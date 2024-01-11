"Есть вопросы": Зеленский резко высказался в адрес беженцев призывного возраста - 11.01.2024 Украина.ру
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"Есть вопросы": Зеленский резко высказался в адрес беженцев призывного возраста
"Есть вопросы": Зеленский резко высказался в адрес беженцев призывного возраста - 11.01.2024 Украина.ру
"Есть вопросы": Зеленский резко высказался в адрес беженцев призывного возраста
Мужчины призывного возраста должны быть на Украине или на фронте, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами в Таллине перед встречей с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас
2024-01-11T16:46
2024-01-11T16:46
новости
украина
мобилизация
владимир зеленский
беженцы
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"Если вы за границей, и вы призывного мобилизационного возраста, и вы не на фронте, и не платите налоги, и выезжали в обход закона, есть вопросы", - подчеркнул он, отвечая на вопрос журналистки о том, должна ли Эстония отправлять на родину украинских мужчин.Немного смягчив этот тезис, Зеленский уточнил, что не указывает, кому быть на фронте, а кому нет, а всего лишь требует, чтобы все помогали Украине.В то же время он в очередной раз напомнил западным партнерам о финансовой поддержке Киева, а украинцам - о необходимости платить налоги: "а не будет на военных денег – не будет военных, и некому будет защищать Украину".Крайне неоднозначное впечатление и комментарии в соцсетях вызвало новогоднее поздравление украинского президента в 2024 года. Среди прочего он предложил украинцам сделать выбор, кем быть: жертвой или победителем, беженцем или гражданином.
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новости, украина, мобилизация, владимир зеленский, беженцы
Новости, Украина, мобилизация, Владимир Зеленский, беженцы

"Есть вопросы": Зеленский резко высказался в адрес беженцев призывного возраста

16:46 11.01.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Мужчины призывного возраста должны быть на Украине или на фронте, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами в Таллине перед встречей с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас
"Если вы за границей, и вы призывного мобилизационного возраста, и вы не на фронте, и не платите налоги, и выезжали в обход закона, есть вопросы", - подчеркнул он, отвечая на вопрос журналистки о том, должна ли Эстония отправлять на родину украинских мужчин.
Немного смягчив этот тезис, Зеленский уточнил, что не указывает, кому быть на фронте, а кому нет, а всего лишь требует, чтобы все помогали Украине.
В то же время он в очередной раз напомнил западным партнерам о финансовой поддержке Киева, а украинцам - о необходимости платить налоги: "а не будет на военных денег – не будет военных, и некому будет защищать Украину".
Крайне неоднозначное впечатление и комментарии в соцсетях вызвало новогоднее поздравление украинского президента в 2024 года. Среди прочего он предложил украинцам сделать выбор, кем быть: жертвой или победителем, беженцем или гражданином.
Давид Арахамия
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