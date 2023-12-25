Серия взрывов прогремела в Одессе
СМИ пишут мощном взрыве в порту Одессы
В Одессе прогремело несколько мощных взрывов. Очевидцы сообщают об обстрелах в районе Ильинки и посёлка Котовского, передаёт телеграм-канал Readovka
Уточняется, что перед тем, как местные жители услышали взрывы, в небе были замечены российские боевые дроны. Позже в сети появились кадры, подтверждающие сообщения СМИ.
"Опубликована видеозапись, на которой видны две яркие вспышки после прилётов по объектам военной инфраструктуры в Одессе. Вспышки появились с разницей в несколько секунд. Вероятно, такое яркое зарево — след детонации боеприпасов, которые ВСУшнки хранят на складах как в городе, так и в области", – сказано в сообщении.
Ранее украинские СМИ сообщали, что правоохранители задержали двух парней в Одессе из-за того, что они фиксировали на видео работу противовоздушной обороны. Накануне, 24 декабря, налёт российских беспилотников на Украину длился 6,5 часов.
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