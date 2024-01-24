Вот это цинизм! - депутат Картаполов об уничтожении ВСУшниками военнопленных в Ил-76 - 24.01.2024 Украина.ру
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Вот это цинизм! - депутат Картаполов об уничтожении ВСУшниками военнопленных в Ил-76
Вот это цинизм! - депутат Картаполов об уничтожении ВСУшниками военнопленных в Ил-76 - 24.01.2024 Украина.ру
Вот это цинизм! - депутат Картаполов об уничтожении ВСУшниками военнопленных в Ил-76
Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов удивился степени цинизма Вооруженных сил Украины, уничтоживших собственных бойцов в самолете Ил-76
2024-01-24T13:19
2024-01-24T13:19
новости
самолет
пленные
всу
депутат
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"Какая степень цинизма - уничтожать собственных граждан, собственных солдат, по которым договорились, чтобы их забрали. С этими людьми в кавычках (их людьми-то назвать уже наверное нельзя) никаких переговоров наверное уже быть не может", - возмутился депутат на заседании 24 января.По его словам, руководство Украины "прекрасно знало о готовящемся обмене", было проинформировано о том, каким образом пленные будут доставляться.В Минобороны РФ сообщили о крушении 24 января в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 с 65 пленными украинскими военными и девятью россиянами. По данным ведомства, к месту падения самолета вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.Как указало украинское издание "Украинская правда", самолет сбили Вооруженные силы Украины.
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новости, самолет, пленные, всу, депутат
Новости, самолет, Пленные, ВСУ, депутат

Вот это цинизм! - депутат Картаполов об уничтожении ВСУшниками военнопленных в Ил-76

13:19 24.01.2024
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАндрей Картаполов
Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов удивился степени цинизма Вооруженных сил Украины, уничтоживших собственных бойцов в самолете Ил-76
"Какая степень цинизма - уничтожать собственных граждан, собственных солдат, по которым договорились, чтобы их забрали. С этими людьми в кавычках (их людьми-то назвать уже наверное нельзя) никаких переговоров наверное уже быть не может", - возмутился депутат на заседании 24 января.
По его словам, руководство Украины "прекрасно знало о готовящемся обмене", было проинформировано о том, каким образом пленные будут доставляться.
"Но самолёт Ил-76 был сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо IRIS T немецкого производства, специалисты разберутся", - сказал Картаполов.
В Минобороны РФ сообщили о крушении 24 января в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 с 65 пленными украинскими военными и девятью россиянами. По данным ведомства, к месту падения самолета вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.
Как указало украинское издание "Украинская правда", самолет сбили Вооруженные силы Украины.
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13:12
В Кремле пока анализируют информацию о крушении ИЛ-76 в Белгородской областиКремль пока не готов комментировать инцидент с крушением самолета ИЛ-76 в Белгородской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
 
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14:37В украинском штабе по обмену пленными отказались говорить о крушении Ил-76
14:36Минобороны Украины открестилось от ответственности за крушение Ил-76 с пленными
14:34Украинские СМИ изменили заголовки о причастности ВСУ к крушению Ил-76
14:15Алексей Живов: Сбив Ил-76 с пленными на борту, украинско-американская ПВО совершила абсурдный поступок
14:06Особенные беженцы. Как можно помочь жителям Харьковской области
13:26Госдума РФ обратится к конгрессу США и бундестагу ФРГ после крушения Ил-76
13:19Вот это цинизм! - депутат Картаполов об уничтожении ВСУшниками военнопленных в Ил-76
13:13Дело не в дефиците йода. Александр Хаминский о причинах феноменальной жестокости ВСУ
13:12В Кремле пока анализируют информацию о крушении ИЛ-76 в Белгородской области
13:02Фицо встретился со Шмыгалем в Ужгороде
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