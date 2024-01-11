Законопроект о мобилизации вернули на доработку - Арахамия - 11.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240111/1052637109.html
Законопроект о мобилизации вернули на доработку - Арахамия
Законопроект о мобилизации вернули на доработку - Арахамия - 11.01.2024 Украина.ру
Законопроект о мобилизации вернули на доработку - Арахамия
Законопроект о мобилизации отозвали с рассмотрения Верховной Радой Украины и вернули на доработку. Об этом 11 января заявил в своем телеграм-канале глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
2024-01-11T15:31
2024-01-11T15:31
рада
давид арахамия
закон
новости
мобилизация
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103310/97/1033109734_0:0:1241:698_1920x0_80_0_0_905b37eec49f1bffd8fd04001b3f37e9.jpg
Закрытое совещание с военным командованием и заседание согласительного совета завершились. Украинские чиновники в результате отозвали законопроект на доработку, сообщил Арахамия."Законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах", - написал политик.В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. На днях его зарегистрировали в Раде в пяти вариантах.
https://ukraina.ru/20240111/1052620214.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103310/97/1033109734_60:0:1011:713_1920x0_80_0_0_92c019c6d3422adf87ae91a3531f7fb9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
рада, давид арахамия, закон, новости, мобилизация, украина
Рада, Давид Арахамия, Закон, Новости, мобилизация, Украина

Законопроект о мобилизации вернули на доработку - Арахамия

15:31 11.01.2024
 
© скриншот видео " Shuster online"Давид Арахамия
Давид Арахамия
© скриншот видео " Shuster online"
Читать в
Законопроект о мобилизации отозвали с рассмотрения Верховной Радой Украины и вернули на доработку. Об этом 11 января заявил в своем телеграм-канале глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
Закрытое совещание с военным командованием и заседание согласительного совета завершились. Украинские чиновники в результате отозвали законопроект на доработку, сообщил Арахамия.
"Законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах", - написал политик.
В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. На днях его зарегистрировали в Раде в пяти вариантах.
Четвертая волна мобилизации в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
05:01
Кого будут брать? Закон о мобилизации уже в РадеВ Верховной раде 11 января намерены рассмотреть болезненный и противоречивый закон о мобилизации
 
РадаДавид АрахамияЗаконНовостимобилизацияУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:21Применение ядерного оружия, проблемный закон о мобилизации. Итоги 11 января на Украине
18:08О чём Зеленский пытается договориться с прибалтами и станет ли на Украине больше добровольцев - Ищенко
18:03США подготовили для Зеленского неудобные вопросы. Ответить придётся уже скоро
17:53Никита Мендкович: Пока ВСУ продлевают свою агонию, США и НАТО готовят Финляндию к удару по России
17:51Зеленский после Таллина направился в Ригу - СМИ
17:46"Ганьба!" оппозиция пытается выгнать из Верховной Рады не только Безуглую, но и Стефанчука
17:08Журналисты RT стали лауреатами премии правительства России в области СМИ
16:46"Есть вопросы": Зеленский резко высказался в адрес беженцев призывного возраста
16:44"Очередная манипуляция": пресс-секретарь Шмыгаля опровергла заявление НАПК
16:05Финляндия закрыла границы с Россией до 11 февраля - МВД
15:49Мы готовимся: о новых дивизиях морпехов, планах России и правде о ситуации в ВСУ - Ераносян
15:38"Ручная собачка Офиса Зеленского". Какую роль играет скандальная депутат Марьяна Безуглая
15:36"Неприемлемый позор". Нацисты массово зигуют в Европе
15:32Марсиане и Украина не должны помешать Венгрии получить деньги от ЕС - Сийярто
15:31Законопроект о мобилизации вернули на доработку - Арахамия
14:51Кремль отреагировал на поддержку Белым домом решения об изъятии российских активов
14:50"Неонацистов в НАТО любят, холят и лелеют": Захарова высказалась о фашистской демонстрации в Риме
14:38Алексей Живов: Пока ВСУ заливают пожар керосином, Россия натаскала свою ПВО и стала воевать осознанно
14:14"Чёрные лебеди" – 2024. Чего боятся эксперты издания Politico
14:10Виталий Киселёв: Через два месяца Россия зажмет ВСУ слева и справа, а потом накроет мосты через Днепр
Лента новостейМолния