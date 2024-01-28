https://ukraina.ru/20240128/1052919585.html

Военкому разрешили брать взятки домами, война с Чебурашкой. Западная Украина за минувшую неделю

Военкому разрешили брать взятки домами, война с Чебурашкой. Западная Украина за минувшую неделю - 28.01.2024 Украина.ру

Военкому разрешили брать взятки домами, война с Чебурашкой. Западная Украина за минувшую неделю

Статус "волонтёра" стал для жителей региона своеобразной индульгенцией: он позволяет не только избежать службы в армии, но и беспрепятственно выезжать за границу. Однако фото на Мальдивах могут всё испортить

2024-01-28T05:27

2024-01-28T05:27

2024-01-28T05:27

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львов

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«Подарить» военкому дом за 100 тысяч евро, чтобы не идти в армию? Во Львове это законноНесколько месяцев назад журналисты антикоррупционного сайта NGL.media провели расследование и обнаружили, что сыну начальника Лычаковско-Железнодорожного ТЦК (военкомата) Львова Андрея Дубового сделали ценный подарок в конце июня 2022 года.Владислав Дубовой получил недостроенный дом площадью 638 квадратных метров вместе с приусадебным участком в 0,09 га на улице Очеретяной в Брюховичах – элитном пригороде Львова. Официальная стоимость подарка составила 876 тысяч гривен, хотя эксперты утверждают, что его реальная цена составляет около 4 млн. грн (100 тысяч евро).После этого Национальное агентство предотвращения коррупции (НАПК) сообщило, что женщина, которая сделала подарок сыну львовского военкома, воспитывает совместного ребенка с мужчиной, который состоит на учете в Лычаковско-Железнодорожном ТЦК города Львова.В НАПК утверждали, что этот мужчина со времени начала СВО ни разу не был вызван для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), обновления данных или выполнения других мобилизационных распоряжений.Законодательство запрещает военным комиссарам получать подарки для себя или своих близких, если эти подарки связаны с исполнением ими служебных полномочий. При этом действия военного квалифицировали не как уголовное преступление, а по ст. 172-5 Кодекса об административных правонарушениях – нарушение установленных законом ограничений по получению подарков.Санкция статьи предусматривает штраф с конфискацией подарков.На прошлой неделе рассмотрел дело судья Шевченковского райсуда Львова Олег Ковальчук. В ходе рассмотрения дела подполковник Андрей Дубовой отрицал свою вину в совершении административного правонарушения, заявив, что он не знал о сделанном Альбиной Савчук подарке его сыну. Военком также заявил, что гражданский муж Савчук получал вызов в ТЦК «наравне со всеми военнообязанными, однако проблема с мобилизацией всем известна».Сын военкома, Владислав Дубовой, в суде заявил, что он состоит в отношениях с падчерицей Альбины Савчук – дочерью мужчины, с которым она пребывает в гражданском браке. В январе 2022 года Владислав Дубовой сделал предложение девушке, поэтому Альбина Савчук подарила им дом.Он утверждает, что дом решили оформить на него, потому что у невесты есть судебные споры. Также Владислав Дубовой заявил, что не рассказывал своему отцу о подарке, потому что это его не касается.«Что касается повесток для отца его невесты, он никогда не просил Андрея Дубового присылать или не присылать их, поскольку знал, что ему пришли три повестки как военнообязанному», – цитируют в постановлении суда слова Владислава Дубового.В свою очередь, гражданский муж Альбины Савчук, будущий тесть Владислава Дубового, заявил, что «не понимает, какая связь между тем, что они подарили жилье как семье Владиславу Дубовому и Роксолане, и исполнением служебных обязанностей Андреем Дубовым» .На вопрос, почему он до сих пор не мобилизован, мужчина ответил, что «заключил контракт с 125 бригадой территориальной обороны и является волонтером». О каком контракте идет речь, в судебных документах не уточняется.Этих аргументов для судьи оказалось достаточно, и он закрыл дело об админправонарушении в отношении военкома Андрея Дубового. Однако на постановление еще может быть подана апелляция.Комментарии под публикациями львовских СМИ об этом судебном решении — крайне саркастичные и бранные.«В такое и дети не верят» – самый приличный из них.Тернопольский «волонтер» засветился на МальдивахМуж известной тернопольской блогерши Татьяны Пренткович, предприниматель Андрей Гонковский попал в скандал из-за своей поездки на Мальдивы. По его словам, он, как волонтёр, сперва уехал в Польшу, где у него было запланировано благотворительное событие. Однако дата мероприятия изменилась в последний момент, и муж решил улететь на Мальдивы, где уже отдыхали его жена с детьми.Фото с отдыха супругов на Мальдивах появились в соцсетях 24 января, и вызвали возмущение украинцев. Впоследствии сам Гонковский подтвердил, что на фото действительно он.Объясняя ситуацию, мужчина сначала оправдывался, что «не прикрывался волонтёрством, чтобы уехать на отдых». Как отметил Гонковский, в Польше у него на 11 января было запланировано благотворительное событие «Магия утра», однако дата проведения мероприятия изменилась в последний момент на 23 января.По словам Андрея Гонковского, позже он вернулся в Варшаву, и всё же провел там благотворительное мероприятие, где удалось собрать 450 тысяч гривен, за которые уже приобрели два дрона Mavic 3T для украинских военных.На следующий день в Instagram*, отвечая на возмущение своей подписчицы, Пренткович пожаловалась, что «все ездят, а публичным людям нельзя». По словам блогерши, «на границе мужчины-украинцы есть в каждой машине».Пренткович объясняла, что её муж сделал много хороших дел, а «документы о купленных для ВСУ авто позволяют пересекать границу, потому что это и называется волонтер».В ответ на замечания о том, что другие семьи не могут уехать за границу в полном составе, Пренткович заявила, что «на Мальдивы и до войны не все могли», а сейчас уехать просто так не удастся, «можно только когда делаешь что-нибудь хорошее».Подводя итог, Пренткович заявила, что они с мужем выехали из Украины на законных основаниях, «ничего не украли и через границу по лесу не бежали».Однако после ливня возмущенных и даже нецензурных комментариев и Пренткович, и Гонковский начали извиняться перед своими подписчиками, от которых на самом деле материально зависят, ведь эта пара – классические «инфоцыгане».Следует отметить, что в открытых источниках нет информации об официальном браке между Прентковичем и Гонковским, однако в своих соцсетях пара регулярно называет друг друга «супругом» и «женой».Татьяна Пренткович – одна из самых популярных блоггеров Украины. По состоянию на 25 января на ее Instagram*-аккаунт было подписано более миллиона пользователей. 31-летняя Пренткович является владелицей диджитал-агентства Prentkovych Agency, а также секс-шопа INSIDE.Андрей Гонковский позиционирует себя как предпринимателя, он основатель центра онлайн-образования G-tag, продает курсы по достижению успеха. Однако теперь у него самого — явные проблемы с успехом.В Калуше объявили войну Чебурашке, но ссорятся между собойВ Калуше Ивано-Франковской области несколько десятилетий работает детский сад «Чебурашка», один из лучших в городе. Никому это название не мешало до прошлой осени, когда его объявили «колониальным» – судя по всему, после успеха нового российского фильма «Чебурашка».Тогда Молодежный совет Калуша обратился к властям города с предложением переименовать это заведение дошкольного образования, и предложил свои варианты: «Котигорошко», «Мавка», «Дюймовочка», «Пёс Патрон» и «Улей».Несколько месяцев шло общественное обсуждение этого проекта, было предложено 10 вариантов нового названия и дана возможность голосовать онлайн. В итоге в голосовании приняли участие только 118 жителей Калуша, а победу одержало название «Кобзарик» (38 голосов).В Калушском городском совете подготовили проект решения, согласно которому было предложено изменить название детсада и утвердить новый устав. При обсуждении на депутатских комиссиях особых замечаний не было, хотя некоторые депутаты городского совета говорили о том, что название «Улей» было бы лучшим выбором.Но до внесения каких-либо предложений по этому поводу не дошло.Конфликт возник уже на сессии городского совета, состоявшейся 25 января. На нем председатель Молодежного совета Олег Киндрацкий подал предложение сменить название «Чебурашка» на «Улей».Он пояснил, что участие в онлайн-голосовании смогли принять не все желающие жители общины, в частности члены Молодежного совета и внутренне перемещенные лица, которые остались без такой возможности. Поэтому организация провела внутреннее голосование среди всех своих членов, и его победителем оказалось название «Улей». Так и появилось альтернативное предложение.«У меня есть обращение работников детсада и родительского комитета с подписями под просьбой оставить название "Кобзарик"», – апеллировала на сессии начальница управления образования Ирина Люклян.Предложение Молодежного совета председательствующий на сессии поставил на голосование. Ее поддержали 10 депутатов, что было мало для утверждения. Название «Кобзарик» одобрили 25 голосами.Следует отметить, что это не первый конфликт в Калуше, связанный с переименованием. В прошлом году, когда в городе шли дискуссии по изменению названия улицы Пушкина, многие местные жители предлагали назвать ее именами Валерия Залужного и Бориса Джонсона.Такие предложения поступали, несмотря на то, что в объяснительной статье перед голосованием власти Калуша отметили: действующее законодательство Украины запрещает присваивать топонимам фамилии живых людей.«Просим учесть это при последующих голосованиях. А любимцам Калушской общины Валерию Залужному и Борису Джонсону все вместе пожелаем долгих лет жизни и победы Украине!» – говорилось тогда в сообщении горсовета.Помимо улицы Пушкина, в прошлом году в Калуше переименовали также улицы Дружбы, Искры, Глинки, Ломоносова, Чайковского, Черняховского и Чехова. А улицы Менделеева и Рылеева просто исчезли с карты города, став продолжениями улицы Витовского.В какую сумму обошлись все эти переименования, власти так до сих пор не сообщили.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ukraina.ru/20240121/1052793545.html

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западная украина, эксклюзив, переименование, волонтеры, львов