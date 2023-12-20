https://ukraina.ru/20231220/1052263895.html

Антироссийские санкции за год окончательно разрушат Евросоюз – депутат Шеремет

Антироссийские санкции за год окончательно разрушат Евросоюз – депутат Шеремет - 20.12.2023 Украина.ру

Антироссийские санкции за год окончательно разрушат Евросоюз – депутат Шеремет

Продолжение санкционного курса против России разрушает благополучие граждан Евросоюза и приближает его к гибели, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Об этом 20 декабря сообщает РИА Новости

2023-12-20T09:59

2023-12-20T09:59

2023-12-20T09:59

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Совет ЕС 18 декабря утвердил уже 12-й пакет санкций против России. Он вводит заморозку активов оборонных предприятий РФ, запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу российских алмазов, новые ограничения на продукцию и технологию двойного назначения. Также вводится запрет на импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки.По мнению депутата, Евросоюз, вводя под давлением извне санкции против России, "настойчиво продолжает разрушать всё благополучие, достигнутое упорным трудом предыдущих поколений своих граждан"."Поэтому с каждым очередным пакетом санкций власти европейских стран не только теряют своё лицо и уважение у международного сообщества, но и вызывают раздражение и растущее недовольство собственных граждан, приближая ЕС к гибели", - считает Шеремет.По его словам, новый пакет антироссийских санкций только ускорит процесс экономического, политического и геополитического распада Евросоюза."В таком негативном, упадническом режиме раздираемому распрями и скандалами Евросоюзу не протянуть и года. Я твёрдо уверен, что вступление любого государства в Евросоюз в сложившихся реалиях опрометчиво, опасно и сопоставимо с суицидом", - подчеркнул представитель Крыма.Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее рассказал, что всего против России введены уже 18772 незаконные ограничительные меры.

https://ukraina.ru/20231220/1052259683.html

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новости, россия, ес, евросоюз, антироссийские санкции, госдума, шеремет, депутат