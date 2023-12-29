https://ukraina.ru/20231229/1052488724.html

Евросоюз слепо идет на поводу у США – постпред РФ

Евросоюз слепо идет на поводу у США – постпред РФ - 29.12.2023 Украина.ру

Евросоюз слепо идет на поводу у США – постпред РФ

Страны Евросоюза слепо идут на поводу у США, даже когда речь касается вопросов, затрагивающих их безопасность. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает 29 декабря РИА Новости

2023-12-29T07:41

2023-12-29T07:41

2023-12-29T07:41

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"Европейцы оказались более, как бы сказать, не под внешним управлением США, но по крайней мере они слепо идут на поводу, причем в вопросах, которые касаются их собственной безопасности", - сказал Ульянов.Дипломат привел несколько примеров в поддержку своего высказывания. Так, по его словам, в начала 2000-х годов Россия предложила на Генеральной Ассамблее ООН резолюцию в поддержку Договора о противоракетной обороне между США и СССР, подписанной в 1972 году. Тогда европейские страны воздержались от голосования.Спустя менее 20 лет, по словам Ульянова, произошла схожая ситуация, когда представители РФ внесли на рассмотрение резолюцию в поддержку Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности.

https://ukraina.ru/20231228/1052467215.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ес, сша, зарубежье, новости, постпред, михаил ульянов, россия