https://ukraina.ru/20240124/1052868186.html

Вот это цинизм! - депутат Картаполов об уничтожении ВСУшниками военнопленных в Ил-76

Вот это цинизм! - депутат Картаполов об уничтожении ВСУшниками военнопленных в Ил-76 - 24.01.2024 Украина.ру

Вот это цинизм! - депутат Картаполов об уничтожении ВСУшниками военнопленных в Ил-76

Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов удивился степени цинизма Вооруженных сил Украины, уничтоживших собственных бойцов в самолете Ил-76

2024-01-24T13:19

2024-01-24T13:19

2024-01-24T13:19

новости

самолет

пленные

всу

депутат

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"Какая степень цинизма - уничтожать собственных граждан, собственных солдат, по которым договорились, чтобы их забрали. С этими людьми в кавычках (их людьми-то назвать уже наверное нельзя) никаких переговоров наверное уже быть не может", - возмутился депутат на заседании 24 января.По его словам, руководство Украины "прекрасно знало о готовящемся обмене", было проинформировано о том, каким образом пленные будут доставляться.В Минобороны РФ сообщили о крушении 24 января в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 с 65 пленными украинскими военными и девятью россиянами. По данным ведомства, к месту падения самолета вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.Как указало украинское издание "Украинская правда", самолет сбили Вооруженные силы Украины.

https://ukraina.ru/20240124/1052867723.html

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новости, самолет, пленные, всу, депутат