https://ukraina.ru/20231231/1052518261.html

В США признали бессилие украинской ПВО против российских ракет

В США признали бессилие украинской ПВО против российских ракет - 31.12.2023 Украина.ру

В США признали бессилие украинской ПВО против российских ракет

С начала проведения российской Спецоперации, система противовоздушной обороны Украины ещё ни разу не справилась с крылатой ракетой X-22. Издание Military Watch Magazine сообщает, что киевский режим "опасается" этого советского оружия

2023-12-31T11:25

2023-12-31T11:25

2023-12-31T11:25

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Автор статьи утверждает, что российская сторона обладает огромным запасом такого оружия ещё с советских времён. Вместе с тем, ракеты не утратили своей эффективности и высокоточно наносят удары по военным объектам противника. По данным источника, Украина испытывает нехватку ракет для ПВО, которые оставались у Киева ещё с советских времен, а Запад даже близко не может компенсировать такой дефицит. Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью каналу NTA пожаловался, что российские войска используют электромагнитные импульсы для имитации пуска ракет и обмана ПВО.

https://ukraina.ru/20230801/1048396169.html

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новости, украина, россия, сво, спецоперация, ракетный удар, пво, сша