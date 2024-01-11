https://ukraina.ru/20240111/1052611878.html

"Черная рада" по-одесски. Украинские эксперты о революционной ситуации в стране

"Черная рада" по-одесски. Украинские эксперты о революционной ситуации в стране - 11.01.2024 Украина.ру

"Черная рада" по-одесски. Украинские эксперты о революционной ситуации в стране

В украинском экспертном сообществе обсуждают возможные варианты завершения конфликта. Если киевский режим продолжит курс на ужесточение мобилизации, будет и дальше гнать украинцев на верную смерть, то конфликт может завершиться самым неожиданным образом

2024-01-11T04:31

2024-01-11T04:31

2024-01-11T04:31

эксклюзив

сво

украина

всу

мобилизация

руслан бортник

владимир фесенко

корнейчук

политика

эксперты

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Если скандальный законопроект о мобилизации попытаются принять, то не желающие становиться пушечным мясом украинские мужчины будут бежать в юго-западные регионы страны, считает экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин."И когда их много соберётся, будет создано временное правительство национального спасения с исполняющим обязанности премьер-министра, который объявит о том, что страна должна идти на перемирие и прекращение огня", - сделал прогноз эксперт в эфире интернет-канала "Politeka".В своем блоге Соскин заявил, что линия, которую проводит власть Зеленского, ведет к уничтожению Украины и ее населения. Он снова призвал отменить военное положение и договориться о временном прекращении огня. Это позволит сохранить много жизней. И посоветовал всех "изучать "теорию революционного процесса".Некоторые эксперты считают, что дело идет к заморозке. Так, политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что "идет планомерное раскручивание темы заморозки". По его мнению, даже очевидную слабость ПВО Киев использует, чтобы продемонстрировать гражданам, что долгую войну выдержать трудно в условиях, когда "мы не можем сбивать российские ракеты"."Сначала надо показать тупиковость украинского наступления и убедить в этом все украинское общество. Убедили. А после этого начать масштабные ракетные обстрелы, которые должны... показать украинскому обществу, что долгая война невозможна", - сказал Корнейчук вы интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).По его мнению, шокирующие общество методы мобилизации в ВСУ тоже являются частью плана и продуманной политтехнологией. Украинцев так склоняют к тому, что они примут заморозку, а Зеленский потом сможет свалить вину за не достигнутые цели (границы 1991 года) на самих же украинцев: "не хотят воевать, прячутся от мобилизации".В свою очередь, украинский политолог Владимир Фесенко отметил в эфире одного из ютуб-каналов, что проблемы, связанные с войной, а также "сам процесс более массовой мобилизации будет приводить к тому, что постепенно будет расти число людей, поддерживающих идею мирных переговоров".Он добавил, что пока на Украине большинство против переговоров на российских условиях, но растет число тех, кто допускает возможность компромиссного варианта завершения войны."Может так случиться, что просто другого выбора не будет, потому что мы в очень сильной степени зависим от поставок оружия и припасов от наших партнеров", - сказал экcперт.Окончание войны будет внезапным, считает политолог Руслан Бортник. По его словам, так заканчиваются все войны на истощение – а в данном случае "истощается не только Россия". Что до Украины, то политолог в эфире видеоблога Шелеста (признан иноагентом в РФ) посоветовал посмотреть видео "бунта в троллейбусе" в Одессе: сотрудники ТЦК задерживают мужчин, а женщины кроют ТЦКашников с использованием ненормативной лексики.Такая "Черная рада" по-украински в одесском троллейбусе, определил ситуацию политолог. По его словам, этих же сотрудников ТЦК эти же женщины назовут героями, "если у них спросить в рамках социологического опроса". Вот в таком шизофреническом состоянии находится сейчас общество.Но этот одесский троллейбус - "он сейчас всюду, где работают ТЦК", и это отображается на всем, приводит к отчуждению от государства, к уходу во внутреннюю оппозицию, отметил Бортник.Что до "внезапного окончания" войны, то оно все же случится не так скоро. Эксперт пояснил, что Запад продолжит помогать Киеву, поскольку таким образом выигрывает время. Воюют и гибнут украинские мужчины, тогда как мужчины американские и британские пока живы.Корнейчук же считает, что "все сценарии завершения войны давно согласованы" и в этом "договорняке" участвуют все — и Запад, задерживающий помощь, и Киев, и Москва.Речь идет не о каком-то мирном соглашении, но о прекращении фазы активных действий. Украинцам при этом скажут, что - "вернем все территории, но потом, когда-то... после заморозки", пояснил он.Но зачем заморозка России? Руслан Бортник считает, что на текущих условиях Москва договариваться не готова."Максимум, на что готова Россия – это договариваться на условиях Стамбула. В Москве не готовы сказать: "А давайте просто остановим войну, дадим Украине передышку, дадим Байдену возможность переизбраться", - сказал эксперт в эфире интернет-канала "Politeka".По его мнению, "Россия требует сразу финального решения с разделом зон геополитического влияния, что по факту будет означать демилитаризацию или нейтральный статус для Украины".В то же время, добавил Бортник, такое решение "невозможно" для Байдена, поскольку это даст возможность республиканцам говорить, что США потратили 130 миллиардов и проиграли противостояние с Россией. Поэтому США готовы пойти только на заморозку конфликта.Напомним, Владимир Путин на прямой линии и большой пресс-конференции в декабре 2023 года подтвердил, что цели спецоперации остаются неизменными, это денацификация и демилитаризация Украины и ее нейтральный статус.А зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что "смещение правящего бандеровского режима – явно не декларируемая, но важнейшая и неизбежная цель, которая должна быть и будет достигнута".

https://ukraina.ru/20240110/1052597582.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, мобилизация, руслан бортник, владимир фесенко, корнейчук, политика, эксперты