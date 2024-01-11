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Законопроект о мобилизации вернули на доработку - Арахамия

Законопроект о мобилизации вернули на доработку - Арахамия - 11.01.2024 Украина.ру

Законопроект о мобилизации вернули на доработку - Арахамия

Законопроект о мобилизации отозвали с рассмотрения Верховной Радой Украины и вернули на доработку. Об этом 11 января заявил в своем телеграм-канале глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия

2024-01-11T15:31

2024-01-11T15:31

2024-01-11T15:31

рада

давид арахамия

закон

новости

мобилизация

украина

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Закрытое совещание с военным командованием и заседание согласительного совета завершились. Украинские чиновники в результате отозвали законопроект на доработку, сообщил Арахамия."Законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах", - написал политик.В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. На днях его зарегистрировали в Раде в пяти вариантах.

https://ukraina.ru/20240111/1052620214.html

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рада, давид арахамия, закон, новости, мобилизация, украина