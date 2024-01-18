https://ukraina.ru/20240118/1052762090.html

Белуджистан: новая попытка разжечь войну

Белуджистан: новая попытка разжечь войну - 18.01.2024 Украина.ру

Белуджистан: новая попытка разжечь войну

На фоне обострение арабо-израильского конфликта и американо-британской агрессии против Йемена напомнила о себе еще одна зона нестабильности – область Белуджистан, расположенная на границе между Ираном и Пакистаном

2024-01-18T13:41

2024-01-18T13:41

2024-01-18T13:41

эксклюзив

пакистан

иран

белуджистан

сша

эскалация

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Несколько дней назад иранские войска атаковали базы террористической группировки сепаратистов-белуджей – "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"), расположенные на пакестанской территории, поразив их с помощью беспилотных летательных аппаратов и дальнобойных ракет.По словам иранских политиков, эти действия являются ответом на кровавый теракт, совершенный в годовщину гибели командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани – когда в результате взрывов на кладбище в провинции Керман погибли девяносто пять человек.В Тегеране подчеркнули, что атака на террористов не направлена против Пакистана, а является ответом на действия террористов, действовавших при поддержке внешних врагов Ирана."Мы уважаем суверенитет и территориальную целостность Пакистана, но не позволим ставить под угрозу нашу национальную безопасность. Террористы, преследуемые в Пакистане, были связаны с израильским режимом", – заявил об этом министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.Тем не менее, пакистанские власти немедленно отозвали из Тегерана посла, а сегодня утром пакистанская армия нанесла удары по приграничной иранской территории.Причем, Пакистан заявил о том, что его атака тоже была направлена против представителей белуджских сепаратистских организаций.Белуджистан представляет собой гористую пустынную местность. Северная часть этого края относится к Афганистану, его восточная оконечность является одноименной провинцией в составе Пакистана, а западная относится к провинции Систан и Белуджистан в составе Исламской Республики Иран.Этот обширный регион населяют белуджи – потомки парфян, мидийцев и скифов, один из иранских народов, родственный иранцам, пуштунам, курдам, таджикам.Племена белуджей пришли на современную территорию расселения с севера. Первоначальным местом их обитания были северные иранские провинции, а также Туркменистан, где до сих пор сохранилась община этого народа. Причем, в советское время для белуджского языка разработали специальный кириллический алфавит.Большинство белуджей давно интегрировались в иранское и пакистанское общество. Однако в пограничной зоне отмечается присутствие радикальных сепаратистских группировок, которые являются сторонниками исламского фундаментализма суннитского толка, и сотрудничают с Аль-Каидой (запрещена в России).Эти боевики представляют собой общую и достаточно серьезную проблему для Исламабада и Тегерана.Они базируются на границе трех государств, на территории труднодоступной пустыни, пользуются поддержкой у части сельского населения, и в случае необходимости легко уходят от преследования на территорию соседней страны.Контртеррористические операции иранской и пакистанской армии, которые в прошлом координировали свои действия, до сих пор не смогли уничтожить сепаратистские группировки. Потому что они опираются на базы в афганских горах, практически не подконтрольных центральному афганскому правительству в Кабуле.Кроме того, сепаратисты-белуджи получают значительную внешнюю поддержку. Об их возможных контактах с Тель-Авивом сообщали не только в Иране – об этом писало израильское либеральное издание "Гаарец".Западные журналисты – в частности, известный расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш – сообщали о том, что радикальные террористические группировки белуджей получают прямую помощь от Соединенных Штатов Америки, для подрывной деятельности против иранского правительства."Стратегической целью тайных операций в Иране является спровоцировать достаточно большое количество неприятных инцидентов, которые заставят иранское руководство сделать ошибку и предпринять агрессивную акцию", – писал он в статье для New Yorker.Последние события действительно напоминают попытку спровоцировать военный конфликт между Ираном и Пакистаном, цинично разыгрывая с этой целью белуджский фактор. Потому что усиление Исламской республики, очевидное после обострения ситуации в Красном море, вызывает на Западе глубокую озабоченность"По мере того, как влияние Вашингтона на Ближнем Востоке снижается, режим Ирана, вместе с Китаем и Россией в качестве своих союзников, формирует коалицию на Ближнем Востоке – на фоне американской операции против поддерживаемых Ираном ополченцев-хуситов в Йемене, которая вызывает в мире большое разочарование.Существует долгий путь неудач западной политики на Ближнем Востоке.Самой важной и наиболее значимой неудачей в этой плеяде стал вопрос разрешения израильско-палестинского конфликта. Доминирующей державой на Ближнем Востоке являются уже не Америка, Египет, Саудовская Аравия или даже Израиль, а Исламская Республика Иран.Правящие лица Ирана преследуют три основные цели в своей внешней политике: изгнание Америки с Ближнего Востока, сохранение регионального превосходства Ирана и укрепление ключевых союзов с Китаем и Россией", – пишет об этом газета Guardian.В Вашингтоне, Лондоне и Тель-Авиве пытаются создать для Тегерана восточный фронт – чтобы ослабить иранскую помощь йеменским хуситам и ливанской партии "Хезболла". И по новому разжечь пламя конфликта между шиитами и суннитами, который заметно снизился на фоне примирения Саудовской Аравии и Ирана.Однако эта попытка, скорее всего, не будет иметь существенного успеха. Отношения между Ираном и Пакистаном выглядели в последнее время достаточно стабильными, чему в немалой степени содействовала политика их общего партнера – Китая. И Пекин уже работает над тем, чтобы в зародыше погасить наметившийся конфликт."Пакистан и Иран являются крупнейшими странами региона и мусульманского мира, поэтому Китай надеется, что разногласия между ними могут быть устранены путем переговоров и другими мирными способами", – заявил генеральный консул КНР в Исламабаде.Пакистанские власти тоже говорят сегодня о дипломатии."Иран – братская страна, и народ Пакистана испытывает большое уважение и любовь к народу Ирана. Мы подчеркиваем совместное сотрудничество с Ираном в борьбе с терроризмом.Пакистан всегда подчеркивал диалог и сотрудничество в решении общих проблем, включая угрозу терроризма, и мы продолжим наши усилия по поиску общих решений", – сказала официальная представительница пакистанского МИДа Мумтаз Захра.Остается надеяться, что попытки нормализовать ситуацию в Белуджистане возымеют эффект и остановят военную эскалацию в регионе. Потому что главные бенефициары нового кровопролития находятся далеко за океаном, и по своему обыкновению рассчитывают воевать за свои интересы чужими руками.

https://ukraina.ru/20210903/1032164122.html

https://ukraina.ru/20231108/1050856065.html

https://ukraina.ru/20231225/1043544325.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, пакистан, иран, белуджистан, сша, эскалация