США до конца года объявят о последнем пакете оружия Киеву – Белый дом
США намерены до конца года объявить о последнем пакете помощи Украине, а новые поставки оружия потребуют поддержки Конгрессом выделения Киеву новых средств. Об этом 21 декабря заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
"Остаётся ещё один заключительный пакет помощи, которую мы можем дать Украине", - сказала она.
Жан-Пьер уклонилась от ответа на вопрос журналистов о возможности передачи Киеву оружия после того, как выделенные ранее деньги закончатся. Но пресс-секретарь при этом отметила, что для продолжения поддержки Украины от Конгресса США потребуется согласовать запрос президента Джо Байдена на выделение новых средств.
Напомним, что республиканцы в Конгрессе отказываются рассматривать запрос президента США о выделении более чем 60-ти миллиардов долларов для помощи Украине, пока в стране не будет на принципиальном уровне решён вопрос защиты южной государственной границы.
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