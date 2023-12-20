Россия за месяц более чем в два раза сократила вложения в гособлигации США
Вложения российских инвесторов в американские гособлигации за октябрь снизились до 31 миллиона долларов с 73 миллионов месяцем ранее. Это следует из опубликованных данных министерства финансов США
Согласно статистике за октябрь, российский портфель образуют 28 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и три миллиона - в краткосрочных. В сентябре эти вложения составляли, соответственно, 61 миллион и 12 миллионов долларов.
США в 2022 году ввели против Банка России санкции, запрещающие транзакции с ним и блокирующие его активы в стране. ЦБ РФ в ноябре 2023 года объявил об отсутствии казначейских обязательств США в своём портфеле.
Вчера, 21:31Иван Скориков о пресс-конференции Зеленского: Пока Залужный бьет Зеленского делом, Россия готовит ударЗалужный специально пытается спровоцировать Зеленского уволить его и отпустить в свободное плаванье. Это может вызвать серьезный политический кризис, который похоронит остатки рейтинга Зеленского и вынудит украинскую власть провести выборы.