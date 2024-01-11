https://ukraina.ru/20240111/1052642593.html

"Ганьба!" оппозиция пытается выгнать из Верховной Рады не только Безуглую, но и Стефанчука

"Ганьба!" оппозиция пытается выгнать из Верховной Рады не только Безуглую, но и Стефанчука - 11.01.2024 Украина.ру

"Ганьба!" оппозиция пытается выгнать из Верховной Рады не только Безуглую, но и Стефанчука

Депутат Верховной Рады от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко инициировал сбор подписей за отставку спикера украинского парламента Руслана Стефанчука. Об этом 11 января он сообщил в своем телеграм-канале

2024-01-11T17:46

2024-01-11T17:46

2024-01-11T17:46

новости

марьяна безуглая

руслан стефанчук

верховная рада

украина

алексей гончаренко

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"То, что происходит сейчас в Раде – позор!", - написал Гончаренко.На фото видно, что 10 подписей он уже собрал.Причина такого поступка в том, что Стефанчук в четверг отправил на доработку в Кабинет министров законопроект о мобилизации. По мнению Гончаренко, он не имел права делать это без рассмотрения Согласительного совета.Накануне Стефанчук также не захотел выносить на рассмотрение в Раде вопрос о лишении депутата Марьяны Безуглой статуса заместителя руководителя комитета по вопросам обороны. Это вызвало в парламенте скандал, экс-спикер из команды президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков вырвал у Стефанчука микрофон, заседание было досрочно закрыто.Кроме многочисленных выпадов в адрес военного руководства страны и главкома ВСУ Валерия Залужного, Безуглая в последние дни резко высказывается в адрес коллег-депутатов, а 10 января написала заявление на выход из фракции "Слуга народа", а происходящее в Верховной Раде назвала "советчиной".

https://ukraina.ru/20240111/1052638466.html

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новости, марьяна безуглая, руслан стефанчук, верховная рада, украина, алексей гончаренко