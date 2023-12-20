https://ukraina.ru/20231220/1052253833.html

Россия за месяц более чем в два раза сократила вложения в гособлигации США

Россия за месяц более чем в два раза сократила вложения в гособлигации США - 20.12.2023 Украина.ру

Россия за месяц более чем в два раза сократила вложения в гособлигации США

Вложения российских инвесторов в американские гособлигации за октябрь снизились до 31 миллиона долларов с 73 миллионов месяцем ранее. Это следует из опубликованных данных министерства финансов США

2023-12-20T03:24

2023-12-20T03:24

2023-12-20T03:24

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Согласно статистике за октябрь, российский портфель образуют 28 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и три миллиона - в краткосрочных. В сентябре эти вложения составляли, соответственно, 61 миллион и 12 миллионов долларов.США в 2022 году ввели против Банка России санкции, запрещающие транзакции с ним и блокирующие его активы в стране. ЦБ РФ в ноябре 2023 года объявил об отсутствии казначейских обязательств США в своём портфеле.

https://ukraina.ru/20231219/1052249414.html

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новости, сша, россия, министерство финансов, центробанк рф