"Ганьба!" оппозиция пытается выгнать из Верховной Рады не только Безуглую, но и Стефанчука - 11.01.2024 Украина.ру
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"Ганьба!" оппозиция пытается выгнать из Верховной Рады не только Безуглую, но и Стефанчука
"Ганьба!" оппозиция пытается выгнать из Верховной Рады не только Безуглую, но и Стефанчука - 11.01.2024 Украина.ру
"Ганьба!" оппозиция пытается выгнать из Верховной Рады не только Безуглую, но и Стефанчука
Депутат Верховной Рады от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко инициировал сбор подписей за отставку спикера украинского парламента Руслана Стефанчука. Об этом 11 января он сообщил в своем телеграм-канале
2024-01-11T17:46
2024-01-11T17:46
новости
марьяна безуглая
руслан стефанчук
верховная рада
украина
алексей гончаренко
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"То, что происходит сейчас в Раде – позор!", - написал Гончаренко.На фото видно, что 10 подписей он уже собрал.Причина такого поступка в том, что Стефанчук в четверг отправил на доработку в Кабинет министров законопроект о мобилизации. По мнению Гончаренко, он не имел права делать это без рассмотрения Согласительного совета.Накануне Стефанчук также не захотел выносить на рассмотрение в Раде вопрос о лишении депутата Марьяны Безуглой статуса заместителя руководителя комитета по вопросам обороны. Это вызвало в парламенте скандал, экс-спикер из команды президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков вырвал у Стефанчука микрофон, заседание было досрочно закрыто.Кроме многочисленных выпадов в адрес военного руководства страны и главкома ВСУ Валерия Залужного, Безуглая в последние дни резко высказывается в адрес коллег-депутатов, а 10 января написала заявление на выход из фракции "Слуга народа", а происходящее в Верховной Раде назвала "советчиной".
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новости, марьяна безуглая, руслан стефанчук, верховная рада, украина, алексей гончаренко
Новости, Марьяна Безуглая, Руслан Стефанчук, Верховная Рада, Украина, Алексей Гончаренко

"Ганьба!" оппозиция пытается выгнать из Верховной Рады не только Безуглую, но и Стефанчука

17:46 11.01.2024
 
Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук
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Депутат Верховной Рады от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко инициировал сбор подписей за отставку спикера украинского парламента Руслана Стефанчука. Об этом 11 января он сообщил в своем телеграм-канале
"То, что происходит сейчас в Раде – позор!", - написал Гончаренко.
На фото видно, что 10 подписей он уже собрал.
Причина такого поступка в том, что Стефанчук в четверг отправил на доработку в Кабинет министров законопроект о мобилизации. По мнению Гончаренко, он не имел права делать это без рассмотрения Согласительного совета.
Накануне Стефанчук также не захотел выносить на рассмотрение в Раде вопрос о лишении депутата Марьяны Безуглой статуса заместителя руководителя комитета по вопросам обороны. Это вызвало в парламенте скандал, экс-спикер из команды президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков вырвал у Стефанчука микрофон, заседание было досрочно закрыто.
Кроме многочисленных выпадов в адрес военного руководства страны и главкома ВСУ Валерия Залужного, Безуглая в последние дни резко высказывается в адрес коллег-депутатов, а 10 января написала заявление на выход из фракции "Слуга народа", а происходящее в Верховной Раде назвала "советчиной".
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"Ручная собачка Офиса Зеленского". Какую роль играет скандальная депутат Марьяна БезуглаяВ украинском парламенте в среду, 10 января, снова вспыхнула потасовка. Дрались на этот раз из-за женщины
 
НовостиМарьяна БезуглаяРуслан СтефанчукВерховная РадаУкраинаАлексей Гончаренко
 
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