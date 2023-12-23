https://ukraina.ru/20231223/1052351396.html
"Санкционные фантазии Вашингтона" перечёркивают последние возможности по диалогу с Россией – Антонов
"Санкционные фантазии Вашингтона" перечёркивают последние возможности по диалогу с Россией – Антонов - 23.12.2023 Украина.ру
"Санкционные фантазии Вашингтона" перечёркивают последние возможности по диалогу с Россией – Антонов
Вашингтон новыми пакетами санкций делает маловероятным восстановление диалога с Россией даже по тем позициям, где это пока ещё остаётся возможным. Об этом посол РФ в США Анатолий Антонов заявил в телеграм-канале дипмиссии
2023-12-23T05:38
2023-12-23T05:38
2023-12-23T05:38
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посольство рф
анатолий антонов
антироссийские санкции
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Комментируя новый пакет ограничительных мер дипломат отметил, что в Вашингтоне упорно демонстрируют стремление нанести России стратегическое поражение, в том числе в экономической сфере."Санкционные фантазии Вашингтона наносят дополнительный ущерб двусторонним отношениям. По сути, перечёркивают возможность восстановления взаимоуважительного диалога между великими державами по тому недлинному перечню тем, где Россия и США еще могли бы выступать с близких позиций… Штампует всё новые и новые ограничения в тщетных попытках "ставить палки в колеса" поступательного развития отечественного нацхозяйства и помешать специальной военной операции ", - сказал Антонов.Он также подчеркнул, что большая часть решений минфина США затрагивает организации в "третьих" странах."То есть налицо - желание запугать наших партнёров, обрубить взаимовыгодные связи с Российской Федерацией под фанфары геополитических лозунгов. Американцы как будто не понимают или не хотят понимать, что своими безрассудными действиями усиливают искусственное размежевание мирового рынка. "Подтачивают" статус долларовой юрисдикции в глазах Глобального Юга, да и собственных сателлитов", - добавил Антонов.
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Украина.ру
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новости, сша, россия, посольство рф, анатолий антонов, антироссийские санкции
Новости, США, Россия, посольство РФ, Анатолий Антонов, антироссийские санкции
"Санкционные фантазии Вашингтона" перечёркивают последние возможности по диалогу с Россией – Антонов
Вашингтон новыми пакетами санкций делает маловероятным восстановление диалога с Россией даже по тем позициям, где это пока ещё остаётся возможным. Об этом посол РФ в США Анатолий Антонов заявил в телеграм-канале дипмиссии
Комментируя новый пакет ограничительных мер дипломат отметил, что в Вашингтоне упорно демонстрируют стремление нанести России стратегическое поражение, в том числе в экономической сфере.
"Санкционные фантазии Вашингтона наносят дополнительный ущерб двусторонним отношениям. По сути, перечёркивают возможность восстановления взаимоуважительного диалога между великими державами по тому недлинному перечню тем, где Россия и США еще могли бы выступать с близких позиций… Штампует всё новые и новые ограничения в тщетных попытках "ставить палки в колеса" поступательного развития отечественного нацхозяйства и помешать специальной военной операции ", - сказал Антонов.
Он также подчеркнул, что большая часть решений минфина США затрагивает организации в "третьих" странах.
"То есть налицо - желание запугать наших партнёров, обрубить взаимовыгодные связи с Российской Федерацией под фанфары геополитических лозунгов. Американцы как будто не понимают или не хотят понимать, что своими безрассудными действиями усиливают искусственное размежевание мирового рынка. "Подтачивают" статус долларовой юрисдикции в глазах Глобального Юга, да и собственных сателлитов", - добавил Антонов.