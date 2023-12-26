https://ukraina.ru/20231226/1052407418.html

ВС РФ расширяют подконтрольные территории на всех направлениях - Шойгу

ВС РФ расширяют подконтрольные территории на всех направлениях - Шойгу - 26.12.2023 Украина.ру

ВС РФ расширяют подконтрольные территории на всех направлениях - Шойгу

Российские войска занимают более выгодные позиции и расширяют подконтрольные территории на всех направлениях спецоперации. Об этом заявил 26 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговом селекторном совещании

2023-12-26T13:53

2023-12-26T13:53

2023-12-26T13:53

сергей шойгу

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россия

сво

позиция

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"Подчеркну, что именно всеобщие усилия в тылу и на фронте помогли сегодня нашим войскам завладеть инициативой на линии боевого соприкосновения с противником. Армия России постоянно занимает более выгодные позиции и расширяет подконтрольные территории на всех направлениях", - сказал Шойгу.Он подчеркнул, что Россия последовательно идет к достижению заявленных целей спецоперации.

https://ukraina.ru/20231226/1052406925.html

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сергей шойгу, новости, россия, сво, позиция