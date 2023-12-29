Евросоюз слепо идет на поводу у США – постпред РФ - 29.12.2023 Украина.ру
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Евросоюз слепо идет на поводу у США – постпред РФ
Евросоюз слепо идет на поводу у США – постпред РФ - 29.12.2023 Украина.ру
Евросоюз слепо идет на поводу у США – постпред РФ
Страны Евросоюза слепо идут на поводу у США, даже когда речь касается вопросов, затрагивающих их безопасность. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает 29 декабря РИА Новости
2023-12-29T07:41
2023-12-29T07:41
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постпред
михаил ульянов
россия
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"Европейцы оказались более, как бы сказать, не под внешним управлением США, но по крайней мере они слепо идут на поводу, причем в вопросах, которые касаются их собственной безопасности", - сказал Ульянов.Дипломат привел несколько примеров в поддержку своего высказывания. Так, по его словам, в начала 2000-х годов Россия предложила на Генеральной Ассамблее ООН резолюцию в поддержку Договора о противоракетной обороне между США и СССР, подписанной в 1972 году. Тогда европейские страны воздержались от голосования.Спустя менее 20 лет, по словам Ульянова, произошла схожая ситуация, когда представители РФ внесли на рассмотрение резолюцию в поддержку Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности.
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ес, сша, зарубежье, новости, постпред, михаил ульянов, россия
ЕС, США, Зарубежье, Новости, постпред, Михаил Ульянов, Россия

Евросоюз слепо идет на поводу у США – постпред РФ

07:41 29.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Страны Евросоюза слепо идут на поводу у США, даже когда речь касается вопросов, затрагивающих их безопасность. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает 29 декабря РИА Новости
"Европейцы оказались более, как бы сказать, не под внешним управлением США, но по крайней мере они слепо идут на поводу, причем в вопросах, которые касаются их собственной безопасности", - сказал Ульянов.
Дипломат привел несколько примеров в поддержку своего высказывания.
Так, по его словам, в начала 2000-х годов Россия предложила на Генеральной Ассамблее ООН резолюцию в поддержку Договора о противоракетной обороне между США и СССР, подписанной в 1972 году. Тогда европейские страны воздержались от голосования.
Спустя менее 20 лет, по словам Ульянова, произошла схожая ситуация, когда представители РФ внесли на рассмотрение резолюцию в поддержку Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности.

"На этот раз весь ЕС проголосовал против… Для Соединенных Штатов ракеты средней и меньшей дальности - это нечто, не имеющее отношения к безопасности собственно США. А вот для европейцев это ключевой вопрос. И здесь даже они проголосовали против", - подчеркнул Ульянов.

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ЕССШАЗарубежьеНовостипостпредМихаил УльяновРоссия
 
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