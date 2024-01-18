https://ukraina.ru/20240118/1052757802.html

Армен Гаспарян: Пока "Николя" прячется в Одессе, Зеленский устроил Великобритании "собаку Баскервилей"

Армен Гаспарян: Пока "Николя" прячется в Одессе, Зеленский устроил Великобритании "собаку Баскервилей" - 18.01.2024 Украина.ру

Армен Гаспарян: Пока "Николя" прячется в Одессе, Зеленский устроил Великобритании "собаку Баскервилей"

Между показными пиар-действиями и реальностью существует пропасть. Когда спикер ВВС Украины опровергает слова Зеленского, что они за один день сбили много российских самолетов и вертолетов, это означает, что Зеленский пребывает явно в измененном психофизическом состоянии

2024-01-18T12:41

2024-01-18T12:41

2024-01-18T12:41

интервью

одесса

украина

владимир зеленский

риши сунак

сша

великобритания

йемен

сво

великая отечественная война

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Это не способствует увеличению поддержки киевского режима на Западе, считает политолог, публицист, телеведущий и член Общественной палаты Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее премьер Великобритании Риши Сунак неожиданно прибыл в Киев. Он подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Зеленским, а также объявил о выделении новой военной помощи Украине в размере 2,5 млрд фунтов.- Армен Сумбатович, как обещания Британии помогут Украине? И почему они встретились в Киеве, а не в Лондоне или в Прибалтике, где недавно был Зеленский?– Надо же что-то показывать избирателям. Не забывайте, что в Великобритании в этом году тоже выборы. Сунаку надо продемонстрировать какой-то громкий успех. И если вы уже столько денег, ресурсов и сил потратили на Украину, то это надо продолжать.А какой смысл был вести небритое существо в Лондон? Какие очки ты с этого заработаешь? Поэтому Сунак поехал в Киев сам.Его пиарщики уже рассказывают, какой он смелый и как он ничего не боится. Побывал под бомбежкой, которой не было. Это можно хоть как-то продать.Я бы обратил внимание на другой момент, касающийся визита. СМИ почему-то говорят, что он подписал долгосрочный договор. А с чего это он долгосрочный? Посчитайте, что сказал Сунак: "С 2024 по 2025". Может, люди не в курсе, что уже 2024 год?Еще говорят, что, мол, теперь Великобритания становится участником событий. Извините, а до этого она кем была? Приживалкой? Она что, до этого деньги не выделяла? Инструкторов не завозила? Оружие не давала? Я не понимаю, о чем говорят эти удивительные умы.Великобритания давным-давно является актором всей этой истории. Больше того, она управляет небезызвестными деятелями на Украине. И с этой точки зрения последовательно продолжает свою боротьбу за хуторскую демократию.Другой вопрос, что между показными пиар-действиями и реальностью существует большая пропасть. Когда спикер ВВС Украины опровергает слова Зеленского, что они за один день сбили много российских самолетов и вертолетов, это означает, что Зеленский пребывает явно в измененном психофизическом состоянии. Это же не способствует увеличению поддержки киевского режима на Западе.Более того. Ну хорошо, вам дали это пресловутое оружие, а параллельно доклады идут: "Украина не умеет пользоваться беспилотниками, даже не собирается никого учить. Украина не может отчитаться о прошлых поставках, а куда все делось – это тоже тайна, покрытая мраком".И это же правда. Где эти пресловутые "Абрамсы", кто-нибудь может сказать? Потому что последняя новость, которая была про "Абрамсы", гласила, что Америка хочет их отозвать, понимая, что с ними будет.- И что на передовой их особо и не было, не заметили.– А смысл этой поставки? Представьте себе – Армен Сумбатович ходит по Пятницкой 25, и побирается: "Подайте, люди добрые, мне на Gibson SG, хочу на нем играть".Люди добрые собрали средства, Сумбатыч всех расцеловал в десны, поехал на Кузнецкий мост, купил Gibson SG и через неделю приходит пьяный на Пятницкую, 25. Вы спрашиваете: "Сумбатыч, ну как гибсонок цвета "классический Томи Айомми"? А ты говоришь: "А не спрашивайте меня, где он". Как бы вы относились к такому?Это история бытовая. А здесь она на много миллиардов долларов тянет. И заметьте, какие бы вообще вопросы не задавались по поводу Украины – на них ответа никогда нет. На них никто внятное произнести не может.Это Гримпенская трясина, куда что-то попадает – и все. Там надо на границе поставить шест и табличку: "Если рассудок и жизнь дороги вам – не гуляйте ночью на болотах".– Дмитрий Медведев, комментируя визит Риши Сунака, заявил, что размещение британской армии на территории Украины будет означать объявление войны России. Насколько велики такие опасения? Как мне кажется, они минимальны, потому что им проще отправить своих сателлитов туда и самим в это не ввязываться.– Я не думаю, что британцы будут отправлять туда свою армию. Если у них есть деньги, они могут кого-нибудь завербовать. Потому что опять, возвращаемся на исходные. Украина создала себе репутацию места, куда не надо ехать джентльменам удачи. Потому что есть очень большая вероятность того, что из этой поездки вы вернетесь немножко неживым, как говорят в Одессе.Конечно, можно отыскать разных отморозком. Но, насколько я понимаю, в данный момент – эта рекрутская история не работает. А потом, вы понимаете, какая штука: солдаты удачи хороши для карательных операций. Желательно против мирных жителей, а не против профессиональной армии, у которой есть ВКС и артиллерия. Потому что тогда солдаты удачи зададут вопрос: "Подождите, а аборигены где?"А что, им скажут? Что Тарас с Мыколой уже рассосались, а следующий Николя еще не могилизирован, потому что он забаррикадировался у себя в душевой в Одессе? Какой джентльмен удачи захочет в таких условиях рисковать своей жизнью?Мы во многом рабы представлений, которые мы получили в детстве. Конкретно мое поколение. Что это такое – наемники? Это несчастные африканские племена в набедренных повязках, которые только вчера слезли с пальмы, причесываются банановой кожурой, а против них бегают рэмбо, собранные со всего старого света.Здесь же – не такая история. Кто захочет этим всем заниматься? И потом, тогда, помимо наемников, надо, чтобы ими руководили профессионалы. Уровень хуторского офицерства – понятно какой.Это не мои утверждения, это "Нью-Йорк Таймс" пишет. Наверное, им можно поверить, когда они говорят, что "офицерский кадр на Украине, мягко говоря, необразованный". Им надо тогда своих офицеров.А теперь представьте себе, какой-нибудь бригадный генерал Джон Бирмингемский или Пол Ливерпульский, попадает к недобрым людям из России, и кадры с ним в режиме нон-стоп будут крутиться на большом-большом табло в центре Москвы, и будут показаны по всем телеканалам с переводом на разные языки.Вы же понимаете, что это будет колоссальнейший удар по репутации? Этого допустить нельзя. Нынешнее время сильно отличается от того, которое было раньше – с офицерской честью и т.д. Сейчас этого нет по факту.Это не только проблема 21 столетия. Если даже генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс ослушался, а он прекрасно знал, что никогда в немецкой истории фельдмаршалы не сдавались в плен, и у него была масса возможностей этот позор на себя не брать. Тем не менее, он на это наплевал.Теперь представьте себе – эти нынешние, которые росли, взрослели совершенно в другую эпоху. "поколение пепси", кругом лёлики и болеки, французский премьер-министр и его бывшие жены… Понимаете, это очень далеко от тех понятий, которые туда закладывались.Это же не эсесовский офицер, который на допросе бросит сквозь зубы: "Была война, хотите – расстреливайте меня. Все, я вам все сказал". Таких же случаев было очень много, когда, например, эсесманы категорически отказывались от показаний, у них там был свой собственный бусидо. Они были враги, но это действительно враг настоящий, принципиальный.А теперь представьте, что будут эти рассказывать? Они же молчать не станут, потому что им быстро обрисуют ситуацию: "мил человек, ты поедешь в The GULAG, где в бараке тебя сделают чушпаном очень быстро четкие пацанчики".Это быстро травмирует демократическую психику, они не привыкли к такому. Поэтому это сложно посылать туда. Это надо абсолютно безголовых найти. Я сомневаюсь, что в Британии – такое количество набитых дураков. Те, кто хотел – туда уже поехали, некоторые там и остались.У нас же тоже есть традиция – хлебом не кормить, дай только басурманина, аспида, чтобы мы перевозбудились. Потому что далеко не всегда есть возбуждение на хутор. Есть, конечно, мразь-мразь, которая возбуждает по определению, но в целом такого нет.А если туда завести британцев или немцев, то это автоматическое, дополнительное, молниеносное пробуждение гена русского человека, со всеми вытекающими последствиями. Его могут так до плена не довести, с ним может что-то тоже произойти в процессе.– "Если ты поехал в Прибалтику, значит, тебе больше нигде не рады, даже в Польше". Так вы прокомментировали турне Зеленского по странам Балтии. Сразу же по приезде в Литву Зеленский заявил, что Молдавия, Узбекистан и страны Прибалтики будут следующими, куда вторгнется Россия. С чем связана такая избирательность Зеленского?– Я же говорил в том числе и про себя. Мой список персон нон-грата с чего начался? Я приехал на гастроли в Латвию – стал персоной нон-грата, приехал в Эстонию – стал персоной нон-грата. В Литву меня уже не пустили – заочно персона нон-грата.Тогда был Майдан – только-только в колыбель младенца положили. Еще Мустафа Найем даже не написал свой пресловутый пост, а мне уже были всюду не рады. Поэтому я и на своем опыте сказал.Ну а хуторалиссимус – а где ему рады? Что, его куда-то сейчас зовут? Только в заповедник русофобии, потому что там он свой. Там Зеленский в отличной форме. Тем более, не порожняком же скатался.Я вот, например, на гастролях в Эстонии худи не получил, мне не подарили, а ему дали. Приехал в застиранной, со следами биг-маков, а уже уехал в чистенькой. Это не триумф разве?– По поводу Йемена. В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли ракетные и авиационные удары по базам хуситов в Йемене. В Кремле осудили эти удары, осудил уже и Эрдоган, заявив, что США пытаются превратить Красное море в море крови. Насколько масштабное продолжение может иметь этот конфликт? Насколько сейчас он на руку Россию, учитывая, что США сейчас немножко сейчас заняты еще и Йеменом?–Говорить о масштабности пока не приходится. Понятно, что хуситы чем-то ответят – это будет интересный момент. Чем? И самое главное – кто попадает под раздачу?– Пока складывается ощущение, что их эта ситуация только раззадорила.– Конечно. Это та же история (мы с вами это обсуждали) как у "Хамас". Они живут в другой системе религиозных и нравственных ценностей. Будем проще – бог с этим Ближним Востоком, вам это сейчас будет абсолютно понятно. У них примерно такая же система координат, как у косоваров.Понимаете, почему условно люди европейской цивилизации разводят руками, глядя на это? Вот эти все показания, которые давались во время процессов? Я себя помню: у меня как у попугая перья – волосы на хохолке вставали от изумления. Им говорят: "Зачем такое зверство"? "А как иначе?", – они отвечали. И ты уже думаешь: "Господи, что это"?.И вот у этих то же самое. У них это возможность объявить джихад.Для них это идеальная история – потопить какую-нибудь британскую лохань. Вы понимаете, что это будет потом передаваться похлеще в поколениях, чем Зигфрид, который купался в крови дракона и чувствовал себя неуязвимым. Они в другой модели находится. Будет священная война со всеми вытекающими последствиями.Другой вопрос – я искренне не понимаю, для чего это нужно США. У вас есть уже "вкусная дискотека" – Израиль против Палестины – где три месяца танца, а еще к девушке не подошли познакомиться.За три месяца они убили около 50 боевиков "Хамаса", а всего их 40 тысяч. Еще остается сущий пустяк – 39950. При таких темпах это сколько потребуется десятилетий? Тем более, эта вся канитель – не бесплатная."Нью-Йорк Таймс" написал, что израильская экономика – все, не выдержала удара, потому что это колоссальных денег стоит, плюс это нестабильность в регионе, отток рабочей силы и т.д.У нас же в чем проблема? Великая Отечественная война – это наш основной источник знаний о войне. При этом, если людям задать вопрос, а как работала советская экономика – на вас будут плохо смотреть, потому что ни один человек в здравом уме по этому поводу никогда не задумывался, потому что у нас ни в одном художественном фильме об этом не говорится. Сколько у нас снято про войну, где главный герой, зампредседателя Госплана сидит, думает, или Госбанка СССР? Поэтому у нас считается – Великая Отечественная война сама по себе как-то проистекала, а какой это колоссальный труд и нагрузка для экономики – у нас забывают.Я вам даже могу на своем примере сказать, это реально комедия. Пару дней назад в эфире я начинаю говорить, что война требует усилий и денег, экономика напрягается. Мне несколько человек написали в редакционном чате: "Армен Сумбатович, причем здесь экономика, они же воюют". Понимаете представления людей?Это же все ложится бременем не только на Израиль, но и на США, потому что у евреев есть лобби со всеми вытекающими. У вас уже есть центр притяжения. Плюс у вас есть хутор – это ненасытная саранча, куда сколько ни дай, все равно разворуют.А вы еще решили: "А давайте, нам скучно, пока Тайвань не начался, шарахнем по Йемену"!Я правда не понимаю, зачем США это нужно. Если вы готовы методично все крушить а-ля Израиль в секторе Газа – ну ладно, это дело вкуса. Но тут же следует заявление: "Мы нанесли удар, мы такие клевые, любите меня такая, какая я есть, 174-килограммовая, и я пошла, все"!А смысл этого действа тогда был в чем? Поднять боевой дух хуситов? Ну, не знаю. Меня учили, что в любом деле нужно действовать осмысленно, и в любом политическом процессе нужно искать логику. А здесь ее нет.Давайте с другой стороны зайдем. Вот США показали миру: мы хотим. И жахнули по независимой стране. По идее, все прочие разы, будь то Сербия, Афганистан, Ирак, Сирия, далее везде, включая хутор – выходит президент США и обращается к нации: "Слушайте! Больше мы это терпеть не можем, они какие-то не демократичные, сейчас мы им пропишем клизмочку трехведерную"!А в данном случае что? Глава Пентагона в больничке руководит из палаты, наверное, сам себе насвистывал: "лучше в гипсе и на кроватке, чем в мраморе за оградкой".А президент Соединенных Штатов вообще не удосужился ничего сказать. Он просто пропел Карин Жан-Пьер "за день мы устали очень, скажем всем "спокойной ночи", иди там напиши чего-нибудь на сайте".Это осмысленное действо? Я не знаю. Ну хорошо, четыре англосаксонские страны – окей, я понял, это такой бит-квартет, а Бахрейну это зачем?

https://ukraina.ru/20220411/1033732524.html

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https://ukraina.ru/20240118/1052751541.html

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Кристина Маркович

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