ВС РФ расширяют подконтрольные территории на всех направлениях - Шойгу
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с руководителями Минобороны и ОПК
Российские войска занимают более выгодные позиции и расширяют подконтрольные территории на всех направлениях спецоперации. Об этом заявил 26 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговом селекторном совещании
"Подчеркну, что именно всеобщие усилия в тылу и на фронте помогли сегодня нашим войскам завладеть инициативой на линии боевого соприкосновения с противником. Армия России постоянно занимает более выгодные позиции и расширяет подконтрольные территории на всех направлениях", - сказал Шойгу.
Он подчеркнул, что Россия последовательно идет к достижению заявленных целей спецоперации.