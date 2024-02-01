https://ukraina.ru/20240201/1052988508.html

Труп был с шевроном "Азова"*: полковник Федоров о том, какую страшную находку нашли на позициях ВСУ

Труп был с шевроном "Азова"*: полковник Федоров о том, какую страшную находку нашли на позициях ВСУ - 01.02.2024 Украина.ру

Труп был с шевроном "Азова"*: полковник Федоров о том, какую страшную находку нашли на позициях ВСУ

В одном из боев противник понес большие потери — фактически он потерял роту, но часть военных сдалась в плен. Когда российские бойцы досматривали позиции, там была найдена гора трупов, один из которых был с нашивкой "Азова"*. Об этом командир 61-й бригады Роман Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру

2024-02-01T05:00

2024-02-01T05:00

2024-02-01T05:00

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Когда наше подразделение столкнулось "Кракеном"* и "Азовом"*, тогда в одном из боев противник понес большие потери — фактически он потерял роту, но часть военных сдалась в плен, рассказал военный.Во время допроса украинские пленные рассказали весь свой путь до окопа, что их "дернули", забрали из разных расположений. Старшим у них был человек из спецназа, подготовленный, как они говорили — "не наш", уточнил комбриг.Когда досматривали позиции, там была найдена гора трупов. Часть украинских военных бойцы взяли в плен. Когда осматривали трупы, а их было как минимум 15, и вот один из них был с шевронами и нашивками "Азова"*. Остальные - обычная механизированная бригада, на них были знаки отличия, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь* Организации, деятельность которых запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20240130/1052981269.html

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новости, россия, украина, "азов", вс рф, убитые, всу, потери всу, бой, резервы