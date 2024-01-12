Инвалидов пожалеют. Украинский парламентарий рассказал, как изменится проект о мобилизации - 12.01.2024 Украина.ру
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Инвалидов пожалеют. Украинский парламентарий рассказал, как изменится проект о мобилизации
Инвалидов пожалеют. Украинский парламентарий рассказал, как изменится проект о мобилизации - 12.01.2024 Украина.ру
Инвалидов пожалеют. Украинский парламентарий рассказал, как изменится проект о мобилизации
Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что в законопроект о мобилизации будут внесены изменения, передает 12 января издание Politico
2024-01-12T09:55
2024-01-12T09:55
мобилизация
инвалиды
новости
украина
проект
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"Мы уже сейчас можем сказать, что в законопроект будут внесены изменения. В нем не будет мобилизации инвалидов, не будет возможности для местных властей действовать по своему усмотрению в вопросах мобилизации, а также не будет существенных ограничений прав человека", - заверил Вениславский.Накануне глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что законопроект о мобилизации отозван с рассмотрения Верховной Радой и возвращен на доработку.Министр обороны Украины Рустем Умеров отмечал, что вверенное ему ведомство уже подготовило новую редакцию законопроекта.
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мобилизация, инвалиды, новости, украина, проект
мобилизация, инвалиды, Новости, Украина, проект

Инвалидов пожалеют. Украинский парламентарий рассказал, как изменится проект о мобилизации

09:55 12.01.2024
 
© Daniel Tokarets / flickr
© Daniel Tokarets / flickr
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Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что в законопроект о мобилизации будут внесены изменения, передает 12 января издание Politico
"Мы уже сейчас можем сказать, что в законопроект будут внесены изменения. В нем не будет мобилизации инвалидов, не будет возможности для местных властей действовать по своему усмотрению в вопросах мобилизации, а также не будет существенных ограничений прав человека", - заверил Вениславский.
Накануне глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что законопроект о мобилизации отозван с рассмотрения Верховной Радой и возвращен на доработку.
Министр обороны Украины Рустем Умеров отмечал, что вверенное ему ведомство уже подготовило новую редакцию законопроекта.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
07:49
Минобороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизацииМинистерство обороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации, ранее отозванного из парламента. Об этом 11 января заявил глава ведомства Рустем Умеров, передает "Страна"
 
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