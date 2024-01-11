https://ukraina.ru/20240111/1052641521.html

США подготовили для Зеленского неудобные вопросы. Ответить придётся уже скоро

США подготовили для Зеленского неудобные вопросы. Ответить придётся уже скоро - 11.01.2024 Украина.ру

США подготовили для Зеленского неудобные вопросы. Ответить придётся уже скоро

Наступил новый год, но главная внешнеполитическая задача украинских властей осталась прежней – выбить из союзников деньги и вооружения. Только уже не для осуществления наступлений ВСУ, а для удержания занятых позиций

2024-01-11T18:03

2024-01-11T18:03

2024-01-11T18:03

эксклюзив

украина

владимир зеленский

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всу

вс рф

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Прямо сейчас и побольше – главный посыл Украины к ЗападуС этой целью Киев созвал 10 января внеочередное заседание Совета Украина-НАТО. В комментарии порталу Politico Pro министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился своими ожиданиями от мероприятия: Киев рассчитывал, что встреча в Брюсселе ускорит принятие важных решений по дальнейшему укреплению потенциала ПВО Украины. Чем успешнее будет работать система ПВО Украины, тем меньше вероятность того, что российская ракета или беспилотник случайно залетит в воздушное пространство НАТО, предупредил дипломат.Он поблагодарил все страны, которые поставляют Украине средства для защиты неба, но затем всё-таки скатился к требованиям (которые полгода назад, на саммите в Вильнюсе, чиновники стран НАТО призывали отодвинуть в сторону и проявлять побольше благодарности за уже оказанную помощь)."Обеспечение регулярных поставок ракет для Patriot, IRIS-T, NASAMS и других систем – первоочередная задача, которая должна быть выполнена сегодня, а не завтра. По всем показателям для наших союзников имеет смысл мобилизовать все доступные силы, чтобы прямо сейчас укрепить украинскую противовоздушную оборону", - заявил Кулеба.В совместном заявлении, принятом по итогам заседания, постоянные представители стран Альянса и Швеции, которая готовится войти в его состав, подтвердили приверженность дальнейшему укреплению обороны Украины и оказанию военной, экономической, гуманитарной помощи, на что, как утверждается, многие союзники намерены в 2024 году выделить миллиарды евро. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступавший в качестве председателя на мероприятии, тоже повторил дежурные тезисы об осуждении действий России, о поддержке "храбрых украинцев, сопротивляющихся агрессивной войне": мол, чем сильнее ВС РФ бомбят украинские объекты, тем больше НАТО усиливает систему ПВО Украины.При этом постоянные представители государств-членов Альянса в заявлении напомнили, что "союзники уже поставили Украине широкий спектр систем противовоздушной обороны", и никаких обещаний о новых поставках вооружений не давали. Глубокую обеспокоенность выразили – и хватит. Не пошлют же Киев, экстренно созвавший их в связи с "недавним ракетным обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов".Но и не упрекали ВСУ за удары по российским городам, про атаку по центральной площади Белгорода, где установлена новогодняя ёлка, расположены каток и детские горки (и тут же находится здание правительства области), 30 декабря вообще предпочитают молчать, ведь совершена она чешскими ракетами Vampire. Теми самыми НАТОвскими боеприпасами, которые, по заверениям западных чиновников, украинские власти обещали не применять для ударов по территории РФ. Обещать – не значит не применять.Зеленский ищет спасения у неплатёжеспособных, но голосистыхС аналогичной миссией отправился в Европу и президент Украины Владимир Зеленский. Впервые за период СВО он прибыл в страны Балтии, хотя неоднократно встречался с лидерами и министрами – в Киеве.В тот же день, 10 января, в Вильнюсе на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой Зеленский заявил: "Хотелось бы получить две конкретные вещи. Оборонное решение и политическое. Я хотел бы получить усиление ПВО, которое так нам нужно. Что касается политических решений, то хочется получить хотя бы один конкретный шаг навстречу НАТО".Переговоры на высшем уровне была посвящена военной помощи, на них присутствовал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, а главу МИД Габриэлюса Ландсбергиса, как сообщило местное издание Respublika, на встречу с украинским президентом не позвали.Науседа объявил об одобрении нового пакет военной помощи на сумму €200 млн, в рамках которого Литва в январе начнёт отправку на Украину боеприпасов, генераторов, систем детонации, а в феврале – бронетранспортёров М577.Далее Зеленский отправился в Эстонию, а оттуда полетит в Латвию. Эти страны для зарубежного турне он выбрал неслучайно: балтийские республики одни из самых антироссийски настроенных. А это сейчас нужно президенту Украины не меньше, чем ПВО и снаряды, поскольку его страна уходит из информационного пространства из-за потери интереса мировой общественности и на фоне других мировых конфликтов, а также предстоящих в 2024 году выборах в ряде государств и руководстве ЕС."Активная информационная поддержка - единственное, что эти 3 страны могут Киеву предложить. Собственный военный и финансовый потенциал у них, если дипломатично выражаться, очень невелик", - отмечает политолог Александр Носович.Вильнюс тратит почти 1,5% ВВП на поддержку Украины – звучит впечатляюще. Однако доля экономики самой Литвы в общем рынке ЕС – всего 0,2%."Их реальная функция состоит в том, чтобы проводить на Западе громкие информационные кампании, стимулируя крупных обеспеченных ресурсами западных союзников, США и Германию, к более активной антироссийской политике, к большим тратам на борьбу с Россией. Всем понятно, что без новых пакетов помощи Украина дальше воевать не сможет, но эти пакеты сейчас подвисли и в Вашингтоне, и в Брюсселе. Поэтому Киеву сейчас нужна громкая информационная кампания их "адвокатов" на Западе, чтобы повысить внимание к этой проблеме и добиться хоть каких-то денег. Страны Балтии исторически выступают в роли таких "адвокатов", которые готовы требовать от союзников любых жертв на поддержку тех стран, которые выступают заводилами антироссийского фронта", - продолжил Носович.Американский канал обеспечения пока перекрыт – в конце 2023 года Вашингтон передал Киеву последний пакет помощи, на который хватило ранее выделенных Конгрессом средств, подвижек по одобрению нового по-прежнему нет. На фоне несговорчивости законодателей и большой финансовой нагрузки, которую США несут после провала контрнаступления ВСУ, Белый дом даже поддержал идею о конфискации замороженных активов РФ, несмотря на риск для финансовой системы Штатов. Подробно обсудить эту меру американцы хотят с партнёрами по G7 на саммите до второй годовщины начала СВО, то есть до 24 февраля, сообщает агентство Bloomberg, но среди европейцев остаются сомнения в целесообразности такого шага.У спонсора Украины № 2 – Германии – сейчас проблемы посерьёзнее финансирования Киева: неделя забастовок – в самом разгаре.У России – сила, у Украины – страх и ужасНестабильность предоставления Западом финансовой и военной помощи Украине "только усиливает мужество и силу России", как сказал Зеленский в Вильнюсе. А что же сама Украина?"Киев в ужасе. [Одна из депутатов Верховной Рады] сказала мне, что если они больше не получат военную помощь со стороны США, то Украине конец", - рассказал корреспондент американского телеканала CBS News Крис Ливси.Другие чиновники, с кем он пообщался, также считают, что ВСУ не смогут долгое время удерживать линию фронта без поддержки Вашингтона в ближайшее время. По словам Ливси, в украинской власти сейчас "царят панические настроения".Не приукрашают ситуацию и американские официальные лица. Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и вооружения, а Киев уже находится в "опасном моменте"."Если Сенат не одобрит больше помощи Украине, война, которая уже склоняется в сторону России, может оказаться в одном месяце от драматического перелома в российскую пользу", — написал политик на своей странице в соцсети X.Ясно, что таким образом однопартиец президента США Джо Байдена хочет подстегнуть коллег-законодателей скорее решить вопрос с деньгами для Украины, но в его словах истинная правда о положении на фронте.Тем временем республиканцы, из-за которых и возникла эта проблема, требуют от Белого дома чётко ответить на вопрос, какова цель Соединённых Штатов на Украине, что будет считаться успехом. А Белый дом в свою очередь подготовил ряд вопросов самой Украине и в скором времени задаст их лично Зеленскому. Уже на следующей неделе в Давосе, в кулуарах Всемирного экономического форума, стартующего 15 января, в беседе с украинским лидером это сделает советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, а дальше эту тему подхватят другие американские политики, сообщили источники Bloomberg."Усилия Вашингтона - последний признак разногласий между Украиной и её самым важным союзником. Чиновники в Вашингтоне обеспокоены тем, что разногласия между Зеленским и главнокомандующим армией Валерием Залужным замедляют усилия по оформлению новой стратегии", - говорится в статье.Публично Зеленский и Залужный изо всех сил пытаются делать вид, что конфликта между ними нет, но имеющееся напряжение скрыть сложно, к тому же, президент пытался переложить вину за провальные решения на главнокомандующего ВСУ, а также по информации украинских СМИ, вмешивается в его работу. Социологи подсчитывают, какая доля граждан проголосовала бы за Залужного на президентских выборах, хотя тот не заявлял о своих политических амбициях."На Украине сформировались два центра принятия решений, один из которых находится в ВСУ, другой - в Офисе президента. Это неизбежно означает противоречия между ними и борьбу. При этом Вашингтон ни одной стороне не готов отдать контроль над ситуацией, он сталкивается с тем, что эта борьба порождает излишнюю трату сил и ресурсов, они тратятся неэффективно, неэкономно. Всё выливается в то, что реализуются неэффективные военные операции, растрачиваются человеческие ресурсы, а также оружие, которое было предоставлено Украине. В итоге не выполняются задачи, которые важны для Вашингтона. Ведь американцам важно не благополучие украинской политической и военной элиты, а реализация собственных задач, которые состоят в том, чтобы нанести максимальное поражение России", - заявил политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik.В конце декабря Зеленский объявил, что военная стратегия ВСУ на 2024 год уже утверждена, однако, по словам источников агентства, разработкой планов на текущий год украинские военные занимаются сейчас, на рассмотрении находится "полный спектр вариантов". Как поясняет Bloomberg, союзники Киева считают, что решающий прорыв в ближайшие месяцы маловероятен, поэтому нужна стратегия, позволяющая защитить занятые позиции, а затем прорвать российскую оборону.Сам Зеленский намерен воевать до последнего и ни о каких переговорах даже слышать не хочет. Украина будет принимать решение о перемирии с Россией, исходя из собственных интересов, подчеркнул он пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом.Как известно, в основу соглашения с Москвой Киев хочет положить "формулу мира" Зеленского из 10 пунктов, однако тайные переговоры по этой теме со странами Запада и Глобального Юга с каждым разом становятся всё менее успешными. Последняя из таковых прошла 16 декабря 2023 года в Эр-Рияде, но, помимо Китая, пропустившего несколько раундов, в Саудовскую Аравию на встречу своих представителей не стали отправлять Бразилия и ОАЭ. Никаких договорённостей как и всегда достигнуто не было. К тому же, как рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, "те, кто участвовал в этой встрече из наших близких союзников, единомышленников, не обещали никому какие-то тайны от нас держать по вопросу, который имеет отношение к России". Так что всё тайное стало явным.Американское издание Responsible Statecraft предупреждает, что время не на стороне Киева ни в военном, ни в экономическом отношении, поэтому его позиция на любых будущих переговорах вполне может быть намного хуже, чем сейчас."Существует очень мало реальных шансов на то, что Запад сможет продержаться дольше России и заставить её принять мир на украинских условиях, - говорится в публикации. - Российская армия сейчас гораздо лучше управляема и более тактически искусна, чем в начале войны, а западные санкции не показывают никаких признаков того, что они смогут нанести ущерб российской экономике".В подтверждение этому несколько фактов. Во-первых, сами бойцы ВСУ отмечают, что ВС РФ адаптировались к их меняющейся стратегии (об этом также говорил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа), высоко оценивают возможности российской техники и мастерство военных. Во-вторых, РФ в условиях жесточайших санкций стала экономикой Европы №1 и 5-й мире, обойдя Германию."Не обращайте внимания на радостные разговоры в Вашингтоне и европейских столицах о стратегическом поражении Москвы. Реальность такова, что Путин чувствует, что победа близка.Он переоборудовал российскую экономику, чтобы поддерживать войну на неопределённый срок, будучи уверен, что терпение Запада на исходе. Вашингтон и его европейские союзники, напротив, похоже, устали от своих усилий по защите Украины. Запад мог и должен был сделать больше и быстрее, чтобы подготовить Киев к контрнаступлению. Вместо этого Запад колебался, и наступление Украины сошло на нет, когда осень сменилась зимой. Это изменило ситуацию на поле боя, вынудив киевские войска занять оборонительную позицию", - констатирует обозреватель американской газеты The Washington Post Ли Хокстейдер.

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Евгения Кондакова

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