Госдума РФ обратится к конгрессу США и бундестагу ФРГ после крушения Ил-76 - 24.01.2024 Украина.ру
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Госдума РФ обратится к конгрессу США и бундестагу ФРГ после крушения Ил-76
Госдума РФ обратится к конгрессу США и бундестагу ФРГ после крушения Ил-76 - 24.01.2024 Украина.ру
Госдума РФ обратится к конгрессу США и бундестагу ФРГ после крушения Ил-76
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу Германии в связи с крушением самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом он заявил на пленарном заседании парламента 24 января
2024-01-24T13:26
2024-01-24T13:26
всу
новости
пленные
вячеслав володин
конгресс сша
бундестаг
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"Есть предложение все-таки разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы, давайте подготовим обращение к Конгрессу США и бундестагу Германии, для того чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому помогают, это нацистский режим, вскормленный Байденом, Макроном, Шольцем, другими политиками, они должны осознать свою ответственность, а депутаты парламентов должны объявить им импичмент", - сказал он.Также Володин предложил довести до сведения национальных парламентов позицию Госдумы по этому вопросу.Ранее в среду Минобороны РФ сообщило о крушении в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 с 65 пленными украинскими военными и девятью россиянами. По данным ведомства, к месту падения самолета вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.Как указало издание "Украинская правда", самолет сбили Вооруженные силы Украины.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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всу, новости, пленные, вячеслав володин, конгресс сша, бундестаг
ВСУ, Новости, Пленные, Вячеслав Володин, Конгресс США, Бундестаг

Госдума РФ обратится к конгрессу США и бундестагу ФРГ после крушения Ил-76

13:26 24.01.2024
 
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу Германии в связи с крушением самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом он заявил на пленарном заседании парламента 24 января
"Есть предложение все-таки разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы, давайте подготовим обращение к Конгрессу США и бундестагу Германии, для того чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому помогают, это нацистский режим, вскормленный Байденом, Макроном, Шольцем, другими политиками, они должны осознать свою ответственность, а депутаты парламентов должны объявить им импичмент", - сказал он.
Также Володин предложил довести до сведения национальных парламентов позицию Госдумы по этому вопросу.
"Своих солдат расстреляли в воздухе… там их матери, жены, дети ждали", - возмутился Володин.
Ранее в среду Минобороны РФ сообщило о крушении в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 с 65 пленными украинскими военными и девятью россиянами. По данным ведомства, к месту падения самолета вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.
Как указало издание "Украинская правда", самолет сбили Вооруженные силы Украины.
Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
13:19
Вот это цинизм! - депутат Картаполов об уничтожении ВСУшниками военнопленных в Ил-76Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов удивился степени цинизма Вооруженных сил Украины, уничтоживших собственных бойцов в самолете Ил-76
 
ВСУНовостиПленныеВячеслав ВолодинКонгресс СШАБундестаг
 
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Заголовок открываемого материала
14:37В украинском штабе по обмену пленными отказались говорить о крушении Ил-76
14:36Минобороны Украины открестилось от ответственности за крушение Ил-76 с пленными
14:34Украинские СМИ изменили заголовки о причастности ВСУ к крушению Ил-76
14:15Алексей Живов: Сбив Ил-76 с пленными на борту, украинско-американская ПВО совершила абсурдный поступок
14:06Особенные беженцы. Как можно помочь жителям Харьковской области
13:26Госдума РФ обратится к конгрессу США и бундестагу ФРГ после крушения Ил-76
13:19Вот это цинизм! - депутат Картаполов об уничтожении ВСУшниками военнопленных в Ил-76
13:13Дело не в дефиците йода. Александр Хаминский о причинах феноменальной жестокости ВСУ
13:12В Кремле пока анализируют информацию о крушении ИЛ-76 в Белгородской области
13:02Фицо встретился со Шмыгалем в Ужгороде
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