https://ukraina.ru/20231228/1052457405.html

Постпред Ульянов рассказал о рисках для Запорожской АЭС из-за украинских дронов

Постпред Ульянов рассказал о рисках для Запорожской АЭС из-за украинских дронов - 28.12.2023 Украина.ру

Постпред Ульянов рассказал о рисках для Запорожской АЭС из-за украинских дронов

Украинские военные регулярно направляют беспилотники в сторону Запорожской атомной электростанции (АЭС) и угрожают Энергодару. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает 28 декабря РИА Новости

2023-12-28T08:30

2023-12-28T08:30

2023-12-28T08:47

запорожская аэс

постпред

новости

михаил ульянов

украина

беспилотники

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"Украинцы регулярно направляют в сторону станции свои беспилотники, в том числе беспилотники-камикадзе, примерно по 20 штук в день. Наши вооруженные силы, Росгвардия, с помощью различных средств электронных, в том числе, сажают или отгоняют эти беспилотники, но в окрестностях время от времени эти устройства летательные осуществляют взрывы", - сказал Ульянов.Также, по его словам, имеют место нападения на Энергодар, где живут сотрудники станции и их семьи. Однако по территории внутри периметра станции ударов с 20 ноября 2022 года не было, добавил постпред."Риски всегда есть, и мы хорошо помним, что в июле, августе, сентябре, октябре и ноябре 2022 года украинские вооруженные силы регулярно обстреливали станцию. Но в какой-то момент кто-то им, наверное, все-таки подсказал или они сами пришли к выводу, что это очень опасно", - отметил дипломат.

https://ukraina.ru/20231214/1052089182.html

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запорожская аэс, постпред, новости, михаил ульянов, украина, беспилотники