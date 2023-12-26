ВС РФ расширяют подконтрольные территории на всех направлениях - Шойгу - 26.12.2023 Украина.ру
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ВС РФ расширяют подконтрольные территории на всех направлениях - Шойгу
ВС РФ расширяют подконтрольные территории на всех направлениях - Шойгу - 26.12.2023 Украина.ру
ВС РФ расширяют подконтрольные территории на всех направлениях - Шойгу
Российские войска занимают более выгодные позиции и расширяют подконтрольные территории на всех направлениях спецоперации. Об этом заявил 26 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговом селекторном совещании
2023-12-26T13:53
2023-12-26T13:53
сергей шойгу
новости
россия
сво
позиция
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"Подчеркну, что именно всеобщие усилия в тылу и на фронте помогли сегодня нашим войскам завладеть инициативой на линии боевого соприкосновения с противником. Армия России постоянно занимает более выгодные позиции и расширяет подконтрольные территории на всех направлениях", - сказал Шойгу.Он подчеркнул, что Россия последовательно идет к достижению заявленных целей спецоперации.
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сергей шойгу, новости, россия, сво, позиция
Сергей Шойгу, Новости, Россия, СВО, позиция

ВС РФ расширяют подконтрольные территории на всех направлениях - Шойгу

13:53 26.12.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с руководителями Минобороны и ОПК
Президент РФ В. Путин провел совещание с руководителями Минобороны и ОПК - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Российские войска занимают более выгодные позиции и расширяют подконтрольные территории на всех направлениях спецоперации. Об этом заявил 26 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговом селекторном совещании
"Подчеркну, что именно всеобщие усилия в тылу и на фронте помогли сегодня нашим войскам завладеть инициативой на линии боевого соприкосновения с противником. Армия России постоянно занимает более выгодные позиции и расширяет подконтрольные территории на всех направлениях", - сказал Шойгу.
Он подчеркнул, что Россия последовательно идет к достижению заявленных целей спецоперации.
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
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Российские войска выполнили главную задачу в 2023 году - ШойгуВооруженные силы России выполнили главную задачу в уходящем году - сорвали контрнаступление ВСУ. Об этом 26 декабря сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу
 
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