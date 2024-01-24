https://ukraina.ru/20240124/1052867723.html

В Кремле пока анализируют информацию о крушении ИЛ-76 в Белгородской области

В Кремле пока анализируют информацию о крушении ИЛ-76 в Белгородской области - 24.01.2024 Украина.ру

В Кремле пока анализируют информацию о крушении ИЛ-76 в Белгородской области

Кремль пока не готов комментировать инцидент с крушением самолета ИЛ-76 в Белгородской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2024-01-24T13:12

2024-01-24T13:12

2024-01-24T13:12

новости

дмитрий песков

самолет

авиакатастрофа

белгородская область

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Так он ответил на вопрос журналистов "Радио Маяк" успел ли он доложить президенту о катастрофе российского военно-транспортного самолета."Не могу сказать, это достаточно новая, свежая информация. Сейчас будем с ней разбираться. Пока не могу ничего сказать", – сказал Песков.Как сообщало издание Украина.ру, российский военно-транспортный самолет Ил-76 24 января потерпел крушение в Белгородской области. По информации Минобороны РФ, на борту находилось 65 военнопленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих.

https://ukraina.ru/20240124/1052866574.html

белгородская область

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новости, дмитрий песков, самолет, авиакатастрофа, белгородская область