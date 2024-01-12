https://ukraina.ru/20240112/1052647898.html
Инвалидов пожалеют. Украинский парламентарий рассказал, как изменится проект о мобилизации
Инвалидов пожалеют. Украинский парламентарий рассказал, как изменится проект о мобилизации - 12.01.2024 Украина.ру
Инвалидов пожалеют. Украинский парламентарий рассказал, как изменится проект о мобилизации
Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что в законопроект о мобилизации будут внесены изменения, передает 12 января издание Politico
2024-01-12T09:55
2024-01-12T09:55
2024-01-12T09:55
мобилизация
инвалиды
новости
украина
проект
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"Мы уже сейчас можем сказать, что в законопроект будут внесены изменения. В нем не будет мобилизации инвалидов, не будет возможности для местных властей действовать по своему усмотрению в вопросах мобилизации, а также не будет существенных ограничений прав человека", - заверил Вениславский.Накануне глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что законопроект о мобилизации отозван с рассмотрения Верховной Радой и возвращен на доработку.Министр обороны Украины Рустем Умеров отмечал, что вверенное ему ведомство уже подготовило новую редакцию законопроекта.
https://ukraina.ru/20240112/1052646467.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мобилизация, инвалиды, новости, украина, проект
мобилизация, инвалиды, Новости, Украина, проект
Инвалидов пожалеют. Украинский парламентарий рассказал, как изменится проект о мобилизации
Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что в законопроект о мобилизации будут внесены изменения, передает 12 января издание Politico