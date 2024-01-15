https://ukraina.ru/20240115/1052695712.html

Кровь, железо и обращение Путина в телефоне. Как Донецк провёл зимние каникулы

Кровь, железо и обращение Путина в телефоне. Как Донецк провёл зимние каникулы - 15.01.2024 Украина.ру

Кровь, железо и обращение Путина в телефоне. Как Донецк провёл зимние каникулы

Длинные выходные пошли на пользу республикам Донбасса, хотя еще в прошлом году дончане откровенно не понимали, как можно так долго отдыхать. На фоне войны – тем Украина.ру, 15.01.2024

2024-01-15T13:27

2024-01-15T13:27

2024-01-15T13:27

эксклюзив

донбасс

россия

украина

сво

новый год

владимир путин

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Длинные выходные пошли на пользу республикам Донбасса, хотя еще в прошлом году дончане откровенно не понимали, как можно так долго отдыхать. На фоне войны – тем более. Но к финалу 2023 года народ загнал себя так, что рад был как следует выспаться. Все уже поняли, что война – эта не спринт, а марафон. И значит, силы нужно беречь.По старой донбасской традиции "зимняя сказка" началась с поздравительного обстрела. Минут за пять до начала поздравления президента что-то "бумкнуло", ярко вспыхнуло и потушило в районе все лампочки.Сунув руку с зажатым в ней телефоном в окно, я успел изловить ускользавший из района интернет, обновил новостную ленту и узнал, что противник сбросил на трансформатор самодельный боеприпас при помощи беспилотника. "Это как же истово нужно верить в магию Путина, чтобы так заморачиваться? Они ведь читали телепрограмму, заводили БПЛА, считали минуты, чтобы лишить жителей отдельно взятого района возможности послушать его обращение", – думалось мне.Но голь на выдумку хитра. Уже через пару минут я слушал обращение Верховного в телефонном режиме. Хлипкая прифронтовая связь то и дело рвалась, но дослушать все равно удалось. Лишь я решаю, кого и когда буду слушать. Не солдаты противника, нет.Ровно в полночь "наши украинские партнеры" ударили по-настоящему: всем, что было, и всюду, куда могли дотянуться. Как и в прошлом году, накрыли центр города. Насчет окраин, думаю, и так все понятно.То, что наши готовы к такому повороту событий, было понятно еще днем, когда военные, которых заехал поздравить, настойчиво посоветовали отмечать дома и не шастать по улицам. С первых месяцев СВО не слышал, чтоб наши ГРАДы так долго работали! Один выпускает последнюю ракету, второй – первую. Насчитал не меньше четырех машин. А после наступила тишина – и даже электричество вернулось в провода.Так прошла Новогодняя ночь. Нет, обстрелы продолжались еще несколько часов, но звучали скорее дежурно. Тем не менее, кто-то навсегда остался в 2023 году, а кто-то ворвался в 2024-й в карете "скорой" помощи."Я на Брикетной живу. Так мы с женой будто знали. Заранее поужинали, пересидели обстрел, а потом уже спокойно открыли шампанское и отметили", – смеется молоденький таксист Илья, катая меня по району. Погоды стоят омерзительные, а с неба падают то вода, то железо, но парень свеж, бодр и весел. "У безалкогольных праздников имеются солидные плюсы", – угрюмо думаю я, наблюдая окружающую серость.Бытует мнение, что Донбасс не сломить. Звучит не по-донецки пафосно, однако же суть передает верно. После очередного тяжелого обстрела горожане выходят на улицы, чтобы в который уж раз прикрыть фанерой выбитые окна и витрины, убрать с тротуаров стекло, хрустящее под ногами, навести какое-то подобие порядка. По мере сил и средств, так сказать."Нас не победить! Хорошего дня! Скоро откроемся!" – читаю на листах ДСП, установленных на место стекол в магазинчике аксессуаров для мобильных телефонов, что на улице Артема.Кто-то после десятого ремонта "замораживает" бизнес до лучших времен, но это скорее исключение, подтверждающее правило. Лучшие времена так давно не заглядывали в эти края, что многие считают их сказочкой для наивных и маленьких. Жить нужно здесь и сейчас.Местная зима – явление специфическое. Пока хочется "мороз и солнце", она выдает лишь дождь и слякоть, но где-то к середине зимних каникул расщедривается на метель.Снегопад подарил несколько более или менее спокойных дней и проблемы с отоплением, электричеством, связью, а также другими благами цивилизации.Год пошел новый, а проблемы у нас, к сожалению, старые. Мобилизация, не самые безопасные условия жизни и низкие зарплаты вымыли из региона специалистов. Немногочисленные оставшиеся попросту не справляются с объемом работы. В результате коммунальные службы гнутся под завалом нерешенных задач, а граждане то и дело возвращаются в Каменный век. Даже военные в ЛНР жаловались мне, что электричество чинят пугающе медленно. А проблемы у нас с ними – общие.Зато с полок небольших магазинов пропал алкоголь – с нового года все получают лицензию.– Эти полки новые или вас просто ограбили?– Да нет же! Вот перед вами человеку рассказывал, что получаем лицензию.– Российское законодательство?-–Российское законодательство.– Ну… Удачи вам.– Да вроде нормально.За год пальцы сточил о клавиатуру, объясняя, что переходный период движется неравномерно, ибо чиновники пытаются натянуть нормы мирной жизни на военные реалии, но радикально ничего не изменилось. Но, как уже было сказано выше, Донбасс не сломить. Надеюсь, что в 2024 году кто-нибудь да осознает, что реалии прифронтовых регионов заметно отличаются от общероссийских. Да и сами эти регионы серьезно отличаются друг от друга, а потому не вписываются в единый шаблон.

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

https://ukraina.ru/20240101/1052528155.html

https://ukraina.ru/20240102/1052531377.html

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2024

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

эксклюзив, донбасс, россия, украина, сво, новый год, владимир путин