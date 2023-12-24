https://ukraina.ru/20231224/1042020959.html

"На войне как на войне". Откровенная правда о боях за Правобережную Украину

"На войне как на войне". Откровенная правда о боях за Правобережную Украину - 24.12.2023 Украина.ру

"На войне как на войне". Откровенная правда о боях за Правобережную Украину

Украина.ру, 24.12.2023

2023-12-24T09:33

2023-12-24T09:33

2023-12-24T09:33

история

история

1943

1944 г

правобережная украина

великая отечественная война

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24 декабря 1943 года началась Житомирско-Бердичевская операция, в результате которой от оккупантов практически полностью освободили Киевскую и Житомирскую области. Через 23 года вышла повесть участника тех боёв гвардии лейтенанта Виктора Курочкина "На войне как на войне", по которой в 1968 году сняли один из лучших военных фильмов.В результате Киевской стратегической наступательной операции войска 1-го Украинского фронта, под командованием генерала армии Николая Фёдоровича Ватутина, захватили на правом берегу Днепра в районе Киева большой плацдарм, который "нависал" над группировкой войск противника на юго-западе Украины. Пытаясь сократить плацдарм и отбить Киев, немецкие войска нанесли контрудар в районе к югу от Житомира.Манштейн ввёл в бой 1-ю танковую армию, чтобы вместе с 4-й танковой армией начать серию контратак против растянувшихся флангов войск Ватутина. Они продолжались в течение следующих трёх недель и привели к созданию ряда слабо удерживаемых котлов, из которых советским войскам в основной своей массе удалось вырваться. Немцы стали стабилизировать свой фронт. Их контратаки нанесли Красной Армии значительный урон, однако советские войска держали в резерве большое количество сил, поэтому успехи фон Манштейна не могли продолжаться долго. Его попытка вернуть Киев провалилась.24 декабря 1943 года Началась Житомирско-Бердичевская наступательная операция войск 1-го Украинского фронта. В его состав входили 1-я гвардейская, 13-я, 18-я, 27-я, 38-я, 40-я, 60-я общевойсковые, 3-я гвардейская и 1-я танковые, а также 2-я воздушная армии. Наступление шло три недели до 14 января 1944 года.Артиллерийская подготовка началась на 15 минут раньше назначенного времени из-за случайного залпа одной из реактивных установок. Её поддержали сначала соседние машины, а затем по врагу вела огонь уже вся артиллерия 1-го Украинского фронта. Проведённое в то же утро по приказу Георгия Константиновича Жукова начальником контрразведки и прокурором фронта расследование показало, что артиллерийская подготовка сорвана не была. Она только началась раньше установленного срока, но производилась согласно запланированному графику.Так как пехота и танки были готовы к переходу в наступление и находились на исходных позициях, то им дали команду перейти в наступление на 15 минут раньше запланированного срока, на 51-й минуте артиллерийской подготовки.В результате артиллерийской и авиационной подготовки огневая система врага на переднем крае и в ближайшей глубине была подавлена, а основная масса огневых средств уничтожена. Атакующие части двинулись вперед, не встречая серьезного сопротивления, с темпом 2-3 км в час.Немцы попытался организовать оборону только во второй половине дня на рубеже Брусилов – Соловьёвка – Турбовка. Создав там отдельные очаги сопротивления, они контратаковали отдельными батальонами пехоты при поддержке 8-10 танков. Только в районе Соловьёвки в контратаке врага участвовало до 30 танков.Оборону противника в полосе наступления 38-й армии удалось прорвать на 20 км участке фронта и продвинуться на 12 км в глубину. Таких же успехов достигли 1-я гвардейская армия Гречко и 18-я армии Леселидзе.В 14:00 в прорыв ввели 3-ю гвардейскую танковую армию Рыбалко и 1-ю танковую армию Катукова.Из-за короткого декабрьского дня часть задач не удалось выполнить до конца – атакующие силы успели только подойти к намеченному рубежу. Город Брусилов и лес к югу от него не были очищены от врага. Соловьёвку освободили только частично. С наступлением темноты большая часть войск закрепились на достигнутых рубежах, но некоторые соединения продолжали выполнять задания. К полвторого ночи удалось полностью освободить Брусилов, а вслед за ним и вторую половину Соловьёвки.В течение 22 дней ожесточённых боёв войска 1-го Украинского фронта всё дальше оттесняли врага на юго-запад, возвращая свои территории. Так продолжалось до 14 января 1944 года, когда немцам удалось сосредоточить значительные силы для контрудара по советским войскам.Группа Манштейна снова начала наступление большими силами.На Шепетовском направлении 60-я армия отражала атаки двух пехотных дивизий и до 40 танков. 1-ю гвардейскую армию немецкие войска атаковали из района юго-западнее Янушполя силами 70 танков с пехотой. Против 38-й и 1-й танковой армий на фронте Липовец – Жорнище наступали четыре пехотные дивизии и 280 танков. 40-я армия севернее Умани в районе Дзенгеловка, ст. Поташ отражала удар двух пехотных дивизий и 75 танков. Две пехотные дивизии с 50 танками атаковали 27-ю армию.Всего 14 января в атаках нацистских войск участвовало до десяти пехотных дивизий и более 500 танков. В этих условиях Ватутин дал войскам директиву с 15 января прекратить наступление и принять меры к отражению вражеских контрударов.В результате январских боёв войска 1-го Украинского фронта в полосе шириной 700 км на 80-200 км отодвинули линию фронта, почти полностью заняли Киевскую и Житомирскую области, а также ряд районов Винницкой, Черкасской и Ровенской областей, разбили восемь танковых дивизий из состава 1-й и 4-й немецких танковых армий.Войскам 1-го Украинского фронта не удалось соединить своё левое крыло с 52-й армией 2-го Украинского фронта, но с севера они ещё больше нависли над группой армий "Юг", а 27-я и 40-я армии глубоко охватили немецкую группировку, которая продолжала удерживать правый берег Днепра возле Канева. Это обстоятельство создало предпосылки для проведения в дальнейшем Корсунь – Шевченковской операции.В это же время в составе 3-й Гвардейской танковой армии Рыбалко в 1893-м Фастовском самоходно-артиллерийском полку служил командир САУ СУ-85 Виктор Александрович Курочкин.Он родился 23 ноября 1923 года в Тверской области, но начало войны встретил в Ленинграде. Здесь он вместе с отцом работал шлифовщиком зенитных снарядов. В 1942 году после смерти отца его истощённого эвакуировали в Ярославскую область, где два месяца лечили от дистрофии.В июне 1942 года Виктора призвали в армию и направили в танковое училище. С 23 июня 1942 года он – курсант Ульяновского гвардейского танкового училища, с 1 марта 1943 года – курсант 2-го Киевского артиллерийского училища в Саратове.20 июня 1943 года лейтенанта Курочкина командовал самоходкой СУ-85 в 1893-й самоходном артполку 3-й танковой армии 1-го Украинского фронта генерала Рыбалко. После боёв на севере Украины 5 августа 1944 года его перевели в 1-й гвардейский самоходно-артиллерийский полк 4-й танковой армии того же 1-го Украинского фронта.За его спиной была Курская дуга, освобождение Левобережной Украины, форсирование Днепра, освобождение Киева, Львова. 31 января 1945 года Курочкина тяжело ранили при форсировании Одера. На этом война для него закончилась.Демобилизовавшись и закончив юридические курсы, Курочкин стал работать народным судьёй и в это же время начал писать, писать о войне. Позже он поступил на заочное отделение Литературного института, который окончил в 1959 году. Среди зачётных рассказов первой учебной сессии (1954) у него был рассказ "Соперницы", который впоследствии лёг в основу фильма "Ссора в Лукашах".В 1965 году в журнале "Молодая гвардия" была опубликована его повесть "На войне как на войне", в которой он использовал свои воспоминания о боях на Украине во время Киевской оборонительной и Житомирско-Бердичевская наступательной операций.Редакция "Молодой гвардии" стала пятой по счёту, куда Виктор Курочкин принёс свою рукопись для публикации. Перед этим четыре редакции отказались её публиковать, и это неудивительно – слишком откровенной и непричёсанной была в этой повести правда о войне. Этим и отличалось то течение в советской литературе, которое позже назовут "лейтенантской прозой". К такому в середине 60-х ещё не привыкли.В 1968 году повесть решили экранизировать на студии Ленфильм, режиссёром назначили Виктора Ивановича Трегубовича.Картину решено было снимать на Западной Украине. Так, например, один из эпизодов фильма – момент прибытия самоходчиков в расположение танкистов, снимался в городе Хотин в Хотинской крепости.С периодом съёмок в крепости связан один забавный случай. Местный житель, который в то время был ребёнком, вспоминал, как ребята, однажды угнали чтобы "покататься" танк из-под носа у разморённых после обеда солдат Прикарпатского военного округа. По неопытности ребятишки загнали его в канаву. После этого съёмочную площадку окружили сплошным оцеплением.Основные же съемки проходили недалеко от границы с Чехословакией.Как вспоминал впоследствии оператор Евгений Мезенцев, в одну из ночей под окнами гостиницы, где разместилась съёмочная группа, долго грохотали танки. А наутро все узнали о вводе в Чехословакию советских войск. При этом радиостанция Би-би-си сообщила о том, что под видом съёмок фильма "На войне как на войне" СССР сосредоточил на границе с Чехословакией крупные танковые соединения.Сам автор, являвшийся в картине сценаристом, тоже принял участие в съёмках.В эпизоде, где самоходчики в поисках постоя входят в хату, а там проходит отпевание, Курочкин сыграл старика, который это самое отпевание и проводил. Снялся в своей ленте и режиссер Трегубович, его можно увидеть в роли командира приданого самоходчикам десанта.В 1968 году с Курочкиным приключилась беда: его жестоко избили милиционеры, после чего у него случился инсульт и с тех пор он до самой смерти тяжело болел.То ли поэтому, то ли потому, что в фильме, да и в повести больше показывался солдатский быт, а не героико-патриотическая обложка, картина у официального начальства оказалась не в чести. Она никогда не участвовала ни в одной номинации и не имеет никаких наград.Премьера картины состоялась 23 февраля 1969 года. Официальной статистики по прокату фильма нет, а неофициальная даёт цифру в 22 миллиона зрителей, что для того времени было совсем немного. Но, несмотря ни на что, простой зритель этот незатейливый фильм о простом экипаже "самохода" горячо полюбил. Особенно он пришёлся по душе самим ветеранам, в первую очередь танкистам и самоходчикам, которые в героях Михаила Кононова, Олега Борисова, Виктора Павлова, Фёдора Одинокова, Михаила Глузского узнавали в первую очередь себя.Автор повести и сценария Виктор Курочкин прожил недолго, всего 52 года – он умер 10 ноября 1976 года. Но фильм "На войне, как на войне" увековечил и его имя, и память о тысячах танкистах и самоходчиках не только 3-й Гвардейской танковой армии Рыбалко, но и всех советских танкистов Великой Отечественной войны.Читая интервью с ними, автор не раз, и не два сталкивался с тем, что когда их спрашивали о том, какой фильм о пережитых ими событиях они считают самым правдивым, чаще всего они называли неприметный и совершенно не пафосный "На войне, как на войне".

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Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, 1943, 1944 г, правобережная украина, великая отечественная война