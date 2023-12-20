https://ukraina.ru/20231220/1052279808.html
Яровая назвала санкции преступлением, которое возведено в форму псевдо закона
Яровая назвала санкции преступлением, которое возведено в форму псевдо закона - 20.12.2023 Украина.ру
Яровая назвала санкции преступлением, которое возведено в форму псевдо закона
В среду, 20 декабря, состоялось заседание Совета законодателей, посвященное 30-летию Федерального Собрания РФ
2023-12-20T16:52
2023-12-20T16:52
2023-12-20T16:53
новости
россия
новости украины
новости россии
яровая
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101667/95/1016679526_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_2457093aa6e66fefffeaa4c254c17efd.jpg
В своем выступлении заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая отметила, что благодаря Путину Россия обладает максимальным суверенитетом в мире. По ее мнению, основополагающие решения были приняты именно по инициативе президента. "Это закон о возвращении народных богатств, недр в лоно правовой системы и собственность народа России. Это создание федеральных округов, которое очень сильно повлияло на то, чтобы взаимодействие всех субъектов Российской Федерации носило организованный, системный характер. Единство публичной власти, которое было утверждено поправками в Конституцию", – перечислила она.Россия, по замечанию Яровой, "по-прежнему остается охранителем нравственных традиций, которые вырабатывало человечество в процессе своего созидания". Она также указала, что общая задача – "вспомнить не только преамбулу Конституции о том, что мы многонациональный народ России, но и дальше – "соединенный общей судьбой на своей земле". Россия – это семья семей. Так было, так есть и так будет".
https://ukraina.ru/20231220/1052278504.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101667/95/1016679526_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_6b511dbc016300825740ebecbd313317.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, новости украины, новости россии, яровая, владимир путин
Яровая назвала санкции преступлением, которое возведено в форму псевдо закона
16:52 20.12.2023 (обновлено: 16:53 20.12.2023)
В среду, 20 декабря, состоялось заседание Совета законодателей, посвященное 30-летию Федерального Собрания РФ
В своем выступлении заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая отметила, что благодаря Путину Россия обладает максимальным суверенитетом в мире. По ее мнению, основополагающие решения были приняты именно по инициативе президента.
"Это закон о возвращении народных богатств, недр в лоно правовой системы и собственность народа России. Это создание федеральных округов, которое очень сильно повлияло на то, чтобы взаимодействие всех субъектов Российской Федерации носило организованный, системный характер. Единство публичной власти, которое было утверждено поправками в Конституцию", – перечислила она.
Россия, по замечанию Яровой, "по-прежнему остается охранителем нравственных традиций, которые вырабатывало человечество в процессе своего созидания".
"Но сегодня мир претерпевает серьезные изменения, и мы видим, что за рубежом через закон утверждаются преступления, через закон легитимизируются противоправные действия санкций. Санкции – это преступление, которое возведено в форму псевдо закона и направлено на подавление суверенитета и экономических преимуществ нашей страны. Именно поэтому сегодня мотивация консолидации общества, страны, парламента дает адекватный ответ этим санкциям", - подчеркнула Яровая.
Она также указала, что общая задача – "вспомнить не только преамбулу Конституции о том, что мы многонациональный народ России, но и дальше – "соединенный общей судьбой на своей земле". Россия – это семья семей. Так было, так есть и так будет".