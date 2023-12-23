https://ukraina.ru/20231223/1052343939.html

Начмед батальона "Русь" рассказал, почему ВСУ добивают "трехсотых", а российские бойцы спасают им жизни

Начмед батальона "Русь" рассказал, почему ВСУ добивают "трехсотых", а российские бойцы спасают им жизни - 23.12.2023 Украина.ру

Начмед батальона "Русь" рассказал, почему ВСУ добивают "трехсотых", а российские бойцы спасают им жизни

Все раненые украинские военные, которые попадают в плен, получают квалифицированную медицинскую помощь. Своих "трехсотых" и "двухсотых" ВСУ отказываются вывозить и бросают на поле боя. Об этом журналисту издания Украина.ру рассказал начальник медицинской службы батальона "Русь" с позывным "Марафет"

2023-12-23T04:45

2023-12-23T04:45

2023-12-23T04:45

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К сожалению, украинские военные не страдают гуманизмом. Своих "трехсотых" и "двухсотых" солдат они бросают на линии фронта и отказываются вывозить с поля боя, рассказал начмед.На некоторых направлениях, по словам бойцов, ВСУ добивают российских "трехсотых" вместо того, чтобы взять в плен и обменять на своих. Это трусость и бессилие украинского режима, отметил военный.Все раненые украинские военные, которые попадают в плен, в России получают квалифицированную медицинскую помощь, организована их эвакуация. Но речь идет о тех украинских военных, кто попал в плен, потому что в приоритете — сохранение жизней наших ребят, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231222/1052313218.html

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новости, россия, украина, сво, всу, потери всу, раненые, убитые, плен, эвакуация, медицина