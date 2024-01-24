В Кремле пока анализируют информацию о крушении ИЛ-76 в Белгородской области - 24.01.2024 Украина.ру
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В Кремле пока анализируют информацию о крушении ИЛ-76 в Белгородской области
В Кремле пока анализируют информацию о крушении ИЛ-76 в Белгородской области - 24.01.2024 Украина.ру
В Кремле пока анализируют информацию о крушении ИЛ-76 в Белгородской области
Кремль пока не готов комментировать инцидент с крушением самолета ИЛ-76 в Белгородской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2024-01-24T13:12
2024-01-24T13:12
новости
дмитрий песков
самолет
авиакатастрофа
белгородская область
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Так он ответил на вопрос журналистов "Радио Маяк" успел ли он доложить президенту о катастрофе российского военно-транспортного самолета."Не могу сказать, это достаточно новая, свежая информация. Сейчас будем с ней разбираться. Пока не могу ничего сказать", – сказал Песков.Как сообщало издание Украина.ру, российский военно-транспортный самолет Ил-76 24 января потерпел крушение в Белгородской области. По информации Минобороны РФ, на борту находилось 65 военнопленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих.
https://ukraina.ru/20240124/1052866574.html
белгородская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дмитрий песков, самолет, авиакатастрофа, белгородская область
Новости, Дмитрий Песков, самолет, авиакатастрофа, Белгородская область

В Кремле пока анализируют информацию о крушении ИЛ-76 в Белгородской области

13:12 24.01.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Казахстан
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© РИА Новости . Павел Бедняков
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Кремль пока не готов комментировать инцидент с крушением самолета ИЛ-76 в Белгородской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Так он ответил на вопрос журналистов "Радио Маяк" успел ли он доложить президенту о катастрофе российского военно-транспортного самолета.
"Не могу сказать, это достаточно новая, свежая информация. Сейчас будем с ней разбираться. Пока не могу ничего сказать", – сказал Песков.
Как сообщало издание Украина.ру, российский военно-транспортный самолет Ил-76 24 января потерпел крушение в Белгородской области. По информации Минобороны РФ, на борту находилось 65 военнопленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих.
13:01
Упавший в Белгородской области Ил-76 перевозил пленных украинцев. В ВСУ заявили, что "это их работа"Министерство обороны РФ подтвердило информацию о крушении транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
 
НовостиДмитрий ПесковсамолетавиакатастрофаБелгородская область
 
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Заголовок открываемого материала
14:37В украинском штабе по обмену пленными отказались говорить о крушении Ил-76
14:36Минобороны Украины открестилось от ответственности за крушение Ил-76 с пленными
14:34Украинские СМИ изменили заголовки о причастности ВСУ к крушению Ил-76
14:15Алексей Живов: Сбив Ил-76 с пленными на борту, украинско-американская ПВО совершила абсурдный поступок
14:06Особенные беженцы. Как можно помочь жителям Харьковской области
13:26Госдума РФ обратится к конгрессу США и бундестагу ФРГ после крушения Ил-76
13:19Вот это цинизм! - депутат Картаполов об уничтожении ВСУшниками военнопленных в Ил-76
13:13Дело не в дефиците йода. Александр Хаминский о причинах феноменальной жестокости ВСУ
13:12В Кремле пока анализируют информацию о крушении ИЛ-76 в Белгородской области
13:02Фицо встретился со Шмыгалем в Ужгороде
13:01Упавший в Белгородской области Ил-76 перевозил пленных украинцев. В ВСУ заявили, что "это их работа"
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