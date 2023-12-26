СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - 26.12.2023 Украина.ру
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СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - 26.12.2023 Украина.ру
СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Ночью, 26 декабря, на юге Украины прогремело несколько взрывов. Украинское издание "ТСН" сообщает, что в этот раз под удар попал Николаев
2023-12-26T01:26
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новости
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Сейчас в регионе ревёт воздушная тревога. Её сигналы также слышат жители Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областей. Ранее сообщалось о разрывах снарядов Одессе.
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новости, украина, сво, спецоперация
Новости, Украина, СВО, Спецоперация

СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

01:26 26.12.2023 (обновлено: 01:27 26.12.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Ночью, 26 декабря, на юге Украины прогремело несколько взрывов. Украинское издание "ТСН" сообщает, что в этот раз под удар попал Николаев
"Николаев – в районе города вражеский БПЛА", – уточняет СМИ.
Сейчас в регионе ревёт воздушная тревога. Её сигналы также слышат жители Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областей.
Ранее сообщалось о разрывах снарядов Одессе.
Зеленский Герань беспилотник БЛА
22 декабря, 05:40
Военный политолог раскрыл, как рой ударных беспилотников и ВКС РФ кошмарят ВСУ "до самого Львова" Минобороны РФ была проделана большая работа по насыщению армии РФ передовыми образцами вооружениями, включая БПЛА. Сейчас российские войска превосходят противника в этом компоненте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
 
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Заголовок открываемого материала
01:26СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
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00:56Тотальный контроль и ограничения для уклонистов. Стали известны новые правила мобилизации на Украине
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