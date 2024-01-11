https://ukraina.ru/20240111/1052643900.html

Применение ядерного оружия, проблемный закон о мобилизации. Итоги 11 января на Украине

Применение ядерного оружия, проблемный закон о мобилизации. Итоги 11 января на Украине - 11.01.2024 Украина.ру

Применение ядерного оружия, проблемный закон о мобилизации. Итоги 11 января на Украине

Кабмин Украины срочно собрался и отозвал проект закона о мобилизации. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о том, что может вызвать применение ядерного оружия по территории Украины

2024-01-11T18:21

2024-01-11T18:21

2024-01-11T18:21

эксклюзив

хроники

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Кабинет министров внепланово собрался на срочное онлайн-заседание 11 января и отозвал свой законопроект №10378 по совершенствованию мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы, рассказали изданию "Украинская правда" источники в украинском правительстве."Любой разработчик может отозвать [законопроект] до принятия решения [парламентским]комитетом. поскольку разработчик правительство - правительство и отзовёт", - отметил один источник.Позднее другой источник сообщил, что правительство приняло соответствующее решение:"Отозвали. Доработают и будем перевносить", - отметил источник.Однако официально украинцам сообщили, что документ правительству вернули народные депутаты."Произошла закрытая встреча с военным командованием и заседание согласительного совета в закрытом режиме, которое вчера анонсировал. Присутствовали главнокомандующий Залужный, начальник Генерального штаба Шаптала, министр обороны Умеров, руководство Верховной Рады, главы фракций и комитетов. Главный вопрос - законопроект №10378 по усовершенствованию мобилизации, военного учета и прохождению военной службы. Напоминаю, что его обсуждение проходило в Комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в закрытом режиме с соблюдением требований законодательства по работе с тайной информацией. Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию. Но все политсилы поняли и поддерживают необходимость мобилизации. По результатам совещания законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах", - написал лидер фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия в своём телеграм-канале.Независимые украинские СМИ называют третью причину отправки документа на доработку."Как мы и прогнозировали, законопроект по мобилизации в зал выносить рано, некем голосовать. Предварительные цифры, которые доложили Ермаку - 160-170 депутатов. Дебаты закончились в 2 часа ночи. Выход из положения - законопроект вернуть на доработку Кабмина", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Авторы процитировали официальное заявление Арахамии, а потом предупредили украинцев."Ну, теперь раньше конца февраля, а то и начала марта нового закона не будет. А значит - беспредел ТЦК (аналог российских военкоматов — Ред.) только усилится. Берегите своих мужчин", - призвал канал.Ещё один популярный в стране телеграм-канал - "Резидент" - отметил, что произошедшее — фиаско главы Офиса президента Украины Андрея Ермака."Коллеги всю неделю Офис президента давил на депутатов, но собрать голоса не смог. Это удар по треку мобилизации и лично Андрею Ермаку, который встраивал этот законопроект в международную повестку помощи Украине, что мы сможет собрать новую армию и провести мобилизацию. По нашей информации больше половины депутатов "Слуги народа" отказались голосовать даже в первом чтении, вот почему долго тянули этот вопрос и отправили на доработку в Кабмин", - писал канал.Позже канал опубликовал инсайд от источника в Офисе президента Украины."Наш источник в ОП рассказал, что ТЦК будут усиливать тотальную мобилизацию несмотря на отсутствие законопроекта и нарушение прав украинцев. Наши граждане не используют суды и международные инстанции для защиты своих прав, а органы власти на Украине получили указание не замечать действия военкомов, которые применяют силу", - указывалось в сообщении.Тем временем президент Украины Владимир Зеленский, пребывая с визитом в Эстонии, во время совместного с эстонским премьер-министром Каей Каллас заявления для СМИ призвал бежавших с Украины мужчин вернуться в страну."Два года бьются наши парни. И в это время есть люди, которые вне правил, вне закона пересекали границу. И это вопрос к этим людям, к этим мужчинам. Если они мобилизационного возраста, то они должны помогать Украине и они должны быть на Украине. Я сейчас не говорю о том, что кто-то должен быть на фронте, а кто-то не должен быть на фронте. Есть закон. Но есть обычное человеческое правило, я сегодня об этом говорил премьер-министру: один военный, которого оплачивает государство Украина, нам никто с этим не помогает, – на одного военного идет 6-8 налогоплательщиков. Если вы на Украине и вы не на фронте, а вы работаете – где бы вы ни работали! – если вы работаете и платите налоги, то вы так же защищаете государство. И это очень нужно. Но если вы за границей и вы мобилизационного возраста, и вы и не на фронте, и не платите налоги, и выезжали вне закона – то есть вопросы. Вот и всё", - заявил он.Он отметил, что все должны понимать, что если не будет денег на украинских военных, то не будет и военных, некому будет сражаться на фронте.Ядерное оружие и вокруг негоЗампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на заседании рабочей группы ВПК по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения, рассказал, каким оружием наносились удары по целям на Украине."Серия недавних интенсивных и результативных ударов по военным объектам противника на Украине, которые были нанесены Вооружёнными силами Российской Федерации, подтверждает успешную и эффективную работу нашего оборонно-промышленного комплекса в течение всего 2023 года. Причем использовались, как известно, разные носители, с разным наполнением, разве что кроме ядерного пока", - отметил Медведев.Позднее стало известно о заявлении представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, который прокомментировал возможность уничтожения ракет к комплексу С-300."Понятно, что сбивать тысячи ракет С-300, которые имеет Россия сейчас на складах, у нас не хватит никаких средств. Поэтому лучший метод — это уничтожение этих пусковых установок на территории, откуда запускают ракеты", - отметил Игнат.Эти слова заметил и зампредседателя Совбеза РФ."Тут отдельные тупоголовые вояки из Бандеростана договорились до того, что лучший метод борьбы с Россией – это уничтожение переданными Западом ракетами большой дальности наших пусковых установок по всей территории России. Что это значит? Да только одно – они рискуют нарваться на действие п. 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания: "г) агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства". Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства. Об этом должны помнить все наследники Гитлера, Муссолини, Петена и прочих в нынешней Европе, поддерживающей нацистов в Киеве", - написал Медведев в своём телеграм-канале.Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал предоставить Киеву ракеты большей дальности "которые позволят ему уничтожить стартовые площадки и командные центры".Его заявление прокомментировали в России. Так, глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что Россия ответит на удары НАТО ударами возмездия, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что "выдающихся идей у Сикорского нет, только американские", напомнив о том, как Украина уже поражала территорию Польши своими ракетами.

https://ukraina.ru/20240111/1052631010.html

https://ukraina.ru/20240111/1052626011.html

https://ukraina.ru/20240110/1052620511.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники