Серия взрывов прогремела в Одессе - 25.12.2023 Украина.ру
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Серия взрывов прогремела в Одессе
Серия взрывов прогремела в Одессе - 25.12.2023 Украина.ру
Серия взрывов прогремела в Одессе
В Одессе прогремело несколько мощных взрывов. Очевидцы сообщают об обстрелах в районе Ильинки и посёлка Котовского, передаёт телеграм-канал Readovka
2023-12-25T22:24
2023-12-25T22:24
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Уточняется, что перед тем, как местные жители услышали взрывы, в небе были замечены российские боевые дроны. Позже в сети появились кадры, подтверждающие сообщения СМИ. Ранее украинские СМИ сообщали, что правоохранители задержали двух парней в Одессе из-за того, что они фиксировали на видео работу противовоздушной обороны. Накануне, 24 декабря, налёт российских беспилотников на Украину длился 6,5 часов.
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новости, украина, одесса, всу, сво, спецоперация, вс рф
Новости, Украина, Одесса, ВСУ, СВО, Спецоперация, ВС РФ

Серия взрывов прогремела в Одессе

22:24 25.12.2023
 
СМИ пишут мощном взрыве в порту Одессы
СМИ пишут мощном взрыве в порту Одессы
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В Одессе прогремело несколько мощных взрывов. Очевидцы сообщают об обстрелах в районе Ильинки и посёлка Котовского, передаёт телеграм-канал Readovka
Уточняется, что перед тем, как местные жители услышали взрывы, в небе были замечены российские боевые дроны. Позже в сети появились кадры, подтверждающие сообщения СМИ.

"Опубликована видеозапись, на которой видны две яркие вспышки после прилётов по объектам военной инфраструктуры в Одессе. Вспышки появились с разницей в несколько секунд. Вероятно, такое яркое зарево — след детонации боеприпасов, которые ВСУшнки хранят на складах как в городе, так и в области", – сказано в сообщении.

Ранее украинские СМИ сообщали, что правоохранители задержали двух парней в Одессе из-за того, что они фиксировали на видео работу противовоздушной обороны. Накануне, 24 декабря, налёт российских беспилотников на Украину длился 6,5 часов.
Зеленский Герань беспилотник БЛА
22 декабря, 05:40
Военный политолог раскрыл, как рой ударных беспилотников и ВКС РФ кошмарят ВСУ "до самого Львова" Минобороны РФ была проделана большая работа по насыщению армии РФ передовыми образцами вооружениями, включая БПЛА. Сейчас российские войска превосходят противника в этом компоненте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
 
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