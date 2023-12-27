Мощные взрывы прогремели в Одессе
СМИ пишут мощном взрыве в порту Одессы
В Одессе слышны взрывы, а по всему региону ревут сирены воздушной тревоги из-за налёта дронов. Об этом сообщают украинские мониторинговые телеграм-каналы
Следом атаку ВС России подтвердил и спикер оперативного командования "Юг" Вооружённых сил Украины Владислав Назаров.
"Уважаемые администраторы телеграм-каналов, ПРЕДУПРЕЖДАЮ: за распространение фото и видео с мест попаданий действует криминальная ответственность", – написал он в сети.
Ранее мониторинговые паблики сообщали о боевых дронах, летящих на Одессу и Ильичёвск. ВСУ также заявляли о том, что движение российского БПЛА зафиксировано в районе Староконстантинова Хмельницкой области.
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