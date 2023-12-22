https://ukraina.ru/20231222/1052337143.html

Увеличение численности ВС РФ, позиционный тупик на фронте. О чём говорили эксперты 22 декабря

Увеличение численности ВС РФ, позиционный тупик на фронте. О чём говорили эксперты 22 декабря - 22.12.2023 Украина.ру

Увеличение численности ВС РФ, позиционный тупик на фронте. О чём говорили эксперты 22 декабря

Украина.ру, 22.12.2023

2023-12-22T15:32

2023-12-22T15:32

2023-12-22T15:32

эксклюзив

всу

контрнаступление

мобилизация

вс рф

россия

валерий герасимов

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Увеличение армии и сохранение тактикиГлава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе заявил, что в 2023 году общая численность ВС РФ будет увеличена до 1,32 миллиона военнослужащих.В частности, по его словам, в сухопутных войсках сформированы две общевойсковые армии и четырнадцать соединений родов войск и видов обеспечения, а также были сформированы три соединения ВКС.Заявления Герасимова свидетельствуют об общем усилении российской армии, в зоне СВО такого количества войск не требуется, отмечает военно-политический аналитик (Белоруссия), полковник запаса, профессор Академии военных наук РФ Александр Тиханский.По его словам, сейчас граница России и НАТО увеличилась более чем на 1500 километров. Обстановка на северо-западной границе РФ и на границе Союзного государства – напряженная. Для этого требуется увеличение штатной численности вооруженных сил. И это было сделано."Более того, российская армия постепенно станет контрактной. Некоторые ее части будут набираться по призыву (там будет готовиться мобилизационный резерв на случай войны). А некоторые станут контрактными (они и будут сразу идти в бой)", – сообщил аналитик.Что касается тактики российских войск на ближайшее время, она останется прежней — гуттаперчевая, или резиновая, оборона, прогнозирует Тиханский. А весной Россия может сформировать штурмовые или ударные армии, чтобы решить вопросы стратегического характера."О коренном переломе мы сказать не можем"Директор фонда "Я помню", военный историк Артем Драбкин прокомментировал итоги украинского "контрнаступления", окончившегося фактическим провалом.Драбкин признаёт: он думал, что противник будет бить по одному стратегическому направлению, а не станет распылять силы по разным участкам фронта."Но это не значит, что нам просто повезло. Мы действительно молодцы. Да, где-то нам пришлось отойти. Но никакого прорыва обороны, которого я опасался, мы не допустили. Мы выстояли.ВСУ потеряли стратегическую инициативу. Но у меня по-прежнему пессимистический взгляд на превосходящее. Потому что мы пока эту инициативу не захватили. Боевые действия по-прежнему ведутся в оперативной полосе. Выхода на оперативный простор наши войска пока добиться не могут.Мы по-прежнему имеем ситуацию 1942 года, когда Красная армия не могла прорвать немецкую оборону, неся очень большие потери в технике и в людях. Сейчас в СВО – тоже позиционный тупик. Только сперва он сработал на нашу оборону, а теперь работает против нас", – рассказал историк.Также вызывает беспокойство, что украинское общество консолидировано. Оно готово сопротивляться до конца."Да, нам показывают кадры, когда военкоматчики ловят людей на улицах. Но такие эксцессы есть в любом обществе. Кадры с успешной мобилизацией нам просто не показывают.Поэтому я не думаю, что в 2024 году нас ждут радужные перспективы. Будет трудно. Украина налаживает производство дронов. Минимум 100–150 тысяч человек она мобилизовать тоже сможет. Без денег киевский режим точно не останется. Зато нам теперь надо будет добиваться результатов, которых не добился противник. Это будет очень непросто", – предупредил Драбкин.Сейчас, повторил он, мы находимся в ситуации позиционного тупика, когда на фронте ничего нового не происходит. Война идет. Но про коренной перелом в этой войне мы сказать не можем.

https://ukraina.ru/20231222/1052313218.html

https://ukraina.ru/20231222/1052304658.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, всу, контрнаступление, мобилизация, вс рф, россия, валерий герасимов