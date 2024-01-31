Лёва* из "Би-2" опроверг депортацию в Израиль и приземлился в Тель-Авиве - 31.01.2024 Украина.ру
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Лёва* из "Би-2" опроверг депортацию в Израиль и приземлился в Тель-Авиве
Лёва* из "Би-2" опроверг депортацию в Израиль и приземлился в Тель-Авиве - 31.01.2024 Украина.ру
Лёва* из "Би-2" опроверг депортацию в Израиль и приземлился в Тель-Авиве
Солист российской музыкальной группы "Би-2" Лёва (по паспорту Егор Бортник*) прибыл в Израиль, сообщил представитель МИД Израиля Лион Хайят. Об этом 31 января написали журналисты РИА Новости
2024-01-31T12:34
2024-01-31T12:54
новости
россия
израиль
мид
би-2
иноагент
депортация
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Ранее израильское издание Ynet сообщило, что четырех музыкантов "Би-2" депортируют в Израиль, а не в Россию. Соответствующее прошение музыканты подали в МИД Израиля.По данным Ynet, сотрудники МИД Израиля связались с властями Таиланда. В результате четырёх из семи задержанных депортируют в Тель-Авив, так как у них есть израильское гражданство. В Израиль пустят даже тех, кто въехал в Таиланд по российским паспортам в обход миграционных правил.Участники "Би-2" поспешили опровергнуть информацию о депортации, просочившуюся в СМИ. Однако уже сегодня в МИД Израиля подтвердили, что солист группы прибыл в страну.Ранее участников коллектива задержали в Таиланде. Они давали концерты, не получив разрешение на работу.В итоге суд города Пхукет приговорил их к штрафу в размере 95 долларов (8,4 тысячи рублей) на каждого и к депортации из страны.Тем временем, в России потребовали задержать участников группы по их возвращению.Общественники просили возбудить против музыкантов уголовное дело по статье 205.1. "Содействие террористической деятельности".Лёва из "Би-2" (по паспорту - Егор Бортник*) не только негативно высказывался о России и СВО, но и в мае прошлого года закатил подписчикам скандал из-за того, что те поздравили его 9 мая с Днем Победы.Артист заявил, что отмечает только 8 мая, как в Европе. Попутно он обозвал своих патриотично настроенных фанатов убийцами. В результате в мае 2023-го музыканта внесли в реестр иноагентов.*признан Минюстом РФ иноагентом
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новости, россия, израиль, мид, би-2, иноагент, депортация
Новости, Россия, Израиль, МИД, Би-2, иноагент, депортация

Лёва* из "Би-2" опроверг депортацию в Израиль и приземлился в Тель-Авиве

12:34 31.01.2024 (обновлено: 12:54 31.01.2024)
 
© vk.com / Лёва Би-2Лёва Би-2
Лёва Би-2 - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© vk.com / Лёва Би-2
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Солист российской музыкальной группы "Би-2" Лёва (по паспорту Егор Бортник*) прибыл в Израиль, сообщил представитель МИД Израиля Лион Хайят. Об этом 31 января написали журналисты РИА Новости
"Да. Гражданин Израиля уже находится в стране", - заявил Хайят.
Ранее израильское издание Ynet сообщило, что четырех музыкантов "Би-2" депортируют в Израиль, а не в Россию. Соответствующее прошение музыканты подали в МИД Израиля.
По данным Ynet, сотрудники МИД Израиля связались с властями Таиланда. В результате четырёх из семи задержанных депортируют в Тель-Авив, так как у них есть израильское гражданство. В Израиль пустят даже тех, кто въехал в Таиланд по российским паспортам в обход миграционных правил.
Участники "Би-2" поспешили опровергнуть информацию о депортации, просочившуюся в СМИ. Однако уже сегодня в МИД Израиля подтвердили, что солист группы прибыл в страну.
Ранее участников коллектива задержали в Таиланде. Они давали концерты, не получив разрешение на работу.
В итоге суд города Пхукет приговорил их к штрафу в размере 95 долларов (8,4 тысячи рублей) на каждого и к депортации из страны.
Тем временем, в России потребовали задержать участников группы по их возвращению.
Общественники просили возбудить против музыкантов уголовное дело по статье 205.1. "Содействие террористической деятельности".
Лёва из "Би-2" (по паспорту - Егор Бортник*) не только негативно высказывался о России и СВО, но и в мае прошлого года закатил подписчикам скандал из-за того, что те поздравили его 9 мая с Днем Победы.
Артист заявил, что отмечает только 8 мая, как в Европе. Попутно он обозвал своих патриотично настроенных фанатов убийцами. В результате в мае 2023-го музыканта внесли в реестр иноагентов.
*признан Минюстом РФ иноагентом
Фестиваль Нашествие. День первый - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Вчера, 10:35
"Ещё не решено": участники "Би-2" опровергли информацию о депортации в ИзраильУчастники российской музыкальной группы "Би-2" опровергли информацию о депортации в Израиль. Об этом они сообщили в телеграм-канале группы
 
НовостиРоссияИзраильМИДБи-2иноагентдепортация
 
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