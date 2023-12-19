https://ukraina.ru/20231219/1052247138.html

Мобилизация обойдется Украине в 500 млрд гривен - Зеленский

Мобилизация обойдется Украине в 500 млрд гривен - Зеленский - 19.12.2023 Украина.ру

Мобилизация обойдется Украине в 500 млрд гривен - Зеленский

Дополнительная мобилизация обойдется украинскому бюджету в 500 млрд гривен. Об этом на пресс-конференции 19 декабря заявил президент Украины Владимир Зеленский. Украина.ру, 19.12.2023

2023-12-19T19:22

2023-12-19T19:22

2023-12-19T19:22

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Дополнительная мобилизация обойдется украинскому бюджету в 500 млрд гривен. Об этом на пресс-конференции 19 декабря заявил президент Украины Владимир Зеленский. По словам Зеленского, военное руководство Украины предлагало ему мобилизовать 450-500 тысяч человек. Зеленский заявил, что это вопрос финансовый, и ему нужно больше аргументов для принятия решения. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу подсчитал, сколько ВСУ потеряли военнослужащих - 383 тысячи убитыми и ранеными. По его словам, с начала специальной военной операции 54 страны заявили о поставках военной техники Киеву, однако оружие поставляют только из 15 государств. Всего Украина получила 203 млрд долларов финансовой помощи с начала СВО. Большую часть этих средств придется возвращать - это кредиты.

https://ukraina.ru/20231219/1052247038.html

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новости, владимир зеленский, сво, мобилизация, демобилизация