Постпред Ульянов рассказал о рисках для Запорожской АЭС из-за украинских дронов - 28.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231228/1052457405.html
Постпред Ульянов рассказал о рисках для Запорожской АЭС из-за украинских дронов
Постпред Ульянов рассказал о рисках для Запорожской АЭС из-за украинских дронов - 28.12.2023 Украина.ру
Постпред Ульянов рассказал о рисках для Запорожской АЭС из-за украинских дронов
Украинские военные регулярно направляют беспилотники в сторону Запорожской атомной электростанции (АЭС) и угрожают Энергодару. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает 28 декабря РИА Новости
2023-12-28T08:30
2023-12-28T08:47
запорожская аэс
постпред
новости
михаил ульянов
украина
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/17/1046483767_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_aab1d026eb9d1776d109353dbaf0c32b.jpg
"Украинцы регулярно направляют в сторону станции свои беспилотники, в том числе беспилотники-камикадзе, примерно по 20 штук в день. Наши вооруженные силы, Росгвардия, с помощью различных средств электронных, в том числе, сажают или отгоняют эти беспилотники, но в окрестностях время от времени эти устройства летательные осуществляют взрывы", - сказал Ульянов.Также, по его словам, имеют место нападения на Энергодар, где живут сотрудники станции и их семьи. Однако по территории внутри периметра станции ударов с 20 ноября 2022 года не было, добавил постпред."Риски всегда есть, и мы хорошо помним, что в июле, августе, сентябре, октябре и ноябре 2022 года украинские вооруженные силы регулярно обстреливали станцию. Но в какой-то момент кто-то им, наверное, все-таки подсказал или они сами пришли к выводу, что это очень опасно", - отметил дипломат.
https://ukraina.ru/20231214/1052089182.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/17/1046483767_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2f819cc0456e3626e122e1f027ab5336.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
запорожская аэс, постпред, новости, михаил ульянов, украина, беспилотники
Запорожская АЭС, постпред, Новости, Михаил Ульянов, Украина, беспилотники

Постпред Ульянов рассказал о рисках для Запорожской АЭС из-за украинских дронов

08:30 28.12.2023 (обновлено: 08:47 28.12.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Украинские военные регулярно направляют беспилотники в сторону Запорожской атомной электростанции (АЭС) и угрожают Энергодару. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает 28 декабря РИА Новости
"Украинцы регулярно направляют в сторону станции свои беспилотники, в том числе беспилотники-камикадзе, примерно по 20 штук в день. Наши вооруженные силы, Росгвардия, с помощью различных средств электронных, в том числе, сажают или отгоняют эти беспилотники, но в окрестностях время от времени эти устройства летательные осуществляют взрывы", - сказал Ульянов.
Также, по его словам, имеют место нападения на Энергодар, где живут сотрудники станции и их семьи.
Однако по территории внутри периметра станции ударов с 20 ноября 2022 года не было, добавил постпред.
"Риски всегда есть, и мы хорошо помним, что в июле, августе, сентябре, октябре и ноябре 2022 года украинские вооруженные силы регулярно обстреливали станцию. Но в какой-то момент кто-то им, наверное, все-таки подсказал или они сами пришли к выводу, что это очень опасно", - отметил дипломат.
- РИА Новости, 1920, 14.12.2023
14 декабря, 07:52
Защитники Запорожской АЭС рассказали о борьбе с украинскими дронамиНеобходимость непрерывно бороться с БПЛА противника и использование различных средств радиоэлектронной борьбы является особенностью боевых действий в зоне СВО. Об этом со ссылкой на мотострелков Южного военного округа (ЮВО), защищающих Запорожскую АЭС и Энергодар, 14 декабря сообщает РИА Новости
 
Запорожская АЭСпостпредНовостиМихаил УльяновУкраинабеспилотники
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:02В Европе сомневаются в законности идеи США конфисковать российские активы – Financial Times
09:57Первый бой батальона Хмельницкого, Ким за, Тимошенко против. Главное на Украине на утро 28 декабря
09:30План Маска по Украине утратил актуальность — депутат Шеремет
09:11"Каждые пять минут": в Верховной раде Украины раскрыли статистику потерь ВСУ
09:00Глава Николаевской области пригрозил отправлять медиков военно-врачебных комиссий на фронт
08:51Почти все расчёты между Россией и Китаем проводятся в нацвалюте – Чернышенко
08:46"Вопрос выживания": глава Николаевской области призвал отправить на фронт всех жителей Украины
08:30Постпред Ульянов рассказал о рисках для Запорожской АЭС из-за украинских дронов
08:24Экипажи Ми-28 уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении
08:16Россияне подбили "Ланцетами" танк ВСУ на правом берегу Днепра
08:01Финляндия станет первой жертвой в случае конфликта России и НАТО – Ульянов
07:57"Кровавый новогодний подарок": посол Антонов раскритиковал США за новый пакет помощи Киеву
07:42ВС РФ отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении — Минобороны
07:40США чтобы "остановить" Россию на Украине могут взорвать ядерную бомбу – экс-агент ЦРУ
07:28Страны НАТО должны сравняться с США по объему помощи Украине — Трамп
07:14Первый бой с ВСУ приняли украинцы из российского батальона имени Богдана Хмельницкого
07:14"Помог бы избежать жертв": Маск напомнил о своем плане по Украине
06:42Силы ПВО ночью уничтожили над Крымом два беспилотника ВСУ – МО
06:26МВД лишило гражданства РФ совершивших преступления мигрантов
06:05Миномётчики сорвали ротацию подразделения ВСУ на Купянском направлении – МО
Лента новостейМолния