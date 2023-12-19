Мобилизация обойдется Украине в 500 млрд гривен - Зеленский
© скриншотВладимир Зеленский
© скриншот
Дополнительная мобилизация обойдется украинскому бюджету в 500 млрд гривен. Об этом на пресс-конференции 19 декабря заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, военное руководство Украины предлагало ему мобилизовать 450-500 тысяч человек. Зеленский заявил, что это вопрос финансовый, и ему нужно больше аргументов для принятия решения.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу подсчитал, сколько ВСУ потеряли военнослужащих - 383 тысячи убитыми и ранеными. По его словам, с начала специальной военной операции 54 страны заявили о поставках военной техники Киеву, однако оружие поставляют только из 15 государств.
Всего Украина получила 203 млрд долларов финансовой помощи с начала СВО. Большую часть этих средств придется возвращать - это кредиты.
19:21Военное руководство Украины потребовало Зеленского мобилизовать 500 тыс. украинцевВоенное руководство Украины потребовало президента страны Владимира Зеленского мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч людей. Это обойдётся стране в 500 миллиардов гривен, заявил Зеленский в ходе пресс-конференции