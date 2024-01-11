О чём Зеленский пытается договориться с прибалтами и станет ли на Украине больше добровольцев - Ищенко - 11.01.2024 Украина.ру
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О чём Зеленский пытается договориться с прибалтами и станет ли на Украине больше добровольцев - Ищенко
О чём Зеленский пытается договориться с прибалтами и станет ли на Украине больше добровольцев - Ищенко - 11.01.2024 Украина.ру
О чём Зеленский пытается договориться с прибалтами и станет ли на Украине больше добровольцев - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, чего добивается Киев, накаляя страсти по мобилизации, насколько... Украина.ру, 11.01.2024
2024-01-11T18:08
2024-01-11T18:08
ростислав ищенко
мобилизация
доброволец
владимир зеленский
всу
видео
германия
олаф шольц
украина
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, чего добивается Киев, накаляя страсти по мобилизации, насколько канцлер ФРГ Олаф Шольц близок к отставке, а также рассказал, существуют ли на сегодняшний день у США эффективные механизмы по раскачке ситуации внутри России: 00:35 – Скандальный законопроект о мобилизации на Украине: для чего он нужен Киеву? 03:20 – Кто идёт добровольцем на Украине? 05:33 – К чему могут привести массовые забастовки в Германии? 14:19 – Будет ли Европа в этом году втянута в войну с Россией? 17:29 – Заявление Нарышкина о том, что Вашингтон создаёт в России "пятую колонну" из российских студентов в США; 20:53 – Реально ли в 2024 году раскачать ситуацию внутри России?
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ростислав ищенко, мобилизация, доброволец, владимир зеленский, всу, видео, германия, олаф шольц, украина, видео
Ростислав Ищенко, мобилизация, доброволец, Владимир Зеленский, ВСУ, Видео, Германия, Олаф Шольц, Украина

О чём Зеленский пытается договориться с прибалтами и станет ли на Украине больше добровольцев - Ищенко

18:08 11.01.2024
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, чего добивается Киев, накаляя страсти по мобилизации, насколько канцлер ФРГ Олаф Шольц близок к отставке, а также рассказал, существуют ли на сегодняшний день у США эффективные механизмы по раскачке ситуации внутри России:
00:35 – Скандальный законопроект о мобилизации на Украине: для чего он нужен Киеву?
03:20 – Кто идёт добровольцем на Украине?
05:33 – К чему могут привести массовые забастовки в Германии?
14:19 – Будет ли Европа в этом году втянута в войну с Россией?
17:29 – Заявление Нарышкина о том, что Вашингтон создаёт в России "пятую колонну" из российских студентов в США;
20:53 – Реально ли в 2024 году раскачать ситуацию внутри России?
 
Ростислав ИщенкомобилизациядоброволецВладимир ЗеленскийВСУВидеоГерманияОлаф ШольцУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
18:21Применение ядерного оружия, проблемный закон о мобилизации. Итоги 11 января на Украине
18:08О чём Зеленский пытается договориться с прибалтами и станет ли на Украине больше добровольцев - Ищенко
18:03США подготовили для Зеленского неудобные вопросы. Ответить придётся уже скоро
17:53Никита Мендкович: Пока ВСУ продлевают свою агонию, США и НАТО готовят Финляндию к удару по России
17:51Зеленский после Таллина направился в Ригу - СМИ
17:46"Ганьба!" оппозиция пытается выгнать из Верховной Рады не только Безуглую, но и Стефанчука
17:08Журналисты RT стали лауреатами премии правительства России в области СМИ
16:46"Есть вопросы": Зеленский резко высказался в адрес беженцев призывного возраста
16:44"Очередная манипуляция": пресс-секретарь Шмыгаля опровергла заявление НАПК
16:05Финляндия закрыла границы с Россией до 11 февраля - МВД
15:49Мы готовимся: о новых дивизиях морпехов, планах России и правде о ситуации в ВСУ - Ераносян
15:38"Ручная собачка Офиса Зеленского". Какую роль играет скандальная депутат Марьяна Безуглая
15:36"Неприемлемый позор". Нацисты массово зигуют в Европе
15:32Марсиане и Украина не должны помешать Венгрии получить деньги от ЕС - Сийярто
15:31Законопроект о мобилизации вернули на доработку - Арахамия
14:51Кремль отреагировал на поддержку Белым домом решения об изъятии российских активов
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