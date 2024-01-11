Применение ядерного оружия, проблемный закон о мобилизации. Итоги 11 января на Украине - 11.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240111/1052643900.html
Применение ядерного оружия, проблемный закон о мобилизации. Итоги 11 января на Украине
Применение ядерного оружия, проблемный закон о мобилизации. Итоги 11 января на Украине - 11.01.2024 Украина.ру
Применение ядерного оружия, проблемный закон о мобилизации. Итоги 11 января на Украине
Кабмин Украины срочно собрался и отозвал проект закона о мобилизации. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о том, что может вызвать применение ядерного оружия по территории Украины
2024-01-11T18:21
2024-01-11T18:21
эксклюзив
хроники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102720/98/1027209875_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_92a51c9f527ccb8139b5fc28d124869f.jpg
Кабинет министров внепланово собрался на срочное онлайн-заседание 11 января и отозвал свой законопроект №10378 по совершенствованию мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы, рассказали изданию "Украинская правда" источники в украинском правительстве."Любой разработчик может отозвать [законопроект] до принятия решения [парламентским]комитетом. поскольку разработчик правительство - правительство и отзовёт", - отметил один источник.Позднее другой источник сообщил, что правительство приняло соответствующее решение:"Отозвали. Доработают и будем перевносить", - отметил источник.Однако официально украинцам сообщили, что документ правительству вернули народные депутаты."Произошла закрытая встреча с военным командованием и заседание согласительного совета в закрытом режиме, которое вчера анонсировал. Присутствовали главнокомандующий Залужный, начальник Генерального штаба Шаптала, министр обороны Умеров, руководство Верховной Рады, главы фракций и комитетов. Главный вопрос - законопроект №10378 по усовершенствованию мобилизации, военного учета и прохождению военной службы. Напоминаю, что его обсуждение проходило в Комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в закрытом режиме с соблюдением требований законодательства по работе с тайной информацией. Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию. Но все политсилы поняли и поддерживают необходимость мобилизации. По результатам совещания законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах", - написал лидер фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия в своём телеграм-канале.Независимые украинские СМИ называют третью причину отправки документа на доработку."Как мы и прогнозировали, законопроект по мобилизации в зал выносить рано, некем голосовать. Предварительные цифры, которые доложили Ермаку - 160-170 депутатов. Дебаты закончились в 2 часа ночи. Выход из положения - законопроект вернуть на доработку Кабмина", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Авторы процитировали официальное заявление Арахамии, а потом предупредили украинцев."Ну, теперь раньше конца февраля, а то и начала марта нового закона не будет. А значит - беспредел ТЦК (аналог российских военкоматов — Ред.) только усилится. Берегите своих мужчин", - призвал канал.Ещё один популярный в стране телеграм-канал - "Резидент" - отметил, что произошедшее — фиаско главы Офиса президента Украины Андрея Ермака."Коллеги всю неделю Офис президента давил на депутатов, но собрать голоса не смог. Это удар по треку мобилизации и лично Андрею Ермаку, который встраивал этот законопроект в международную повестку помощи Украине, что мы сможет собрать новую армию и провести мобилизацию. По нашей информации больше половины депутатов "Слуги народа" отказались голосовать даже в первом чтении, вот почему долго тянули этот вопрос и отправили на доработку в Кабмин", - писал канал.Позже канал опубликовал инсайд от источника в Офисе президента Украины."Наш источник в ОП рассказал, что ТЦК будут усиливать тотальную мобилизацию несмотря на отсутствие законопроекта и нарушение прав украинцев. Наши граждане не используют суды и международные инстанции для защиты своих прав, а органы власти на Украине получили указание не замечать действия военкомов, которые применяют силу", - указывалось в сообщении.Тем временем президент Украины Владимир Зеленский, пребывая с визитом в Эстонии, во время совместного с эстонским премьер-министром Каей Каллас заявления для СМИ призвал бежавших с Украины мужчин вернуться в страну."Два года бьются наши парни. И в это время есть люди, которые вне правил, вне закона пересекали границу. И это вопрос к этим людям, к этим мужчинам. Если они мобилизационного возраста, то они должны помогать Украине и они должны быть на Украине. Я сейчас не говорю о том, что кто-то должен быть на фронте, а кто-то не должен быть на фронте. Есть закон. Но есть обычное человеческое правило, я сегодня об этом говорил премьер-министру: один военный, которого оплачивает государство Украина, нам никто с этим не помогает, – на одного военного идет 6-8 налогоплательщиков. Если вы на Украине и вы не на фронте, а вы работаете – где бы вы ни работали! – если вы работаете и платите налоги, то вы так же защищаете государство. И это очень нужно. Но если вы за границей и вы мобилизационного возраста, и вы и не на фронте, и не платите налоги, и выезжали вне закона – то есть вопросы. Вот и всё", - заявил он.Он отметил, что все должны понимать, что если не будет денег на украинских военных, то не будет и военных, некому будет сражаться на фронте.Ядерное оружие и вокруг негоЗампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на заседании рабочей группы ВПК по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения, рассказал, каким оружием наносились удары по целям на Украине."Серия недавних интенсивных и результативных ударов по военным объектам противника на Украине, которые были нанесены Вооружёнными силами Российской Федерации, подтверждает успешную и эффективную работу нашего оборонно-промышленного комплекса в течение всего 2023 года. Причем использовались, как известно, разные носители, с разным наполнением, разве что кроме ядерного пока", - отметил Медведев.Позднее стало известно о заявлении представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, который прокомментировал возможность уничтожения ракет к комплексу С-300."Понятно, что сбивать тысячи ракет С-300, которые имеет Россия сейчас на складах, у нас не хватит никаких средств. Поэтому лучший метод — это уничтожение этих пусковых установок на территории, откуда запускают ракеты", - отметил Игнат.Эти слова заметил и зампредседателя Совбеза РФ."Тут отдельные тупоголовые вояки из Бандеростана договорились до того, что лучший метод борьбы с Россией – это уничтожение переданными Западом ракетами большой дальности наших пусковых установок по всей территории России. Что это значит? Да только одно – они рискуют нарваться на действие п. 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания: "г) агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства". Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства. Об этом должны помнить все наследники Гитлера, Муссолини, Петена и прочих в нынешней Европе, поддерживающей нацистов в Киеве", - написал Медведев в своём телеграм-канале.Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал предоставить Киеву ракеты большей дальности "которые позволят ему уничтожить стартовые площадки и командные центры".Его заявление прокомментировали в России. Так, глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что Россия ответит на удары НАТО ударами возмездия, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что "выдающихся идей у Сикорского нет, только американские", напомнив о том, как Украина уже поражала территорию Польши своими ракетами.
https://ukraina.ru/20240111/1052631010.html
https://ukraina.ru/20240111/1052626011.html
https://ukraina.ru/20240110/1052620511.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102720/98/1027209875_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_e25a640d18277deac41f0e73d324f93f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Применение ядерного оружия, проблемный закон о мобилизации. Итоги 11 января на Украине

18:21 11.01.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВнеочередное заседание Верховной рады Украины
Внеочередное заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Кабмин Украины срочно собрался и отозвал проект закона о мобилизации. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о том, что может вызвать применение ядерного оружия по территории Украины
Кабинет министров внепланово собрался на срочное онлайн-заседание 11 января и отозвал свой законопроект №10378 по совершенствованию мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы, рассказали изданию "Украинская правда" источники в украинском правительстве.
"Любой разработчик может отозвать [законопроект] до принятия решения [парламентским]комитетом. поскольку разработчик правительство - правительство и отзовёт", - отметил один источник.
Позднее другой источник сообщил, что правительство приняло соответствующее решение:
"Отозвали. Доработают и будем перевносить", - отметил источник.
Однако официально украинцам сообщили, что документ правительству вернули народные депутаты.
"Произошла закрытая встреча с военным командованием и заседание согласительного совета в закрытом режиме, которое вчера анонсировал. Присутствовали главнокомандующий Залужный, начальник Генерального штаба Шаптала, министр обороны Умеров, руководство Верховной Рады, главы фракций и комитетов. Главный вопрос - законопроект №10378 по усовершенствованию мобилизации, военного учета и прохождению военной службы. Напоминаю, что его обсуждение проходило в Комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в закрытом режиме с соблюдением требований законодательства по работе с тайной информацией. Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию. Но все политсилы поняли и поддерживают необходимость мобилизации. По результатам совещания законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах", - написал лидер фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия в своём телеграм-канале.
визит Зеленского в Эстонию - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
13:00
Важность дронов, эстонское гостеприимство, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 январяПрезидент России Владимир Путин рассказал о применении беспилотников на фронте. Начался визит президента Украины Владимира Зеленского в Эстонию. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
Независимые украинские СМИ называют третью причину отправки документа на доработку.
"Как мы и прогнозировали, законопроект по мобилизации в зал выносить рано, некем голосовать. Предварительные цифры, которые доложили Ермаку - 160-170 депутатов. Дебаты закончились в 2 часа ночи. Выход из положения - законопроект вернуть на доработку Кабмина", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".
Авторы процитировали официальное заявление Арахамии, а потом предупредили украинцев.
"Ну, теперь раньше конца февраля, а то и начала марта нового закона не будет. А значит - беспредел ТЦК (аналог российских военкоматов — Ред.) только усилится. Берегите своих мужчин", - призвал канал.
Ещё один популярный в стране телеграм-канал - "Резидент" - отметил, что произошедшее — фиаско главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.
"Коллеги всю неделю Офис президента давил на депутатов, но собрать голоса не смог. Это удар по треку мобилизации и лично Андрею Ермаку, который встраивал этот законопроект в международную повестку помощи Украине, что мы сможет собрать новую армию и провести мобилизацию. По нашей информации больше половины депутатов "Слуги народа" отказались голосовать даже в первом чтении, вот почему долго тянули этот вопрос и отправили на доработку в Кабмин", - писал канал.
Позже канал опубликовал инсайд от источника в Офисе президента Украины.
"Наш источник в ОП рассказал, что ТЦК будут усиливать тотальную мобилизацию несмотря на отсутствие законопроекта и нарушение прав украинцев. Наши граждане не используют суды и международные инстанции для защиты своих прав, а органы власти на Украине получили указание не замечать действия военкомов, которые применяют силу", - указывалось в сообщении.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский, пребывая с визитом в Эстонии, во время совместного с эстонским премьер-министром Каей Каллас заявления для СМИ призвал бежавших с Украины мужчин вернуться в страну.
"Два года бьются наши парни. И в это время есть люди, которые вне правил, вне закона пересекали границу. И это вопрос к этим людям, к этим мужчинам. Если они мобилизационного возраста, то они должны помогать Украине и они должны быть на Украине. Я сейчас не говорю о том, что кто-то должен быть на фронте, а кто-то не должен быть на фронте. Есть закон. Но есть обычное человеческое правило, я сегодня об этом говорил премьер-министру: один военный, которого оплачивает государство Украина, нам никто с этим не помогает, – на одного военного идет 6-8 налогоплательщиков. Если вы на Украине и вы не на фронте, а вы работаете – где бы вы ни работали! – если вы работаете и платите налоги, то вы так же защищаете государство. И это очень нужно. Но если вы за границей и вы мобилизационного возраста, и вы и не на фронте, и не платите налоги, и выезжали вне закона – то есть вопросы. Вот и всё", - заявил он.
Он отметил, что все должны понимать, что если не будет денег на украинских военных, то не будет и военных, некому будет сражаться на фронте.
- РИА Новости, 1920, 11.01.2024
09:07
Инцидент в Приднестровье, уход Безуглой. Главное на Украине на утро 11 январяВ Приднестровье сообщили об инциденте на границе с Украиной. Народный депутат Марьяна Безуглая написала заявление на выход из партии "Слуга народа" и из парламентской фракции этой политсилы
Ядерное оружие и вокруг него
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на заседании рабочей группы ВПК по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения, рассказал, каким оружием наносились удары по целям на Украине.
"Серия недавних интенсивных и результативных ударов по военным объектам противника на Украине, которые были нанесены Вооружёнными силами Российской Федерации, подтверждает успешную и эффективную работу нашего оборонно-промышленного комплекса в течение всего 2023 года. Причем использовались, как известно, разные носители, с разным наполнением, разве что кроме ядерного пока", - отметил Медведев.
Позднее стало известно о заявлении представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, который прокомментировал возможность уничтожения ракет к комплексу С-300.
"Понятно, что сбивать тысячи ракет С-300, которые имеет Россия сейчас на складах, у нас не хватит никаких средств. Поэтому лучший метод — это уничтожение этих пусковых установок на территории, откуда запускают ракеты", - отметил Игнат.
Эти слова заметил и зампредседателя Совбеза РФ.
"Тут отдельные тупоголовые вояки из Бандеростана договорились до того, что лучший метод борьбы с Россией – это уничтожение переданными Западом ракетами большой дальности наших пусковых установок по всей территории России. Что это значит? Да только одно – они рискуют нарваться на действие п. 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания: "г) агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства". Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства. Об этом должны помнить все наследники Гитлера, Муссолини, Петена и прочих в нынешней Европе, поддерживающей нацистов в Киеве", - написал Медведев в своём телеграм-канале.
Вчера, 18:00
Река, убивающая украинских мужчин, уголовное дело в защиту УПЦ. Итоги 10 январяВ Тисе гибнут украинские призывники, в Варшаве разыграли уклонистов; украинская полиция впервые открыла дело о захвате храма раскольниками; российские военные уничтожили беспилотники над Саратовской и Воронежской областями
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал предоставить Киеву ракеты большей дальности "которые позволят ему уничтожить стартовые площадки и командные центры".
Его заявление прокомментировали в России. Так, глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что Россия ответит на удары НАТО ударами возмездия, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что "выдающихся идей у Сикорского нет, только американские", напомнив о том, как Украина уже поражала территорию Польши своими ракетами.
 
ЭксклюзивХроники
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:21Применение ядерного оружия, проблемный закон о мобилизации. Итоги 11 января на Украине
18:08О чём Зеленский пытается договориться с прибалтами и станет ли на Украине больше добровольцев - Ищенко
18:03США подготовили для Зеленского неудобные вопросы. Ответить придётся уже скоро
17:53Никита Мендкович: Пока ВСУ продлевают свою агонию, США и НАТО готовят Финляндию к удару по России
17:51Зеленский после Таллина направился в Ригу - СМИ
17:46"Ганьба!" оппозиция пытается выгнать из Верховной Рады не только Безуглую, но и Стефанчука
17:08Журналисты RT стали лауреатами премии правительства России в области СМИ
16:46"Есть вопросы": Зеленский резко высказался в адрес беженцев призывного возраста
16:44"Очередная манипуляция": пресс-секретарь Шмыгаля опровергла заявление НАПК
16:05Финляндия закрыла границы с Россией до 11 февраля - МВД
15:49Мы готовимся: о новых дивизиях морпехов, планах России и правде о ситуации в ВСУ - Ераносян
15:38"Ручная собачка Офиса Зеленского". Какую роль играет скандальная депутат Марьяна Безуглая
15:36"Неприемлемый позор". Нацисты массово зигуют в Европе
15:32Марсиане и Украина не должны помешать Венгрии получить деньги от ЕС - Сийярто
15:31Законопроект о мобилизации вернули на доработку - Арахамия
14:51Кремль отреагировал на поддержку Белым домом решения об изъятии российских активов
14:50"Неонацистов в НАТО любят, холят и лелеют": Захарова высказалась о фашистской демонстрации в Риме
14:38Алексей Живов: Пока ВСУ заливают пожар керосином, Россия натаскала свою ПВО и стала воевать осознанно
14:14"Чёрные лебеди" – 2024. Чего боятся эксперты издания Politico
14:10Виталий Киселёв: Через два месяца Россия зажмет ВСУ слева и справа, а потом накроет мосты через Днепр
Лента новостейМолния