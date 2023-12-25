https://ukraina.ru/20231225/1052392055.html

Серия взрывов прогремела в Одессе

Серия взрывов прогремела в Одессе - 25.12.2023 Украина.ру

Серия взрывов прогремела в Одессе

В Одессе прогремело несколько мощных взрывов. Очевидцы сообщают об обстрелах в районе Ильинки и посёлка Котовского, передаёт телеграм-канал Readovka

2023-12-25T22:24

2023-12-25T22:24

2023-12-25T22:24

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Уточняется, что перед тем, как местные жители услышали взрывы, в небе были замечены российские боевые дроны. Позже в сети появились кадры, подтверждающие сообщения СМИ. Ранее украинские СМИ сообщали, что правоохранители задержали двух парней в Одессе из-за того, что они фиксировали на видео работу противовоздушной обороны. Накануне, 24 декабря, налёт российских беспилотников на Украину длился 6,5 часов.

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новости, украина, одесса, всу, сво, спецоперация, вс рф