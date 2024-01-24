https://ukraina.ru/20240124/1052868870.html

Госдума РФ обратится к конгрессу США и бундестагу ФРГ после крушения Ил-76

Госдума РФ обратится к конгрессу США и бундестагу ФРГ после крушения Ил-76 - 24.01.2024 Украина.ру

Госдума РФ обратится к конгрессу США и бундестагу ФРГ после крушения Ил-76

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу Германии в связи с крушением самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом он заявил на пленарном заседании парламента 24 января

2024-01-24T13:26

2024-01-24T13:26

2024-01-24T13:26

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"Есть предложение все-таки разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы, давайте подготовим обращение к Конгрессу США и бундестагу Германии, для того чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому помогают, это нацистский режим, вскормленный Байденом, Макроном, Шольцем, другими политиками, они должны осознать свою ответственность, а депутаты парламентов должны объявить им импичмент", - сказал он.Также Володин предложил довести до сведения национальных парламентов позицию Госдумы по этому вопросу.Ранее в среду Минобороны РФ сообщило о крушении в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 с 65 пленными украинскими военными и девятью россиянами. По данным ведомства, к месту падения самолета вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.Как указало издание "Украинская правда", самолет сбили Вооруженные силы Украины.

https://ukraina.ru/20240124/1052868186.html

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всу, новости, пленные, вячеслав володин, конгресс сша, бундестаг