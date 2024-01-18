Белуджистан: новая попытка разжечь войну - 18.01.2024 Украина.ру
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Белуджистан: новая попытка разжечь войну
Белуджистан: новая попытка разжечь войну - 18.01.2024 Украина.ру
Белуджистан: новая попытка разжечь войну
На фоне обострение арабо-израильского конфликта и американо-британской агрессии против Йемена напомнила о себе еще одна зона нестабильности – область Белуджистан, расположенная на границе между Ираном и Пакистаном
2024-01-18T13:41
2024-01-18T13:41
эксклюзив
пакистан
иран
белуджистан
сша
эскалация
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Несколько дней назад иранские войска атаковали базы террористической группировки сепаратистов-белуджей – "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"), расположенные на пакестанской территории, поразив их с помощью беспилотных летательных аппаратов и дальнобойных ракет.По словам иранских политиков, эти действия являются ответом на кровавый теракт, совершенный в годовщину гибели командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани – когда в результате взрывов на кладбище в провинции Керман погибли девяносто пять человек.В Тегеране подчеркнули, что атака на террористов не направлена против Пакистана, а является ответом на действия террористов, действовавших при поддержке внешних врагов Ирана."Мы уважаем суверенитет и территориальную целостность Пакистана, но не позволим ставить под угрозу нашу национальную безопасность. Террористы, преследуемые в Пакистане, были связаны с израильским режимом", – заявил об этом министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.Тем не менее, пакистанские власти немедленно отозвали из Тегерана посла, а сегодня утром пакистанская армия нанесла удары по приграничной иранской территории.Причем, Пакистан заявил о том, что его атака тоже была направлена против представителей белуджских сепаратистских организаций.Белуджистан представляет собой гористую пустынную местность. Северная часть этого края относится к Афганистану, его восточная оконечность является одноименной провинцией в составе Пакистана, а западная относится к провинции Систан и Белуджистан в составе Исламской Республики Иран.Этот обширный регион населяют белуджи – потомки парфян, мидийцев и скифов, один из иранских народов, родственный иранцам, пуштунам, курдам, таджикам.Племена белуджей пришли на современную территорию расселения с севера. Первоначальным местом их обитания были северные иранские провинции, а также Туркменистан, где до сих пор сохранилась община этого народа. Причем, в советское время для белуджского языка разработали специальный кириллический алфавит.Большинство белуджей давно интегрировались в иранское и пакистанское общество. Однако в пограничной зоне отмечается присутствие радикальных сепаратистских группировок, которые являются сторонниками исламского фундаментализма суннитского толка, и сотрудничают с Аль-Каидой (запрещена в России).Эти боевики представляют собой общую и достаточно серьезную проблему для Исламабада и Тегерана.Они базируются на границе трех государств, на территории труднодоступной пустыни, пользуются поддержкой у части сельского населения, и в случае необходимости легко уходят от преследования на территорию соседней страны.Контртеррористические операции иранской и пакистанской армии, которые в прошлом координировали свои действия, до сих пор не смогли уничтожить сепаратистские группировки. Потому что они опираются на базы в афганских горах, практически не подконтрольных центральному афганскому правительству в Кабуле.Кроме того, сепаратисты-белуджи получают значительную внешнюю поддержку. Об их возможных контактах с Тель-Авивом сообщали не только в Иране – об этом писало израильское либеральное издание "Гаарец".Западные журналисты – в частности, известный расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш – сообщали о том, что радикальные террористические группировки белуджей получают прямую помощь от Соединенных Штатов Америки, для подрывной деятельности против иранского правительства."Стратегической целью тайных операций в Иране является спровоцировать достаточно большое количество неприятных инцидентов, которые заставят иранское руководство сделать ошибку и предпринять агрессивную акцию", – писал он в статье для New Yorker.Последние события действительно напоминают попытку спровоцировать военный конфликт между Ираном и Пакистаном, цинично разыгрывая с этой целью белуджский фактор. Потому что усиление Исламской республики, очевидное после обострения ситуации в Красном море, вызывает на Западе глубокую озабоченность"По мере того, как влияние Вашингтона на Ближнем Востоке снижается, режим Ирана, вместе с Китаем и Россией в качестве своих союзников, формирует коалицию на Ближнем Востоке – на фоне американской операции против поддерживаемых Ираном ополченцев-хуситов в Йемене, которая вызывает в мире большое разочарование.Существует долгий путь неудач западной политики на Ближнем Востоке.Самой важной и наиболее значимой неудачей в этой плеяде стал вопрос разрешения израильско-палестинского конфликта. Доминирующей державой на Ближнем Востоке являются уже не Америка, Египет, Саудовская Аравия или даже Израиль, а Исламская Республика Иран.Правящие лица Ирана преследуют три основные цели в своей внешней политике: изгнание Америки с Ближнего Востока, сохранение регионального превосходства Ирана и укрепление ключевых союзов с Китаем и Россией", – пишет об этом газета Guardian.В Вашингтоне, Лондоне и Тель-Авиве пытаются создать для Тегерана восточный фронт – чтобы ослабить иранскую помощь йеменским хуситам и ливанской партии "Хезболла". И по новому разжечь пламя конфликта между шиитами и суннитами, который заметно снизился на фоне примирения Саудовской Аравии и Ирана.Однако эта попытка, скорее всего, не будет иметь существенного успеха. Отношения между Ираном и Пакистаном выглядели в последнее время достаточно стабильными, чему в немалой степени содействовала политика их общего партнера – Китая. И Пекин уже работает над тем, чтобы в зародыше погасить наметившийся конфликт."Пакистан и Иран являются крупнейшими странами региона и мусульманского мира, поэтому Китай надеется, что разногласия между ними могут быть устранены путем переговоров и другими мирными способами", – заявил генеральный консул КНР в Исламабаде.Пакистанские власти тоже говорят сегодня о дипломатии."Иран – братская страна, и народ Пакистана испытывает большое уважение и любовь к народу Ирана. Мы подчеркиваем совместное сотрудничество с Ираном в борьбе с терроризмом.Пакистан всегда подчеркивал диалог и сотрудничество в решении общих проблем, включая угрозу терроризма, и мы продолжим наши усилия по поиску общих решений", – сказала официальная представительница пакистанского МИДа Мумтаз Захра.Остается надеяться, что попытки нормализовать ситуацию в Белуджистане возымеют эффект и остановят военную эскалацию в регионе. Потому что главные бенефициары нового кровопролития находятся далеко за океаном, и по своему обыкновению рассчитывают воевать за свои интересы чужими руками.
https://ukraina.ru/20210903/1032164122.html
https://ukraina.ru/20231108/1050856065.html
https://ukraina.ru/20231225/1043544325.html
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Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, пакистан, иран, белуджистан, сша, эскалация
Эксклюзив, Пакистан, Иран, Белуджистан, США, эскалация

Белуджистан: новая попытка разжечь войну

13:41 18.01.2024
 
© AFP2023 / BANARAS KHAN
- РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AFP2023 / BANARAS KHAN
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Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
Все материалы
На фоне обострение арабо-израильского конфликта и американо-британской агрессии против Йемена напомнила о себе еще одна зона нестабильности – область Белуджистан, расположенная на границе между Ираном и Пакистаном
Несколько дней назад иранские войска атаковали базы террористической группировки сепаратистов-белуджей – "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"), расположенные на пакестанской территории, поразив их с помощью беспилотных летательных аппаратов и дальнобойных ракет.
По словам иранских политиков, эти действия являются ответом на кровавый теракт, совершенный в годовщину гибели командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани – когда в результате взрывов на кладбище в провинции Керман погибли девяносто пять человек.
В Тегеране подчеркнули, что атака на террористов не направлена против Пакистана, а является ответом на действия террористов, действовавших при поддержке внешних врагов Ирана.
"Мы уважаем суверенитет и территориальную целостность Пакистана, но не позволим ставить под угрозу нашу национальную безопасность. Террористы, преследуемые в Пакистане, были связаны с израильским режимом", – заявил об этом министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
Тем не менее, пакистанские власти немедленно отозвали из Тегерана посла, а сегодня утром пакистанская армия нанесла удары по приграничной иранской территории.
Причем, Пакистан заявил о том, что его атака тоже была направлена против представителей белуджских сепаратистских организаций.
- РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября 2021, 09:13
Жизнь разделенных народов на примере ПакистанаОдна из главных причин бесконечных войн в Азии и на Ближнем Востоке - границы, которые с конца 19 до середины 20-го века прокладывала на картах Великобритания. Пакистанский журналист Салим Шах в связи с событиями в Афганистане написал об этом статью, которую отказались публиковать британские СМИ. Публикуем ее без сокращений
Белуджистан представляет собой гористую пустынную местность. Северная часть этого края относится к Афганистану, его восточная оконечность является одноименной провинцией в составе Пакистана, а западная относится к провинции Систан и Белуджистан в составе Исламской Республики Иран.
Этот обширный регион населяют белуджи – потомки парфян, мидийцев и скифов, один из иранских народов, родственный иранцам, пуштунам, курдам, таджикам.
Племена белуджей пришли на современную территорию расселения с севера. Первоначальным местом их обитания были северные иранские провинции, а также Туркменистан, где до сих пор сохранилась община этого народа. Причем, в советское время для белуджского языка разработали специальный кириллический алфавит.
Большинство белуджей давно интегрировались в иранское и пакистанское общество. Однако в пограничной зоне отмечается присутствие радикальных сепаратистских группировок, которые являются сторонниками исламского фундаментализма суннитского толка, и сотрудничают с Аль-Каидой (запрещена в России).
Эти боевики представляют собой общую и достаточно серьезную проблему для Исламабада и Тегерана.
Они базируются на границе трех государств, на территории труднодоступной пустыни, пользуются поддержкой у части сельского населения, и в случае необходимости легко уходят от преследования на территорию соседней страны.
Контртеррористические операции иранской и пакистанской армии, которые в прошлом координировали свои действия, до сих пор не смогли уничтожить сепаратистские группировки. Потому что они опираются на базы в афганских горах, практически не подконтрольных центральному афганскому правительству в Кабуле.
Кроме того, сепаратисты-белуджи получают значительную внешнюю поддержку. Об их возможных контактах с Тель-Авивом сообщали не только в Иране – об этом писало израильское либеральное издание "Гаарец".
Западные журналисты – в частности, известный расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш – сообщали о том, что радикальные террористические группировки белуджей получают прямую помощь от Соединенных Штатов Америки, для подрывной деятельности против иранского правительства.
"Стратегической целью тайных операций в Иране является спровоцировать достаточно большое количество неприятных инцидентов, которые заставят иранское руководство сделать ошибку и предпринять агрессивную акцию", – писал он в статье для New Yorker.
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"Ужас Газы". Ближневосточная война разрушает миропорядокАмериканский журнал The Time, который обычно выносит на свою обложку фотографии по тематике самых злободневных мировых новостей, ломает привычные шаблоны западной пропаганды
Последние события действительно напоминают попытку спровоцировать военный конфликт между Ираном и Пакистаном, цинично разыгрывая с этой целью белуджский фактор. Потому что усиление Исламской республики, очевидное после обострения ситуации в Красном море, вызывает на Западе глубокую озабоченность
"По мере того, как влияние Вашингтона на Ближнем Востоке снижается, режим Ирана, вместе с Китаем и Россией в качестве своих союзников, формирует коалицию на Ближнем Востоке – на фоне американской операции против поддерживаемых Ираном ополченцев-хуситов в Йемене, которая вызывает в мире большое разочарование.
Существует долгий путь неудач западной политики на Ближнем Востоке.
Самой важной и наиболее значимой неудачей в этой плеяде стал вопрос разрешения израильско-палестинского конфликта. Доминирующей державой на Ближнем Востоке являются уже не Америка, Египет, Саудовская Аравия или даже Израиль, а Исламская Республика Иран.
Правящие лица Ирана преследуют три основные цели в своей внешней политике: изгнание Америки с Ближнего Востока, сохранение регионального превосходства Ирана и укрепление ключевых союзов с Китаем и Россией", – пишет об этом газета Guardian.
В Вашингтоне, Лондоне и Тель-Авиве пытаются создать для Тегерана восточный фронт – чтобы ослабить иранскую помощь йеменским хуситам и ливанской партии "Хезболла". И по новому разжечь пламя конфликта между шиитами и суннитами, который заметно снизился на фоне примирения Саудовской Аравии и Ирана.
Однако эта попытка, скорее всего, не будет иметь существенного успеха. Отношения между Ираном и Пакистаном выглядели в последнее время достаточно стабильными, чему в немалой степени содействовала политика их общего партнера – Китая. И Пекин уже работает над тем, чтобы в зародыше погасить наметившийся конфликт.
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Неподведённые итоги Афганистана 1979-89
"Пакистан и Иран являются крупнейшими странами региона и мусульманского мира, поэтому Китай надеется, что разногласия между ними могут быть устранены путем переговоров и другими мирными способами", – заявил генеральный консул КНР в Исламабаде.
Пакистанские власти тоже говорят сегодня о дипломатии.
"Иран – братская страна, и народ Пакистана испытывает большое уважение и любовь к народу Ирана. Мы подчеркиваем совместное сотрудничество с Ираном в борьбе с терроризмом.
Пакистан всегда подчеркивал диалог и сотрудничество в решении общих проблем, включая угрозу терроризма, и мы продолжим наши усилия по поиску общих решений", – сказала официальная представительница пакистанского МИДа Мумтаз Захра.
Остается надеяться, что попытки нормализовать ситуацию в Белуджистане возымеют эффект и остановят военную эскалацию в регионе. Потому что главные бенефициары нового кровопролития находятся далеко за океаном, и по своему обыкновению рассчитывают воевать за свои интересы чужими руками.
 
ЭксклюзивПакистанИранБелуджистанСШАэскалация
 
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