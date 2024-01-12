https://ukraina.ru/20240112/1052647898.html

Инвалидов пожалеют. Украинский парламентарий рассказал, как изменится проект о мобилизации

Инвалидов пожалеют. Украинский парламентарий рассказал, как изменится проект о мобилизации - 12.01.2024 Украина.ру

Инвалидов пожалеют. Украинский парламентарий рассказал, как изменится проект о мобилизации

Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что в законопроект о мобилизации будут внесены изменения, передает 12 января издание Politico

2024-01-12T09:55

2024-01-12T09:55

2024-01-12T09:55

мобилизация

инвалиды

новости

украина

проект

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"Мы уже сейчас можем сказать, что в законопроект будут внесены изменения. В нем не будет мобилизации инвалидов, не будет возможности для местных властей действовать по своему усмотрению в вопросах мобилизации, а также не будет существенных ограничений прав человека", - заверил Вениславский.Накануне глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что законопроект о мобилизации отозван с рассмотрения Верховной Радой и возвращен на доработку.Министр обороны Украины Рустем Умеров отмечал, что вверенное ему ведомство уже подготовило новую редакцию законопроекта.

https://ukraina.ru/20240112/1052646467.html

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мобилизация, инвалиды, новости, украина, проект