https://ukraina.ru/20240111/1052636035.html

"Неонацистов в НАТО любят, холят и лелеют": Захарова высказалась о фашистской демонстрации в Риме

"Неонацистов в НАТО любят, холят и лелеют": Захарова высказалась о фашистской демонстрации в Риме - 11.01.2024 Украина.ру

"Неонацистов в НАТО любят, холят и лелеют": Захарова высказалась о фашистской демонстрации в Риме

Власти стран НАТО поддерживают неонацистский режим на Украине, потому что праворадикальные организации и взгляды в принципе поддерживаются на Западе. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале

2024-01-11T14:50

2024-01-11T14:50

2024-01-11T14:50

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"Мировое большинство обязано знать: Запад поддерживает киевский режим в том числе и потому, что на Украине к власти пришли неонацисты, которых в странах НАТО так любят, холят и лелеют.Поэтому все молчат, когда, например, по улицам прибалтийских столиц маршируют ветераны Ваффен СС, потомки и фанаты гитлеровских коллаборантов, убивавших во время Второй мировой мирных жителей. Поэтому все молчат, когда политики и демонстранты выкрикивают нацистский лозунг "Слава Украине" или, как в случае с акцией 7 января, не стесняясь, зигуют", - написала Захарова.По этой же причине страны НАТО и ЕС, по мнению Захаровой, в большинстве своем выступают против резолюции Генассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма. Россию эти страны, считает она, ненавидят за принципиальную позицию и "мстят" ей руками Киева.Так Захарова прокомментировала кадры прошедшего 7 января в Риме мероприятия ультраправых сторонников партии "Братья Италии". Одной из основательниц этой партии является премьер-министр страны Джорджа Мелони.Парад "В честь погибших товарищей" на площади Via Acca Larentia, где в годы Второй мировой войны располагался штаб фашистской партии, вызвал широкий резонанс. Несмотря на то, что итальянские СМИ, в том числе, крупное издание La Stampa, обвиняют "российскую пропаганду" в намеренном распространении кадров, СМИ европейских стран и США с осуждением написали об этой акции.Акция проходит в Риме ежегодно и приурочена к годовщине гибели в этом месте 7 января 1978 года трёх представителей "Итальянского социального движения" (ИСД). Они погибли во время вооруженного нападения ультралевых группировок на штаб-квартиру организации.По видео от 7 января 2024 года трудно точно определить, сколько человек приняли участие в акции. Предположительно, на площади собрались около ста человек в темной одежде. Абсолютное большинство из них вскидывали руки в фашистском приветствии.

https://ukraina.ru/20240111/1052627598.html

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новости, италия, фашизм, мария захарова, рим