https://ukraina.ru/20240201/1052988508.html
Труп был с шевроном "Азова"*: полковник Федоров о том, какую страшную находку нашли на позициях ВСУ
Труп был с шевроном "Азова"*: полковник Федоров о том, какую страшную находку нашли на позициях ВСУ - 01.02.2024 Украина.ру
Труп был с шевроном "Азова"*: полковник Федоров о том, какую страшную находку нашли на позициях ВСУ
В одном из боев противник понес большие потери — фактически он потерял роту, но часть военных сдалась в плен. Когда российские бойцы досматривали позиции, там была найдена гора трупов, один из которых был с нашивкой "Азова"*. Об этом командир 61-й бригады Роман Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру
2024-02-01T05:00
2024-02-01T05:00
2024-02-01T05:00
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Когда наше подразделение столкнулось "Кракеном"* и "Азовом"*, тогда в одном из боев противник понес большие потери — фактически он потерял роту, но часть военных сдалась в плен, рассказал военный.Во время допроса украинские пленные рассказали весь свой путь до окопа, что их "дернули", забрали из разных расположений. Старшим у них был человек из спецназа, подготовленный, как они говорили — "не наш", уточнил комбриг.Когда досматривали позиции, там была найдена гора трупов. Часть украинских военных бойцы взяли в плен. Когда осматривали трупы, а их было как минимум 15, и вот один из них был с шевронами и нашивками "Азова"*. Остальные - обычная механизированная бригада, на них были знаки отличия, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь* Организации, деятельность которых запрещена на территории РФ
https://ukraina.ru/20240130/1052981269.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, "азов", вс рф, убитые, всу, потери всу, бой, резервы
Новости, Россия, Украина, "Азов", ВС РФ, убитые, ВСУ, потери ВСУ, бой, резервы
Труп был с шевроном "Азова"*: полковник Федоров о том, какую страшную находку нашли на позициях ВСУ
В одном из боев противник понес большие потери — фактически он потерял роту, но часть военных сдалась в плен. Когда российские бойцы досматривали позиции, там была найдена гора трупов, один из которых был с нашивкой "Азова"*. Об этом командир 61-й бригады Роман Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру
Когда наше подразделение столкнулось "Кракеном"* и "Азовом"*, тогда в одном из боев противник понес большие потери — фактически он потерял роту, но часть военных сдалась в плен, рассказал военный.
Во время допроса украинские пленные рассказали весь свой путь до окопа, что их "дернули", забрали из разных расположений. Старшим у них был человек из спецназа, подготовленный, как они говорили — "не наш", уточнил комбриг.
"Бой шёл 4 дня без остановки, круглосуточно. Личный состав [ВСУ] подвозили на ЛБС (линию боестолкновений. — Ред.) техникой. Резервы у противника иссякли, а так, может быть, продолжался бы бой и дальше", - подчеркнул Федоров.
Когда досматривали позиции, там была найдена гора трупов. Часть украинских военных бойцы взяли в плен. Когда осматривали трупы, а их было как минимум 15, и вот один из них был с шевронами и нашивками "Азова"*. Остальные - обычная механизированная бригада, на них были знаки отличия, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
* Организации, деятельность которых запрещена на территории РФ