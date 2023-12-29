https://ukraina.ru/20231229/1052489981.html
Постпред РФ рассказал о проявлении тоталитарных тенденций в Евросоюзе
Постпред РФ рассказал о проявлении тоталитарных тенденций в Евросоюзе - 29.12.2023 Украина.ру
Постпред РФ рассказал о проявлении тоталитарных тенденций в Евросоюзе
Ситуация с ограничением вещания российских СМИ в Евросоюзе служит проявлением тоталитарных тенденций. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает 29 декабря РИА Новости
2023-12-29T08:54
2023-12-29T08:54
2023-12-29T08:54
постпред
михаил ульянов
новости
ес
вещание
россия
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"Конечно же, то, что делает Европейский Союз - это безобразие. Это проявление тоталитарных тенденций... Они лишают свое население альтернативных источников информации, по сути дела. Нормальные люди являются индоктринированными однобокой подачей новостей и оценок, особенно в контексте украинской ситуации", - сказал Ульянов.Он подчеркнул, что такая ситуация является очень тревожной и отражает антидемократические тенденции, которые "сохраняются и могут еще набирать силу".Ульянов рассказал, что и сам попал под подобные ограничения. По словам дипломата, в течение нескольких лет он развивал собственный официальный аккаунт в соцсети X, однако с началом спецоперации РФ на Украине тот попал под так называемый "теневой бан".
https://ukraina.ru/20231229/1052488330.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
постпред, михаил ульянов, новости, ес, вещание, россия
постпред, Михаил Ульянов, Новости, ЕС, вещание, Россия
Постпред РФ рассказал о проявлении тоталитарных тенденций в Евросоюзе
Ситуация с ограничением вещания российских СМИ в Евросоюзе служит проявлением тоталитарных тенденций. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает 29 декабря РИА Новости
"Конечно же, то, что делает Европейский Союз - это безобразие. Это проявление тоталитарных тенденций... Они лишают свое население альтернативных источников информации, по сути дела. Нормальные люди являются индоктринированными однобокой подачей новостей и оценок, особенно в контексте украинской ситуации", - сказал Ульянов.
Он подчеркнул, что такая ситуация является очень тревожной и отражает антидемократические тенденции, которые "сохраняются и могут еще набирать силу".
Ульянов рассказал, что и сам попал под подобные ограничения. По словам дипломата, в течение нескольких лет он развивал собственный официальный аккаунт в соцсети X, однако с началом спецоперации РФ на Украине тот попал под так называемый "теневой бан".
"Сейчас до сих пор действуют какие-то алгоритмы, которые не позволяют моим твитам расходиться широко, и ограничено количество подписчиков. Знаете, я просто могу сравнивать первые три года и последние два. Разительный контраст", - констатировал российский постпред в Вене.