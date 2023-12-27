Мощные взрывы прогремели в Одессе

Военный политолог раскрыл, как рой ударных беспилотников и ВКС РФ кошмарят ВСУ "до самого Львова" Минобороны РФ была проделана большая работа по насыщению армии РФ передовыми образцами вооружениями, включая БПЛА. Сейчас российские войска превосходят противника в этом компоненте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный