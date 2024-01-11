https://ukraina.ru/20240111/1052640083.html

"Очередная манипуляция": пресс-секретарь Шмыгаля опровергла заявление НАПК

"Очередная манипуляция": пресс-секретарь Шмыгаля опровергла заявление НАПК - 11.01.2024 Украина.ру

"Очередная манипуляция": пресс-секретарь Шмыгаля опровергла заявление НАПК

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не разглашал информацию о разоблачителе коррупционера, заявила 11 января пресс-секретарь премьера Ольга Куришко, пишет "Интерфакс-Украина"

2024-01-11T16:44

2024-01-11T16:44

2024-01-11T16:44

новости

украина

денис шмыгаль

премьер-министр

напк

коррупция

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"Премьер-министр Украины не разглашал никакой информации об разоблачителе., - заявила Куришко.В сентябре на Правительственный портал поступило обращение граждан - работников КРАИЛ (комиссии по регулированию азартных игр и лотерей) о неудовлетворении работой главы комиссии. Это обращение не было сообщением о коррупционных правонарушениях и не содержало никакой информации о возможных фактах коррупционных действий, рассказала пресс-секретарь премьера.По ее словам, в связи с этим рассматривал обращение и готовил резолюцию премьер-министра Секретариат Кабмина именно как к обращению граждан, о чем было сообщено заявителям.Глава украинского Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Александр Новиков составил протокол в отношении премьер-министра страны Дениса Шмыгаля за разглашение информации о коррупции, сообщила 11 января пресс-служба НАПК в телеграм-канале Также отмечалось, что НАПК пригласило премьера для ознакомления с протоколом на 10 января 2024 года, но он не появился в указанный срок и не сообщил о причинах неявки, в связи с чем ведомство направило протокол для рассмотрения в суд.

https://ukraina.ru/20240111/1052631842.html

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новости, украина, денис шмыгаль, премьер-министр, напк, коррупция