СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
01:26 26.12.2023 (обновлено: 01:27 26.12.2023)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Ночью, 26 декабря, на юге Украины прогремело несколько взрывов. Украинское издание "ТСН" сообщает, что в этот раз под удар попал Николаев
"Николаев – в районе города вражеский БПЛА", – уточняет СМИ.
Сейчас в регионе ревёт воздушная тревога. Её сигналы также слышат жители Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областей.
Ранее сообщалось о разрывах снарядов Одессе.
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