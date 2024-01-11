https://ukraina.ru/20240111/1052644181.html

Пентагон обеспокоен: финансовая помощь Украине отслеживалась крайне плохо, оружие пропадало – NYT

Пентагон обеспокоен: финансовая помощь Украине отслеживалась крайне плохо, оружие пропадало – NYT - 11.01.2024 Украина.ру

Пентагон обеспокоен: финансовая помощь Украине отслеживалась крайне плохо, оружие пропадало – NYT

Чиновники и дипломаты из США и Европы не смогли подробно отчитаться за почти 40 000 единиц оружия, отправленные на Украину, пишет The New York Times, ссылаясь на доклад генерального инспектора Министерства обороны США Роберта Сторча

2024-01-11T18:42

2024-01-11T18:42

2024-01-11T18:44

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Ответственным лицам не удалось отследить ракеты, беспилотники и приборы ночного видения на сумму более 1 миллиарда долларов.Оружие и экипировка для военных, по данным NYT, "пропали" после того, как оказались в логическом хабе в Польше, то есть они могли не попасть на Украину.Отслеживание дополнительного военного имущества, отправленного на Украину, будет "затруднено, поскольку инвентарь продолжает меняться, а точность и полнота данных, вероятно, со временем только усложнятся", также цитирует газета отрывки из отчета.Уточняется, что имеется в виду оружие, которое Штаты передавали Украине в течение почти десяти лет – с 2014 года и начала военных действий в Донбассе.По словам представителей Пентагона и Госдепартамента, ответственных за отслеживание оружия, опасные боевые условия сделали практически невозможным выезд представителей Министерства обороны на передовую, чтобы убедиться, что оружие используется по назначению.Исполняющая обязанности заместителя министра обороны по вопросам политики Александра Бейкер ранее писала, что процедуры учета "нецелесообразны" в условиях военных действий.

https://ukraina.ru/20240111/1052641521.html

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2024

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новости, оружие, сша, украина, военная помощь, пентагон