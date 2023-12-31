В США признали бессилие украинской ПВО против российских ракет
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
С начала проведения российской Спецоперации, система противовоздушной обороны Украины ещё ни разу не справилась с крылатой ракетой X-22. Издание Military Watch Magazine сообщает, что киевский режим "опасается" этого советского оружия
"Украина не смогла сбить ни одной ракеты X-22 с начала конфликта. Россия выпустила около 300 ракет Х-22 и Х-32 по целям на всей территории страны", — сказано в публикации.
Автор статьи утверждает, что российская сторона обладает огромным запасом такого оружия ещё с советских времён. Вместе с тем, ракеты не утратили своей эффективности и высокоточно наносят удары по военным объектам противника.
"Этот класс ракет впервые поступил на вооружение в 1962 году, но по своим характеристикам до сих пор имеет мало конкурентов в мире", — добавляет СМИ.
По данным источника, Украина испытывает нехватку ракет для ПВО, которые оставались у Киева ещё с советских времен, а Запад даже близко не может компенсировать такой дефицит.
Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью каналу NTA пожаловался, что российские войска используют электромагнитные импульсы для имитации пуска ракет и обмана ПВО.
1 августа, 12:00"Стоят до смерти": ВСУшники пожаловались американцам на хитрость и стойкость российских военных Военнослужащие Вооруженных сил Украины пожаловались на хитрость и стойкость россиян в боях за села Старомайорское и Нескучное в Донецкой области, передает 1 августа американский телеканал CNN