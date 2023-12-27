Мощные взрывы прогремели в Одессе - 27.12.2023 Украина.ру
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Мощные взрывы прогремели в Одессе
Мощные взрывы прогремели в Одессе - 27.12.2023 Украина.ру
Мощные взрывы прогремели в Одессе
В Одессе слышны взрывы, а по всему региону ревут сирены воздушной тревоги из-за налёта дронов. Об этом сообщают украинские мониторинговые телеграм-каналы
2023-12-27T01:10
2023-12-27T01:10
новости
одесса
взрыв
сво
всу
вооруженные силы украины
спецоперация
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Следом атаку ВС России подтвердил и спикер оперативного командования "Юг" Вооружённых сил Украины Владислав Назаров.Ранее мониторинговые паблики сообщали о боевых дронах, летящих на Одессу и Ильичёвск. ВСУ также заявляли о том, что движение российского БПЛА зафиксировано в районе Староконстантинова Хмельницкой области.
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новости, одесса, взрыв, сво, всу, вооруженные силы украины, спецоперация
Новости, Одесса, взрыв, СВО, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Спецоперация

Мощные взрывы прогремели в Одессе

01:10 27.12.2023
 
СМИ пишут мощном взрыве в порту Одессы
СМИ пишут мощном взрыве в порту Одессы
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В Одессе слышны взрывы, а по всему региону ревут сирены воздушной тревоги из-за налёта дронов. Об этом сообщают украинские мониторинговые телеграм-каналы
Следом атаку ВС России подтвердил и спикер оперативного командования "Юг" Вооружённых сил Украины Владислав Назаров.
"Уважаемые администраторы телеграм-каналов, ПРЕДУПРЕЖДАЮ: за распространение фото и видео с мест попаданий действует криминальная ответственность", – написал он в сети.
Ранее мониторинговые паблики сообщали о боевых дронах, летящих на Одессу и Ильичёвск. ВСУ также заявляли о том, что движение российского БПЛА зафиксировано в районе Староконстантинова Хмельницкой области.
Зеленский Герань беспилотник БЛА
22 декабря, 05:40
Военный политолог раскрыл, как рой ударных беспилотников и ВКС РФ кошмарят ВСУ "до самого Львова" Минобороны РФ была проделана большая работа по насыщению армии РФ передовыми образцами вооружениями, включая БПЛА. Сейчас российские войска превосходят противника в этом компоненте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
 
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