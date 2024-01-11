https://ukraina.ru/20240111/1052636534.html

"Неприемлемый позор". Нацисты массово зигуют в Европе

"Неприемлемый позор". Нацисты массово зигуют в Европе - 11.01.2024 Украина.ру

"Неприемлемый позор". Нацисты массово зигуют в Европе

В Риме состоялся массовый митинг фашистов, напомнивший про кровавую эпоху диктатуры Бенито Муссолини

2024-01-11T15:36

2024-01-11T15:36

2024-01-11T17:07

эксклюзив

украина

италия

фашизм

джорджи мелони

бенито муссолини

рим

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Сотни ультраправых боевиков, одетых во все черное, собрались около бывшего офиса нацистской партии Итальянское социальное движение, основанную после Второй мировой войны сторонниками казненного итальянского дуче.Они коллективно вскидывали руки в нацистском приветствии, выкрикивая лозунг «за наших павших соратников!», который является популярным партийным приветствием итальянских фашистов.На митинге звучали призывы к расправе над противниками новых чернорубашечников. Собравшиеся в итальянской столице фашисты ничего не стеснялись и никого не боялись. Наоборот, они запугивают с помощью таких перформансов политических оппонентов, демонстрируя свое растущее влияние, силу и агрессивность.Коллективное зигование в центре европейской столицы вызвало широкую общественную реакцию и множество возмущенных откликов – особенно среди правозащитных активистов и спикеров еврейских организаций.«Фашистское приветствие является недопустимым оскорблением — и в первую очередь оскорблением памяти всех жертв нацизма.Для нас, евреев Рима, этот жест подобен посыпанию соли на наши раны, он напоминает о трауре и страданиях, которые возобновляются из поколения в поколение», — заявил президент еврейской общины Рима Виктор Фадлун.Глава итальянской партии «Действие» Карло Календа назвал нацистское шоу неприемлемым позором для европейской демократии.«Это похоже на 1924 год. Неонацистские организации должны быть распущены, как того требует конституция», — написала в социальных сетях руководитель левоцентристской Демократической партии Элли Шлейн, напоминая о том, что сто лет назад фашисты Бенито Муссолини пришли к власти на фоне подобных акций.«Поразительно, что такие открытые проявления уважения к фашизму разрешены в Италии. После того как авторитарные представители правительства Джорджи Мелони несколько раз открыто ностальгировали по фашизму, число таких мероприятий в этом году заметно возросло», — констатировал известный журналист Паоло Берицци.Действительно, демонстративная наглость итальянских чернорубашечников объясняется тем, что им покровительствуют влиятельные единомышленники в высших эшелонах государственной власти.Правящая партия «Братья Италии», которую возглавляет премьер-министр Мелони, победила на выборах за счет ксенофобской антимигрантской риторики. Она восходит своими корнями к реваншистскому Итальянскому социальному движению. А сама Джорджа еще в пятнадцать лет вступила в молодежное крыло ИСД.В девятнадцатилетнем возрасте она говорила: «Муссолини был хорошим политиком. Все, что он делал, он делал для Италии. Это не свойственно политикам, которые были у нас последние пятьдесят лет».На официальном логотипе «Братьев Италии» изображено трехцветное пламя, символизирующее огонь в фамильном склепе семьи Муссолини, — еще один культовый знак местных зигующих ультраправых.«Джорджа Мелони не хочет отказываться от этого символа, потому что это часть ее личности, от которой она не может убежать, это ее молодость», — говорит профессор политологии римского университета Сапиенца Джанлука Пассарелли, напоминая, что глава правительства начинала свою карьеру в рядах одиозных поклонников дуче.Правительство Мелони считается в Италии самым правым и самым антикоммунистическим со времен Второй мировой войны.И никто не удивился, что итальянские дипломаты отказались поддерживать резолюцию о недопустимости героизации нацизма, которая была принята Генеральной ассамблеей Организации Объединённых Наций.Итальянская писательница Джиневра Бомпани в интервью телеканалу La7 охарактеризовала Джорджу Мелони как «недалекую дурочку, окруженную нацистами».А известный американо-шотландский музыкант Брайан Молко, вокалист популярной группы Placebo, публично назвал итальянского премьер-министра фашисткой и расисткой, сопроводив эти слова крепкими непечатными выражениями.Несмотря на подобную репутацию, итальянские ультраправые власти располагают полной поддержкой со стороны США и Евросоюза, которые легко прощают им любые заявления и поступки.Президент Джо Байден тепло принимал Джорджу в Вашингтоне, не обращая внимания на ее идеологические взгляды. Потому что Мелони старается в точности придерживаться внешнеполитической линии Белого дома — особенно в вопросе украинского кризиса и в отношении нарастающего конфликта с Китаем.Власти Италии, известные нетерпимостью к иностранным мигрантам, сделали для украинцев исключение и не депортируют их за пределы страны, как это происходит с африканцами и арабами. Причем местные правозащитники считают эту позицию полностью лицемерной.«Щедрый прием, оказанный украинцам, — неординарный случай проявления двойных стандартов в вопросах миграции и предоставления убежища, когда люди, бегущие от войн в Афганистане, Сирии и других странах Юга или Африки не приветствуются и не вызывают чувства солидарности…Год правления правых был отмечен регрессом в области соблюдения прав человека и проявлении солидарности», — говорит об этом Маурицио Амброзини, профессор социологии из университета Милана.Представители партии «Братья Италии» поддерживают давние партнерские контакты с украинскими ультраправыми. А сама Джорджа Мелони приехала в прошлом году в Киев, пообещав оказать украинской власти военную помощь.Беседуя с российскими пранкерами, глава итальянского правительства заявила, что не видит ничего плохого в героизации Степана Бандеры, которой занимается украинское руководство.«Они имеют на это право. Я думаю, что они делают то, что должны делать. И правильно, что мы пытаемся им помочь», — сказала она во время этого разговора.Публичное зигование в Риме является логичным последствием процесса ползучей бандеризации Европы. Агрессивные и одиозные ксенофобы, которые не так давно являлись для западных либералов нерукопожатными изгоями, инкорпорируются в европейский истеблишмент — в Италии, Финляндии, Швеции, Греции и в других странах.Привечают даже зигующих чернорубашечников — при условии, если они разделяют мейнстримную евроатлантическую повестку.И эти опасные тенденции являются основным трендом современной европейской политики.

https://ukraina.ru/20240111/1052636035.html

https://ukraina.ru/20231221/1052309831.html

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Александр Савко

эксклюзив, украина, италия, фашизм, джорджи мелони, бенито муссолини, рим