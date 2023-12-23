Начмед батальона "Русь" рассказал, почему ВСУ добивают "трехсотых", а российские бойцы спасают им жизни - 23.12.2023 Украина.ру
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Начмед батальона "Русь" рассказал, почему ВСУ добивают "трехсотых", а российские бойцы спасают им жизни
Начмед батальона "Русь" рассказал, почему ВСУ добивают "трехсотых", а российские бойцы спасают им жизни - 23.12.2023 Украина.ру
Начмед батальона "Русь" рассказал, почему ВСУ добивают "трехсотых", а российские бойцы спасают им жизни
Все раненые украинские военные, которые попадают в плен, получают квалифицированную медицинскую помощь. Своих "трехсотых" и "двухсотых" ВСУ отказываются вывозить и бросают на поле боя. Об этом журналисту издания Украина.ру рассказал начальник медицинской службы батальона "Русь" с позывным "Марафет"
2023-12-23T04:45
2023-12-23T04:45
новости
россия
украина
сво
всу
потери всу
раненые
убитые
плен
эвакуация
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К сожалению, украинские военные не страдают гуманизмом. Своих "трехсотых" и "двухсотых" солдат они бросают на линии фронта и отказываются вывозить с поля боя, рассказал начмед.На некоторых направлениях, по словам бойцов, ВСУ добивают российских "трехсотых" вместо того, чтобы взять в плен и обменять на своих. Это трусость и бессилие украинского режима, отметил военный.Все раненые украинские военные, которые попадают в плен, в России получают квалифицированную медицинскую помощь, организована их эвакуация. Но речь идет о тех украинских военных, кто попал в плен, потому что в приоритете — сохранение жизней наших ребят, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231222/1052313218.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина, сво, всу, потери всу, раненые, убитые, плен, эвакуация, медицина
Новости, Россия, Украина, СВО, ВСУ, потери ВСУ, раненые, убитые, плен, эвакуация, медицина

Начмед батальона "Русь" рассказал, почему ВСУ добивают "трехсотых", а российские бойцы спасают им жизни

04:45 23.12.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота полевого госпиталя в зоне спецоперации
Работа полевого госпиталя в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Все раненые украинские военные, которые попадают в плен, получают квалифицированную медицинскую помощь. Своих "трехсотых" и "двухсотых" ВСУ отказываются вывозить и бросают на поле боя. Об этом журналисту издания Украина.ру рассказал начальник медицинской службы батальона "Русь" с позывным "Марафет"
К сожалению, украинские военные не страдают гуманизмом. Своих "трехсотых" и "двухсотых" солдат они бросают на линии фронта и отказываются вывозить с поля боя, рассказал начмед.
На некоторых направлениях, по словам бойцов, ВСУ добивают российских "трехсотых" вместо того, чтобы взять в плен и обменять на своих. Это трусость и бессилие украинского режима, отметил военный.

"Я думаю, что это агония умирающего зверя. Плюс трусость и бессилие. Зачем еще добивать наших раненых? Только с мыслью о том, что "вот здесь и сейчас я тебя убью". К сожалению, это так", - подчеркнул начальник медицинской службы.

Все раненые украинские военные, которые попадают в плен, в России получают квалифицированную медицинскую помощь, организована их эвакуация. Но речь идет о тех украинских военных, кто попал в плен, потому что в приоритете — сохранение жизней наших ребят, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Тиханский интервью
Вчера, 07:02
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Заголовок открываемого материала
05:10Миномётчики ВДВ подавили огневые позиции ВСУ в районе Вербового – МО
04:45Начмед батальона "Русь" рассказал, почему ВСУ добивают "трехсотых", а российские бойцы спасают им жизни
04:31Артиллеристы уничтожили на Купянском направлении технику и живую силу ВСУ – МО
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