Кремль отреагировал на поддержку Белым домом решения об изъятии российских активов
США не уведомляли Москву о поддержке администрацией Белого дома решения об изъятии российских активов. Об этом 11 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Разумеется, у нас каналов связи почти нет. Никто никого не уведомлял", - сказал официальный представитель Кремля.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на записку из Совета по нацбезопасности в адрес комитета сената по международным отношениям сообщило, что Белый дом поддерживает законопроект, направленный на конфискацию замороженных активов РФ. При этом Белый дом хочет координировать действия с другими странами G7.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Порядка 200 миллиардов евро находится в ЕС.
29 декабря 2023, 05:07Вашингтон не сможет передать Киеву замороженные активы России без согласия Европы – Washington PostАдминистрация президента США Джо Байдена без согласия европейских стран не сможет реализовывать схему использования заблокированных российских активов для помощи Украине. Об этом со ссылкой на неназванных официальных лиц пишет колумнист Washington Post Джош Рогин