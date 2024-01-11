https://ukraina.ru/20240111/1052643759.html

О чём Зеленский пытается договориться с прибалтами и станет ли на Украине больше добровольцев - Ищенко

О чём Зеленский пытается договориться с прибалтами и станет ли на Украине больше добровольцев - Ищенко - 11.01.2024 Украина.ру

О чём Зеленский пытается договориться с прибалтами и станет ли на Украине больше добровольцев - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, чего добивается Киев, накаляя страсти по мобилизации, насколько... Украина.ру, 11.01.2024

2024-01-11T18:08

2024-01-11T18:08

2024-01-11T18:08

ростислав ищенко

мобилизация

доброволец

владимир зеленский

всу

видео

германия

олаф шольц

украина

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, чего добивается Киев, накаляя страсти по мобилизации, насколько канцлер ФРГ Олаф Шольц близок к отставке, а также рассказал, существуют ли на сегодняшний день у США эффективные механизмы по раскачке ситуации внутри России: 00:35 – Скандальный законопроект о мобилизации на Украине: для чего он нужен Киеву? 03:20 – Кто идёт добровольцем на Украине? 05:33 – К чему могут привести массовые забастовки в Германии? 14:19 – Будет ли Европа в этом году втянута в войну с Россией? 17:29 – Заявление Нарышкина о том, что Вашингтон создаёт в России "пятую колонну" из российских студентов в США; 20:53 – Реально ли в 2024 году раскачать ситуацию внутри России?

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ростислав ищенко, мобилизация, доброволец, владимир зеленский, всу, видео, германия, олаф шольц, украина, видео