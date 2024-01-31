https://ukraina.ru/20240131/1053000147.html

Лёва* из "Би-2" опроверг депортацию в Израиль и приземлился в Тель-Авиве

Лёва* из "Би-2" опроверг депортацию в Израиль и приземлился в Тель-Авиве - 31.01.2024 Украина.ру

Лёва* из "Би-2" опроверг депортацию в Израиль и приземлился в Тель-Авиве

Солист российской музыкальной группы "Би-2" Лёва (по паспорту Егор Бортник*) прибыл в Израиль, сообщил представитель МИД Израиля Лион Хайят. Об этом 31 января написали журналисты РИА Новости

2024-01-31T12:34

2024-01-31T12:34

2024-01-31T12:54

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Ранее израильское издание Ynet сообщило, что четырех музыкантов "Би-2" депортируют в Израиль, а не в Россию. Соответствующее прошение музыканты подали в МИД Израиля.По данным Ynet, сотрудники МИД Израиля связались с властями Таиланда. В результате четырёх из семи задержанных депортируют в Тель-Авив, так как у них есть израильское гражданство. В Израиль пустят даже тех, кто въехал в Таиланд по российским паспортам в обход миграционных правил.Участники "Би-2" поспешили опровергнуть информацию о депортации, просочившуюся в СМИ. Однако уже сегодня в МИД Израиля подтвердили, что солист группы прибыл в страну.Ранее участников коллектива задержали в Таиланде. Они давали концерты, не получив разрешение на работу.В итоге суд города Пхукет приговорил их к штрафу в размере 95 долларов (8,4 тысячи рублей) на каждого и к депортации из страны.Тем временем, в России потребовали задержать участников группы по их возвращению.Общественники просили возбудить против музыкантов уголовное дело по статье 205.1. "Содействие террористической деятельности".Лёва из "Би-2" (по паспорту - Егор Бортник*) не только негативно высказывался о России и СВО, но и в мае прошлого года закатил подписчикам скандал из-за того, что те поздравили его 9 мая с Днем Победы.Артист заявил, что отмечает только 8 мая, как в Европе. Попутно он обозвал своих патриотично настроенных фанатов убийцами. В результате в мае 2023-го музыканта внесли в реестр иноагентов.*признан Минюстом РФ иноагентом

https://ukraina.ru/20240130/1052977040.html

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