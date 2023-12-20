https://ukraina.ru/20231220/1052279808.html

Яровая назвала санкции преступлением, которое возведено в форму псевдо закона

Яровая назвала санкции преступлением, которое возведено в форму псевдо закона - 20.12.2023 Украина.ру

Яровая назвала санкции преступлением, которое возведено в форму псевдо закона

В среду, 20 декабря, состоялось заседание Совета законодателей, посвященное 30-летию Федерального Собрания РФ

2023-12-20T16:52

2023-12-20T16:52

2023-12-20T16:53

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В своем выступлении заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая отметила, что благодаря Путину Россия обладает максимальным суверенитетом в мире. По ее мнению, основополагающие решения были приняты именно по инициативе президента. "Это закон о возвращении народных богатств, недр в лоно правовой системы и собственность народа России. Это создание федеральных округов, которое очень сильно повлияло на то, чтобы взаимодействие всех субъектов Российской Федерации носило организованный, системный характер. Единство публичной власти, которое было утверждено поправками в Конституцию", – перечислила она.Россия, по замечанию Яровой, "по-прежнему остается охранителем нравственных традиций, которые вырабатывало человечество в процессе своего созидания". Она также указала, что общая задача – "вспомнить не только преамбулу Конституции о том, что мы многонациональный народ России, но и дальше – "соединенный общей судьбой на своей земле". Россия – это семья семей. Так было, так есть и так будет".

https://ukraina.ru/20231220/1052278504.html

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