил-76.Украинские войска покинули ряд позиций в районе села Приютное под Угледаром.Зеленский уволил главу департамента Службы безопасности Украины Романа Семенченко.ЕС готовит "экстренную приостановку" поставок украинских сельхозтоваров на свой рынок.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

вячеслав володин, новости, владимир зеленский, войска, минобороны рф