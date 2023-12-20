Яровая назвала санкции преступлением, которое возведено в форму псевдо закона - 20.12.2023 Украина.ру
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Яровая назвала санкции преступлением, которое возведено в форму псевдо закона
Яровая назвала санкции преступлением, которое возведено в форму псевдо закона - 20.12.2023 Украина.ру
Яровая назвала санкции преступлением, которое возведено в форму псевдо закона
В среду, 20 декабря, состоялось заседание Совета законодателей, посвященное 30-летию Федерального Собрания РФ
2023-12-20T16:52
2023-12-20T16:53
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В своем выступлении заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая отметила, что благодаря Путину Россия обладает максимальным суверенитетом в мире. По ее мнению, основополагающие решения были приняты именно по инициативе президента. "Это закон о возвращении народных богатств, недр в лоно правовой системы и собственность народа России. Это создание федеральных округов, которое очень сильно повлияло на то, чтобы взаимодействие всех субъектов Российской Федерации носило организованный, системный характер. Единство публичной власти, которое было утверждено поправками в Конституцию", – перечислила она.Россия, по замечанию Яровой, "по-прежнему остается охранителем нравственных традиций, которые вырабатывало человечество в процессе своего созидания". Она также указала, что общая задача – "вспомнить не только преамбулу Конституции о том, что мы многонациональный народ России, но и дальше – "соединенный общей судьбой на своей земле". Россия – это семья семей. Так было, так есть и так будет".
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новости, россия, новости украины, новости россии, яровая, владимир путин
Новости, Россия, Новости Украины, новости России, Яровая, Владимир Путин

Яровая назвала санкции преступлением, которое возведено в форму псевдо закона

16:52 20.12.2023 (обновлено: 16:53 20.12.2023)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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В среду, 20 декабря, состоялось заседание Совета законодателей, посвященное 30-летию Федерального Собрания РФ
В своем выступлении заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая отметила, что благодаря Путину Россия обладает максимальным суверенитетом в мире. По ее мнению, основополагающие решения были приняты именно по инициативе президента.
"Это закон о возвращении народных богатств, недр в лоно правовой системы и собственность народа России. Это создание федеральных округов, которое очень сильно повлияло на то, чтобы взаимодействие всех субъектов Российской Федерации носило организованный, системный характер. Единство публичной власти, которое было утверждено поправками в Конституцию", – перечислила она.
Россия, по замечанию Яровой, "по-прежнему остается охранителем нравственных традиций, которые вырабатывало человечество в процессе своего созидания".

"Но сегодня мир претерпевает серьезные изменения, и мы видим, что за рубежом через закон утверждаются преступления, через закон легитимизируются противоправные действия санкций. Санкции – это преступление, которое возведено в форму псевдо закона и направлено на подавление суверенитета и экономических преимуществ нашей страны. Именно поэтому сегодня мотивация консолидации общества, страны, парламента дает адекватный ответ этим санкциям", - подчеркнула Яровая.

Она также указала, что общая задача – "вспомнить не только преамбулу Конституции о том, что мы многонациональный народ России, но и дальше – "соединенный общей судьбой на своей земле". Россия – это семья семей. Так было, так есть и так будет".
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