В США признали бессилие украинской ПВО против российских ракет - 31.12.2023 Украина.ру
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В США признали бессилие украинской ПВО против российских ракет
В США признали бессилие украинской ПВО против российских ракет - 31.12.2023 Украина.ру
В США признали бессилие украинской ПВО против российских ракет
С начала проведения российской Спецоперации, система противовоздушной обороны Украины ещё ни разу не справилась с крылатой ракетой X-22. Издание Military Watch Magazine сообщает, что киевский режим "опасается" этого советского оружия
2023-12-31T11:25
2023-12-31T11:25
новости
украина
россия
сво
спецоперация
ракетный удар
пво
сша
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Автор статьи утверждает, что российская сторона обладает огромным запасом такого оружия ещё с советских времён. Вместе с тем, ракеты не утратили своей эффективности и высокоточно наносят удары по военным объектам противника. По данным источника, Украина испытывает нехватку ракет для ПВО, которые оставались у Киева ещё с советских времен, а Запад даже близко не может компенсировать такой дефицит. Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью каналу NTA пожаловался, что российские войска используют электромагнитные импульсы для имитации пуска ракет и обмана ПВО.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, сво, спецоперация, ракетный удар, пво, сша
Новости, Украина, Россия, СВО, Спецоперация, ракетный удар, ПВО, США

В США признали бессилие украинской ПВО против российских ракет

11:25 31.12.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Контрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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С начала проведения российской Спецоперации, система противовоздушной обороны Украины ещё ни разу не справилась с крылатой ракетой X-22. Издание Military Watch Magazine сообщает, что киевский режим "опасается" этого советского оружия
"Украина не смогла сбить ни одной ракеты X-22 с начала конфликта. Россия выпустила около 300 ракет Х-22 и Х-32 по целям на всей территории страны", — сказано в публикации.
Автор статьи утверждает, что российская сторона обладает огромным запасом такого оружия ещё с советских времён. Вместе с тем, ракеты не утратили своей эффективности и высокоточно наносят удары по военным объектам противника.
"Этот класс ракет впервые поступил на вооружение в 1962 году, но по своим характеристикам до сих пор имеет мало конкурентов в мире", — добавляет СМИ.
По данным источника, Украина испытывает нехватку ракет для ПВО, которые оставались у Киева ещё с советских времен, а Запад даже близко не может компенсировать такой дефицит.
Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью каналу NTA пожаловался, что российские войска используют электромагнитные импульсы для имитации пуска ракет и обмана ПВО.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
1 августа, 12:00
"Стоят до смерти": ВСУшники пожаловались американцам на хитрость и стойкость российских военных Военнослужащие Вооруженных сил Украины пожаловались на хитрость и стойкость россиян в боях за села Старомайорское и Нескучное в Донецкой области, передает 1 августа американский телеканал CNN
 
НовостиУкраинаРоссияСВОСпецоперацияракетный ударПВОСША
 
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Заголовок открываемого материала
11:25В США признали бессилие украинской ПВО против российских ракет
11:01Количество жертв обстрела ВСУ в Белгороде увеличилось до 24 человек
10:48ВС РФ атаковали центр Харькова
10:32Зеленский объявил о получении военного плана ВСУ на 2024 год
10:13Шольц в новогоднем обращении раскритиковал Путина
09:55Трагедия Белгорода, военный план на 2024 год. Главное на Украине на утро 31 декабря
09:51РФ ответит на шаги США по развёртыванию запрещённых ранее ракет – Лавров
09:31Россия будет исправлять ситуацию на границе с Харьковской областью – Небензя
09:14Число жертв удара по Белгороду со стороны ВСУ выросло до 22 человек
06:00"Мы давим везде": Политолог рассказал, как Россия надела на Киев "тришкин кафтан", вымотав резервы ВСУ
05:57Западная Украина за минувшую неделю: cмена губернаторов и соль из Африки
05:09"Вокруг Булгакова": Новый год
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04:12Мистика, критика оппонентов Зеленского и Голливуд. Что покажут украинские каналы на новый год
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