США до конца года объявят о последнем пакете оружия Киеву – Белый дом - 22.12.2023 Украина.ру
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США до конца года объявят о последнем пакете оружия Киеву – Белый дом
США до конца года объявят о последнем пакете оружия Киеву – Белый дом - 22.12.2023 Украина.ру
США до конца года объявят о последнем пакете оружия Киеву – Белый дом
США намерены до конца года объявить о последнем пакете помощи Украине, а новые поставки оружия потребуют поддержки Конгрессом выделения Киеву новых средств. Об этом 21 декабря заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
2023-12-22T03:35
2023-12-22T03:35
новости
сша
белый дом
украина
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"Остаётся ещё один заключительный пакет помощи, которую мы можем дать Украине", - сказала она.Жан-Пьер уклонилась от ответа на вопрос журналистов о возможности передачи Киеву оружия после того, как выделенные ранее деньги закончатся. Но пресс-секретарь при этом отметила, что для продолжения поддержки Украины от Конгресса США потребуется согласовать запрос президента Джо Байдена на выделение новых средств.Напомним, что республиканцы в Конгрессе отказываются рассматривать запрос президента США о выделении более чем 60-ти миллиардов долларов для помощи Украине, пока в стране не будет на принципиальном уровне решён вопрос защиты южной государственной границы.
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Новости, США, Белый дом, Украина, военная помощь

США до конца года объявят о последнем пакете оружия Киеву – Белый дом

03:35 22.12.2023
 
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США намерены до конца года объявить о последнем пакете помощи Украине, а новые поставки оружия потребуют поддержки Конгрессом выделения Киеву новых средств. Об этом 21 декабря заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
"Остаётся ещё один заключительный пакет помощи, которую мы можем дать Украине", - сказала она.
Жан-Пьер уклонилась от ответа на вопрос журналистов о возможности передачи Киеву оружия после того, как выделенные ранее деньги закончатся. Но пресс-секретарь при этом отметила, что для продолжения поддержки Украины от Конгресса США потребуется согласовать запрос президента Джо Байдена на выделение новых средств.
Напомним, что республиканцы в Конгрессе отказываются рассматривать запрос президента США о выделении более чем 60-ти миллиардов долларов для помощи Украине, пока в стране не будет на принципиальном уровне решён вопрос защиты южной государственной границы.
- РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Вчера, 08:49
Трамп способен заблокировать в Сенате помощь Украине – ШумерБывший президент США Дональд Трамп способен убедить колеблющихся республиканских конгрессменов заблокировать выделение новой американской помощи Украине, считает лидер демократов в Сенате страны Чак Шумер. Об этом 20 декабря он заявил в интервью газете Politico
 
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