https://ukraina.ru/20231222/1052321573.html

США до конца года объявят о последнем пакете оружия Киеву – Белый дом

США до конца года объявят о последнем пакете оружия Киеву – Белый дом - 22.12.2023 Украина.ру

США до конца года объявят о последнем пакете оружия Киеву – Белый дом

США намерены до конца года объявить о последнем пакете помощи Украине, а новые поставки оружия потребуют поддержки Конгрессом выделения Киеву новых средств. Об этом 21 декабря заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер

2023-12-22T03:35

2023-12-22T03:35

2023-12-22T03:35

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"Остаётся ещё один заключительный пакет помощи, которую мы можем дать Украине", - сказала она.Жан-Пьер уклонилась от ответа на вопрос журналистов о возможности передачи Киеву оружия после того, как выделенные ранее деньги закончатся. Но пресс-секретарь при этом отметила, что для продолжения поддержки Украины от Конгресса США потребуется согласовать запрос президента Джо Байдена на выделение новых средств.Напомним, что республиканцы в Конгрессе отказываются рассматривать запрос президента США о выделении более чем 60-ти миллиардов долларов для помощи Украине, пока в стране не будет на принципиальном уровне решён вопрос защиты южной государственной границы.

https://ukraina.ru/20231221/1052293544.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, белый дом, украина, военная помощь