https://ukraina.ru/20240111/1052636169.html

Кремль отреагировал на поддержку Белым домом решения об изъятии российских активов

Кремль отреагировал на поддержку Белым домом решения об изъятии российских активов - 11.01.2024 Украина.ру

Кремль отреагировал на поддержку Белым домом решения об изъятии российских активов

США не уведомляли Москву о поддержке администрацией Белого дома решения об изъятии российских активов. Об этом 11 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2024-01-11T14:51

2024-01-11T14:51

2024-01-11T14:51

замороженные активы

новости

дмитрий песков

сша

белый дом

зарубежье

россия

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"Разумеется, у нас каналов связи почти нет. Никто никого не уведомлял", - сказал официальный представитель Кремля.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на записку из Совета по нацбезопасности в адрес комитета сената по международным отношениям сообщило, что Белый дом поддерживает законопроект, направленный на конфискацию замороженных активов РФ. При этом Белый дом хочет координировать действия с другими странами G7.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Порядка 200 миллиардов евро находится в ЕС.

https://ukraina.ru/20231229/1052486737.html

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2024

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замороженные активы, новости, дмитрий песков, сша, белый дом, зарубежье, россия