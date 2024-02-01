Главное за ночь 1 февраля - 01.02.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 1 февраля
Главное за ночь 1 февраля - 01.02.2024 Украина.ру
Главное за ночь 1 февраля
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
2024-02-01T08:08
2024-02-01T08:08
вячеслав володин
новости
владимир зеленский
войска
минобороны рф
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Минобороны РФ сообщило о перехвате и уничтожении утром в четверг средствами ПВО 4 украинских беспилотников над территорией Белгородской области и двух БПЛА - над Воронежской.Володин сообщил, что ГД рассмотрит в четверг обращение к конгрессу США по крушению Ил-76.Украинские войска покинули ряд позиций в районе села Приютное под Угледаром.Зеленский уволил главу департамента Службы безопасности Украины Романа Семенченко.ЕС готовит "экстренную приостановку" поставок украинских сельхозтоваров на свой рынок.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
вячеслав володин, новости, владимир зеленский, войска, минобороны рф
Вячеслав Володин, Новости, Владимир Зеленский, войска, Минобороны РФ

Главное за ночь 1 февраля

08:08 01.02.2024
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
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Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
Минобороны РФ сообщило о перехвате и уничтожении утром в четверг средствами ПВО 4 украинских беспилотников над территорией Белгородской области и двух БПЛА - над Воронежской.
Володин сообщил, что ГД рассмотрит в четверг обращение к конгрессу США по крушению Ил-76.
Украинские войска покинули ряд позиций в районе села Приютное под Угледаром.
Зеленский уволил главу департамента Службы безопасности Украины Романа Семенченко.
ЕС готовит "экстренную приостановку" поставок украинских сельхозтоваров на свой рынок.
 
Вячеслав ВолодинНовостиВладимир ЗеленскийвойскаМинобороны РФ
 
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