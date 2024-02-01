Труп был с шевроном "Азова"*: полковник Федоров о том, какую страшную находку нашли на позициях ВСУ - 01.02.2024 Украина.ру
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Труп был с шевроном "Азова"*: полковник Федоров о том, какую страшную находку нашли на позициях ВСУ
Труп был с шевроном "Азова"*: полковник Федоров о том, какую страшную находку нашли на позициях ВСУ - 01.02.2024 Украина.ру
Труп был с шевроном "Азова"*: полковник Федоров о том, какую страшную находку нашли на позициях ВСУ
В одном из боев противник понес большие потери — фактически он потерял роту, но часть военных сдалась в плен. Когда российские бойцы досматривали позиции, там была найдена гора трупов, один из которых был с нашивкой "Азова"*. Об этом командир 61-й бригады Роман Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру
2024-02-01T05:00
2024-02-01T05:00
новости
россия
украина
"азов"
вс рф
убитые
всу
потери всу
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резервы
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Когда наше подразделение столкнулось "Кракеном"* и "Азовом"*, тогда в одном из боев противник понес большие потери — фактически он потерял роту, но часть военных сдалась в плен, рассказал военный.Во время допроса украинские пленные рассказали весь свой путь до окопа, что их "дернули", забрали из разных расположений. Старшим у них был человек из спецназа, подготовленный, как они говорили — "не наш", уточнил комбриг.Когда досматривали позиции, там была найдена гора трупов. Часть украинских военных бойцы взяли в плен. Когда осматривали трупы, а их было как минимум 15, и вот один из них был с шевронами и нашивками "Азова"*. Остальные - обычная механизированная бригада, на них были знаки отличия, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь* Организации, деятельность которых запрещена на территории РФ
https://ukraina.ru/20240130/1052981269.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, "азов", вс рф, убитые, всу, потери всу, бой, резервы
Новости, Россия, Украина, "Азов", ВС РФ, убитые, ВСУ, потери ВСУ, бой, резервы

Труп был с шевроном "Азова"*: полковник Федоров о том, какую страшную находку нашли на позициях ВСУ

05:00 01.02.2024
 
© РИА Новости . Михаил Андроник / Перейти в фотобанкНародная милиция ДНР в Мариуполе
Народная милиция ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости . Михаил Андроник
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В одном из боев противник понес большие потери — фактически он потерял роту, но часть военных сдалась в плен. Когда российские бойцы досматривали позиции, там была найдена гора трупов, один из которых был с нашивкой "Азова"*. Об этом командир 61-й бригады Роман Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру
Когда наше подразделение столкнулось "Кракеном"* и "Азовом"*, тогда в одном из боев противник понес большие потери — фактически он потерял роту, но часть военных сдалась в плен, рассказал военный.
Во время допроса украинские пленные рассказали весь свой путь до окопа, что их "дернули", забрали из разных расположений. Старшим у них был человек из спецназа, подготовленный, как они говорили — "не наш", уточнил комбриг.

"Бой шёл 4 дня без остановки, круглосуточно. Личный состав [ВСУ] подвозили на ЛБС (линию боестолкновений. — Ред.) техникой. Резервы у противника иссякли, а так, может быть, продолжался бы бой и дальше", - подчеркнул Федоров.

Когда досматривали позиции, там была найдена гора трупов. Часть украинских военных бойцы взяли в плен. Когда осматривали трупы, а их было как минимум 15, и вот один из них был с шевронами и нашивками "Азова"*. Остальные - обычная механизированная бригада, на них были знаки отличия, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
* Организации, деятельность которых запрещена на территории РФ
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