Россия за месяц более чем в два раза сократила вложения в гособлигации США - 20.12.2023 Украина.ру
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Россия за месяц более чем в два раза сократила вложения в гособлигации США
Россия за месяц более чем в два раза сократила вложения в гособлигации США - 20.12.2023 Украина.ру
Россия за месяц более чем в два раза сократила вложения в гособлигации США
Вложения российских инвесторов в американские гособлигации за октябрь снизились до 31 миллиона долларов с 73 миллионов месяцем ранее. Это следует из опубликованных данных министерства финансов США
2023-12-20T03:24
2023-12-20T03:24
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россия
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центробанк рф
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Согласно статистике за октябрь, российский портфель образуют 28 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и три миллиона - в краткосрочных. В сентябре эти вложения составляли, соответственно, 61 миллион и 12 миллионов долларов.США в 2022 году ввели против Банка России санкции, запрещающие транзакции с ним и блокирующие его активы в стране. ЦБ РФ в ноябре 2023 года объявил об отсутствии казначейских обязательств США в своём портфеле.
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новости, сша, россия, министерство финансов, центробанк рф
Новости, США, Россия, Министерство финансов, Центробанк РФ

Россия за месяц более чем в два раза сократила вложения в гособлигации США

03:24 20.12.2023
 
© commons.wikimedia.org / MeanieHyaenaЗдание Министерство финансов США
Здание Министерство финансов США - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© commons.wikimedia.org / MeanieHyaena
Читать в
Вложения российских инвесторов в американские гособлигации за октябрь снизились до 31 миллиона долларов с 73 миллионов месяцем ранее. Это следует из опубликованных данных министерства финансов США
Согласно статистике за октябрь, российский портфель образуют 28 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и три миллиона - в краткосрочных. В сентябре эти вложения составляли, соответственно, 61 миллион и 12 миллионов долларов.
США в 2022 году ввели против Банка России санкции, запрещающие транзакции с ним и блокирующие его активы в стране. ЦБ РФ в ноябре 2023 года объявил об отсутствии казначейских обязательств США в своём портфеле.
Иван Скориков интервью
Вчера, 21:31
Иван Скориков о пресс-конференции Зеленского: Пока Залужный бьет Зеленского делом, Россия готовит ударЗалужный специально пытается спровоцировать Зеленского уволить его и отпустить в свободное плаванье. Это может вызвать серьезный политический кризис, который похоронит остатки рейтинга Зеленского и вынудит украинскую власть провести выборы.
 
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