В Кремле пока анализируют информацию о крушении ИЛ-76 в Белгородской области
Кремль пока не готов комментировать инцидент с крушением самолета ИЛ-76 в Белгородской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Так он ответил на вопрос журналистов "Радио Маяк" успел ли он доложить президенту о катастрофе российского военно-транспортного самолета.
"Не могу сказать, это достаточно новая, свежая информация. Сейчас будем с ней разбираться. Пока не могу ничего сказать", – сказал Песков.
Как сообщало издание Украина.ру, российский военно-транспортный самолет Ил-76 24 января потерпел крушение в Белгородской области. По информации Минобороны РФ, на борту находилось 65 военнопленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих.