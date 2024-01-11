Алексей Живов: Пока ВСУ заливают пожар керосином, Россия натаскала свою ПВО и стала воевать осознанно - 11.01.2024 Украина.ру
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Алексей Живов: Пока ВСУ заливают пожар керосином, Россия натаскала свою ПВО и стала воевать осознанно
Алексей Живов: Пока ВСУ заливают пожар керосином, Россия натаскала свою ПВО и стала воевать осознанно - 11.01.2024 Украина.ру
Алексей Живов: Пока ВСУ заливают пожар керосином, Россия натаскала свою ПВО и стала воевать осознанно
Когда первые российские ракеты прилетят в украинские военкоматы, сторонников России на Украине прибавится значительно, считает военный блогер Алексей Живов
2024-01-11T14:38
2024-01-11T14:38
интервью
алексей живов
всу
пожар
россия
военкомат
белгород
ракеты
пво
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Алексей, насколько за два года СВО улучшилась работа ПВО, потому что за это время зенитчики должны были получить колоссальный опыт?- За последние два года мы серьезно поднаторели в современных боевых действиях. Появились и были доработаны различные типы ракет, которые могут поражать противника на большой глубине. И очень далеко вперед шагнули ПВО. Когда мы только столкнулись с таким явлением как "Хаймарс", то сбивали только пять-семь из 15 ракет. Сейчас же сбивается 13-15 ракет. Эффективность поражения западных вооружений выросла до 70-80%.Приходится переучиваться по мере поступления на фронт новых образцов вооружения. Но недавно по Белгороду были выпущены два пакета из чешских РСЗО Vampire. Было перехвачено все, как утверждают, новейшим комплексом "Панцирь-СМ", который обладает ракетами с принципиально новым воздействием на цель. То есть в недрах ПВО идет мощнейшая работа. Еще (пресс-секретарь президента России) Песков недавно сделал заявление о том, что власти сделает все, чтобы обстрелы Белгорода прекратились. Думаю, он не только системы ПВО имел в виду, подразумевая, что ВСУ не смогут даже на боевые позиции выкатываться. То есть речь идет, видимо, о военных операциях в приграничном регионе.Наше ПВО прибавляет, понятно, что многие хотят, чтобы все сбивалось по щелчку пальцев, но так не бывает. Перед СВО мы были в плену старых иллюзий, которые постепенно развеиваются. До спецоперации наша армия была намного слабее, чем сейчас, это факт. В будущем после окончания СВО, это станет основанием для того, чтобы мы смоли защитить территорию своей страны и стать надежным гарантом для наших союзников. Долгое время Россия была сырьевой базой для союзников, а после СВО нашей ключевой ролью станет обеспечение военной безопасности.- Одним из самых сильных медийных событий стал удар по музею Шухевича во Львове. Это один из идеологов украинского национализма, соратник Бандеры. Почему раньше по музеям националистов не наносились удары?- Проблема наших государственных институтов в том, что каждый из них мыслит только внутри своих задач, не выходя даже на шаг за их пределы. Нанести ракетный удар по музею Шухевича – это военно-политическая задача, она связана с пропагандой. И ценность такого удара может быть выше, чем по конкретному заводу. Украина постоянно бьет по нашим символам на своей территории, уничтожая памятники советским воинам, Пушкину, разрушая историческое наследие, которое нас объединяло. Мы долго игнорировали необходимость военно-политических ударов. Видимо, кто-то в руководстве ВКС предложил чуть расширить горизонт и показать, что мы думаем о Бандере и Шухевиче. Очевидно, что растет уровень осознанности военно-политического руководства в плане того, как эту кампанию надо вести.- Украинские ТЦК устроили массовую мобилизацию на эти праздники. Видим ролики с облавами на троллейбусы, автобусы, украинских мужчин найти на улице довольно сложно. Как вы оцениваете эффективность такой мобилизации?- Они уже женщин стали привлекать, пошили 50 тысяч женских военных костюмов. Видимо, рассчитывают вычерпать пассионарный элемент из женской части украинского населения. Что касается облав, то это чудовищная история, происходящая на глазах у всего мира. И весь прекрасный мир вообще не реагирует на то, что там нарушаются базовые права человека, не реагирует на то, что Зеленский отменил выборы, на которых проиграл бы даже столбу, лишь бы только воевали с Россией…Откровенно говоря, украинских мужчин жалко, добрая половина из них не собиралась воевать с русскими, не поддерживала режим Зеленского. Они хотели спокойно жить и работать. И теперь их выдергивают из автобусов, под стволами сопровождают на передовую, и вот ты уже плывешь на лодке в Крынки. Сзади сбушники – с пулеметами, впереди – российские военные. Есть короткий исторический момент, чтобы вызвать "Волгу" и сдаться.Гораздо проще будет этим мужчинам добиваться того, чтобы их посадили в тюрьму, а не в армию отправили. Из тюрьмы они как политически репрессированные будут выпущены на свободу после нашей победы. Такое ощущение, что на Украине заливают пожар керосином. Не уверен, что у противника есть долгосрочная стратегия. Их прогнозы не сбылись, Россия переламывает ситуацию на фронте. В этой панике они пытаются находить быстрые срочные решения. Это призыв всех, кого могут поймать. Рано или поздно украинское общество пойдет с вилами на Банковую. Со стороны России надо бить по украинским военкоматам. Не днем, когда там люди, а ночью, разрушая инфраструктуру. Мы найдем огромное количество сторонников среди украинских мужчин. Когда первые ракеты прилетят в военкоматы, сторонников России на Украине прибавится значительно.Очевидно, что украинцы не хотят воевать с Россией, но это не отменяет выполнение задач, которые поставил Владимир Путин, чтобы никогда на границах России не возникали русофобские людоедские режимы, которые будут разменивать свое население на американские гранты.
https://ukraina.ru/20230209/1043437282.html
https://ukraina.ru/20240111/1052622159.html
https://ukraina.ru/20240111/1052632371.html
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Роман Гнатюк
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, алексей живов, всу, пожар, россия, военкомат, белгород, ракеты, пво
Интервью, Алексей Живов, ВСУ, пожар, Россия, военкомат, Белгород, ракеты, ПВО

Алексей Живов: Пока ВСУ заливают пожар керосином, Россия натаскала свою ПВО и стала воевать осознанно

14:38 11.01.2024
 
© vk.com / Алексей ЖивовАлексей Живов интервью
Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© vk.com / Алексей Живов
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Роман
Гнатюк
корреспондент издания Украина.ру
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Денис
Рудометов
автор издания Украина.ру
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Когда первые российские ракеты прилетят в украинские военкоматы, сторонников России на Украине прибавится значительно, считает военный блогер Алексей Живов
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Алексей, насколько за два года СВО улучшилась работа ПВО, потому что за это время зенитчики должны были получить колоссальный опыт?
- За последние два года мы серьезно поднаторели в современных боевых действиях. Появились и были доработаны различные типы ракет, которые могут поражать противника на большой глубине.
И очень далеко вперед шагнули ПВО. Когда мы только столкнулись с таким явлением как "Хаймарс", то сбивали только пять-семь из 15 ракет. Сейчас же сбивается 13-15 ракет. Эффективность поражения западных вооружений выросла до 70-80%.
Приходится переучиваться по мере поступления на фронт новых образцов вооружения. Но недавно по Белгороду были выпущены два пакета из чешских РСЗО Vampire. Было перехвачено все, как утверждают, новейшим комплексом "Панцирь-СМ", который обладает ракетами с принципиально новым воздействием на цель.
То есть в недрах ПВО идет мощнейшая работа. Еще (пресс-секретарь президента России) Песков недавно сделал заявление о том, что власти сделает все, чтобы обстрелы Белгорода прекратились.
Думаю, он не только системы ПВО имел в виду, подразумевая, что ВСУ не смогут даже на боевые позиции выкатываться. То есть речь идет, видимо, о военных операциях в приграничном регионе.
Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля 2023, 17:40
Алексей Живов: кто онВладелец телеграм-канала ЖИВОВ Z
Наше ПВО прибавляет, понятно, что многие хотят, чтобы все сбивалось по щелчку пальцев, но так не бывает.
Перед СВО мы были в плену старых иллюзий, которые постепенно развеиваются. До спецоперации наша армия была намного слабее, чем сейчас, это факт. В будущем после окончания СВО, это станет основанием для того, чтобы мы смоли защитить территорию своей страны и стать надежным гарантом для наших союзников.
Долгое время Россия была сырьевой базой для союзников, а после СВО нашей ключевой ролью станет обеспечение военной безопасности.
- Одним из самых сильных медийных событий стал удар по музею Шухевича во Львове. Это один из идеологов украинского национализма, соратник Бандеры. Почему раньше по музеям националистов не наносились удары?
- Проблема наших государственных институтов в том, что каждый из них мыслит только внутри своих задач, не выходя даже на шаг за их пределы.
Нанести ракетный удар по музею Шухевича – это военно-политическая задача, она связана с пропагандой. И ценность такого удара может быть выше, чем по конкретному заводу.
Украина постоянно бьет по нашим символам на своей территории, уничтожая памятники советским воинам, Пушкину, разрушая историческое наследие, которое нас объединяло. Мы долго игнорировали необходимость военно-политических ударов.
Видимо, кто-то в руководстве ВКС предложил чуть расширить горизонт и показать, что мы думаем о Бандере и Шухевиче. Очевидно, что растет уровень осознанности военно-политического руководства в плане того, как эту кампанию надо вести.
Виталий Киселев интервью - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
14:10
Виталий Киселёв: Через два месяца Россия зажмет ВСУ слева и справа, а потом накроет мосты через Днепр Если Залужный приехал под Купянск, то на этом направлении у ВСУ начнутся серьезные проблемы через пару месяцев, когда начнется наше более серьезное продвижение. Я сужу об этом примерно по тому, как двигаются войска. Может быть, раньше, считаетвоенный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
- Украинские ТЦК устроили массовую мобилизацию на эти праздники. Видим ролики с облавами на троллейбусы, автобусы, украинских мужчин найти на улице довольно сложно. Как вы оцениваете эффективность такой мобилизации?
- Они уже женщин стали привлекать, пошили 50 тысяч женских военных костюмов. Видимо, рассчитывают вычерпать пассионарный элемент из женской части украинского населения.
Что касается облав, то это чудовищная история, происходящая на глазах у всего мира. И весь прекрасный мир вообще не реагирует на то, что там нарушаются базовые права человека, не реагирует на то, что Зеленский отменил выборы, на которых проиграл бы даже столбу, лишь бы только воевали с Россией…
Откровенно говоря, украинских мужчин жалко, добрая половина из них не собиралась воевать с русскими, не поддерживала режим Зеленского. Они хотели спокойно жить и работать.
И теперь их выдергивают из автобусов, под стволами сопровождают на передовую, и вот ты уже плывешь на лодке в Крынки. Сзади сбушники – с пулеметами, впереди – российские военные. Есть короткий исторический момент, чтобы вызвать "Волгу" и сдаться.
Гораздо проще будет этим мужчинам добиваться того, чтобы их посадили в тюрьму, а не в армию отправили. Из тюрьмы они как политически репрессированные будут выпущены на свободу после нашей победы.
Такое ощущение, что на Украине заливают пожар керосином. Не уверен, что у противника есть долгосрочная стратегия. Их прогнозы не сбылись, Россия переламывает ситуацию на фронте. В этой панике они пытаются находить быстрые срочные решения. Это призыв всех, кого могут поймать. Рано или поздно украинское общество пойдет с вилами на Банковую.
Со стороны России надо бить по украинским военкоматам. Не днем, когда там люди, а ночью, разрушая инфраструктуру. Мы найдем огромное количество сторонников среди украинских мужчин. Когда первые ракеты прилетят в военкоматы, сторонников России на Украине прибавится значительно.
13:24
Коррупция — надежная узда. США полностью подчинили себе украинскую властьВ Киеве снова произошло громкое преступление — из разряда так называемых резонансных. В своей квартире была найдена убитой тяжело больная, прикованная к постели 71-летняя экс-замгенпрокурора Украины Ольга Колинько
Очевидно, что украинцы не хотят воевать с Россией, но это не отменяет выполнение задач, которые поставил Владимир Путин, чтобы никогда на границах России не возникали русофобские людоедские режимы, которые будут разменивать свое население на американские гранты.
 
ИнтервьюАлексей ЖивовВСУпожарРоссиявоенкоматБелгородракетыПВО
 
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