https://ukraina.ru/20240111/1052642593.html
"Ганьба!" оппозиция пытается выгнать из Верховной Рады не только Безуглую, но и Стефанчука
"Ганьба!" оппозиция пытается выгнать из Верховной Рады не только Безуглую, но и Стефанчука - 11.01.2024 Украина.ру
"Ганьба!" оппозиция пытается выгнать из Верховной Рады не только Безуглую, но и Стефанчука
Депутат Верховной Рады от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко инициировал сбор подписей за отставку спикера украинского парламента Руслана Стефанчука. Об этом 11 января он сообщил в своем телеграм-канале
2024-01-11T17:46
2024-01-11T17:46
2024-01-11T17:46
новости
марьяна безуглая
руслан стефанчук
верховная рада
украина
алексей гончаренко
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"То, что происходит сейчас в Раде – позор!", - написал Гончаренко.На фото видно, что 10 подписей он уже собрал.Причина такого поступка в том, что Стефанчук в четверг отправил на доработку в Кабинет министров законопроект о мобилизации. По мнению Гончаренко, он не имел права делать это без рассмотрения Согласительного совета.Накануне Стефанчук также не захотел выносить на рассмотрение в Раде вопрос о лишении депутата Марьяны Безуглой статуса заместителя руководителя комитета по вопросам обороны. Это вызвало в парламенте скандал, экс-спикер из команды президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков вырвал у Стефанчука микрофон, заседание было досрочно закрыто.Кроме многочисленных выпадов в адрес военного руководства страны и главкома ВСУ Валерия Залужного, Безуглая в последние дни резко высказывается в адрес коллег-депутатов, а 10 января написала заявление на выход из фракции "Слуга народа", а происходящее в Верховной Раде назвала "советчиной".
https://ukraina.ru/20240111/1052638466.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, марьяна безуглая, руслан стефанчук, верховная рада, украина, алексей гончаренко
Новости, Марьяна Безуглая, Руслан Стефанчук, Верховная Рада, Украина, Алексей Гончаренко
"Ганьба!" оппозиция пытается выгнать из Верховной Рады не только Безуглую, но и Стефанчука
Депутат Верховной Рады от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко инициировал сбор подписей за отставку спикера украинского парламента Руслана Стефанчука. Об этом 11 января он сообщил в своем телеграм-канале
"То, что происходит сейчас в Раде – позор!", - написал Гончаренко.
На фото видно, что 10 подписей он уже собрал.
Причина такого поступка в том, что Стефанчук в четверг отправил на доработку в Кабинет министров законопроект о мобилизации. По мнению Гончаренко, он не имел права делать это без рассмотрения Согласительного совета.
Накануне Стефанчук также не захотел выносить на рассмотрение в Раде вопрос о лишении депутата Марьяны Безуглой статуса заместителя руководителя комитета по вопросам обороны. Это вызвало в парламенте скандал, экс-спикер из команды президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков вырвал у Стефанчука микрофон, заседание было досрочно закрыто.
Кроме многочисленных выпадов в адрес военного руководства страны и главкома ВСУ Валерия Залужного, Безуглая в последние дни резко высказывается в адрес коллег-депутатов, а 10 января написала заявление на выход из фракции "Слуга народа", а происходящее в Верховной Раде назвала "советчиной".