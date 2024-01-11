Пентагон обеспокоен: финансовая помощь Украине отслеживалась крайне плохо, оружие пропадало – NYT - 11.01.2024 Украина.ру
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Пентагон обеспокоен: финансовая помощь Украине отслеживалась крайне плохо, оружие пропадало – NYT
Пентагон обеспокоен: финансовая помощь Украине отслеживалась крайне плохо, оружие пропадало – NYT - 11.01.2024 Украина.ру
Пентагон обеспокоен: финансовая помощь Украине отслеживалась крайне плохо, оружие пропадало – NYT
Чиновники и дипломаты из США и Европы не смогли подробно отчитаться за почти 40 000 единиц оружия, отправленные на Украину, пишет The New York Times, ссылаясь на доклад генерального инспектора Министерства обороны США Роберта Сторча
2024-01-11T18:42
2024-01-11T18:44
новости
оружие
сша
украина
военная помощь
пентагон
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Ответственным лицам не удалось отследить ракеты, беспилотники и приборы ночного видения на сумму более 1 миллиарда долларов.Оружие и экипировка для военных, по данным NYT, "пропали" после того, как оказались в логическом хабе в Польше, то есть они могли не попасть на Украину.Отслеживание дополнительного военного имущества, отправленного на Украину, будет "затруднено, поскольку инвентарь продолжает меняться, а точность и полнота данных, вероятно, со временем только усложнятся", также цитирует газета отрывки из отчета.Уточняется, что имеется в виду оружие, которое Штаты передавали Украине в течение почти десяти лет – с 2014 года и начала военных действий в Донбассе.По словам представителей Пентагона и Госдепартамента, ответственных за отслеживание оружия, опасные боевые условия сделали практически невозможным выезд представителей Министерства обороны на передовую, чтобы убедиться, что оружие используется по назначению.Исполняющая обязанности заместителя министра обороны по вопросам политики Александра Бейкер ранее писала, что процедуры учета "нецелесообразны" в условиях военных действий.
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новости, оружие, сша, украина, военная помощь, пентагон
Новости, оружие, США, Украина, военная помощь, Пентагон

Пентагон обеспокоен: финансовая помощь Украине отслеживалась крайне плохо, оружие пропадало – NYT

18:42 11.01.2024 (обновлено: 18:44 11.01.2024)
 
© X / Oleksii ReznikovЗРК Patriot
ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© X / Oleksii Reznikov
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Чиновники и дипломаты из США и Европы не смогли подробно отчитаться за почти 40 000 единиц оружия, отправленные на Украину, пишет The New York Times, ссылаясь на доклад генерального инспектора Министерства обороны США Роберта Сторча
Ответственным лицам не удалось отследить ракеты, беспилотники и приборы ночного видения на сумму более 1 миллиарда долларов.
"Это вызывает опасения, что они могут быть украдены или переправлены контрабандой в то время, когда Конгресс обсуждает вопрос о том, следует ли направлять Киеву дополнительную военную помощь", - пишет издание.
Оружие и экипировка для военных, по данным NYT, "пропали" после того, как оказались в логическом хабе в Польше, то есть они могли не попасть на Украину.
Отслеживание дополнительного военного имущества, отправленного на Украину, будет "затруднено, поскольку инвентарь продолжает меняться, а точность и полнота данных, вероятно, со временем только усложнятся", также цитирует газета отрывки из отчета.
Уточняется, что имеется в виду оружие, которое Штаты передавали Украине в течение почти десяти лет – с 2014 года и начала военных действий в Донбассе.
По словам представителей Пентагона и Госдепартамента, ответственных за отслеживание оружия, опасные боевые условия сделали практически невозможным выезд представителей Министерства обороны на передовую, чтобы убедиться, что оружие используется по назначению.
Исполняющая обязанности заместителя министра обороны по вопросам политики Александра Бейкер ранее писала, что процедуры учета "нецелесообразны" в условиях военных действий.
18:03
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Заголовок открываемого материала
18:42Пентагон обеспокоен: финансовая помощь Украине отслеживалась крайне плохо, оружие пропадало – NYT
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