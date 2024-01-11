https://ukraina.ru/20240111/1052643759.html
О чём Зеленский пытается договориться с прибалтами и станет ли на Украине больше добровольцев - Ищенко
О чём Зеленский пытается договориться с прибалтами и станет ли на Украине больше добровольцев - Ищенко - 11.01.2024 Украина.ру
О чём Зеленский пытается договориться с прибалтами и станет ли на Украине больше добровольцев - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, чего добивается Киев, накаляя страсти по мобилизации, насколько... Украина.ру, 11.01.2024
2024-01-11T18:08
2024-01-11T18:08
2024-01-11T18:08
ростислав ищенко
мобилизация
доброволец
владимир зеленский
всу
видео
германия
олаф шольц
украина
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, чего добивается Киев, накаляя страсти по мобилизации, насколько канцлер ФРГ Олаф Шольц близок к отставке, а также рассказал, существуют ли на сегодняшний день у США эффективные механизмы по раскачке ситуации внутри России: 00:35 – Скандальный законопроект о мобилизации на Украине: для чего он нужен Киеву? 03:20 – Кто идёт добровольцем на Украине? 05:33 – К чему могут привести массовые забастовки в Германии? 14:19 – Будет ли Европа в этом году втянута в войну с Россией? 17:29 – Заявление Нарышкина о том, что Вашингтон создаёт в России "пятую колонну" из российских студентов в США; 20:53 – Реально ли в 2024 году раскачать ситуацию внутри России?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ростислав ищенко, мобилизация, доброволец, владимир зеленский, всу, видео, германия, олаф шольц, украина, видео
Ростислав Ищенко, мобилизация, доброволец, Владимир Зеленский, ВСУ, Видео, Германия, Олаф Шольц, Украина
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, чего добивается Киев, накаляя страсти по мобилизации, насколько канцлер ФРГ Олаф Шольц близок к отставке, а также рассказал, существуют ли на сегодняшний день у США эффективные механизмы по раскачке ситуации внутри России:
00:35 – Скандальный законопроект о мобилизации на Украине: для чего он нужен Киеву?
03:20 – Кто идёт добровольцем на Украине?
05:33 – К чему могут привести массовые забастовки в Германии?
14:19 – Будет ли Европа в этом году втянута в войну с Россией?
17:29 – Заявление Нарышкина о том, что Вашингтон создаёт в России "пятую колонну" из российских студентов в США;
20:53 – Реально ли в 2024 году раскачать ситуацию внутри России?