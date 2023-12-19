Путин анонсировал постановку ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард" на боевое дежурство - 19.12.2023 Украина.ру
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Путин анонсировал постановку ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард" на боевое дежурство
Путин анонсировал постановку ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард" на боевое дежурство - 19.12.2023 Украина.ру
Путин анонсировал постановку ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард" на боевое дежурство
В ракетные войска стратегического назначения (РВСН) до конца года будут поставлены 15 пусковых установок ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард". Об этом 19 декабря сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны
2023-12-19T14:21
2023-12-19T14:24
владимир путин
новости
ракеты
подлодка
модернизация
ядерный
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"Мы четыре подводных лодки приняли, вот совсем недавно две - на прошлой неделе я принимал "Красноярск" - многоцелевую атомную подводную лодку и "Император Александр III", оснащенную баллистическими ракетами "Булава", - добавил Путин.Он также сообщил, что модернизируется авиационная составляющая. Он назвал достигнутые показатели в переоснащении ядерной триады ориентиром для работы по обычным вооружениям и технике. "Их поставки в войска, в сравнении с прошлым годом, увеличились втрое", - подчеркнул глава государства.
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владимир путин, новости, ракеты, подлодка, модернизация, ядерный
Владимир Путин, Новости, ракеты, подлодка, модернизация, ядерный

Путин анонсировал постановку ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард" на боевое дежурство

14:21 19.12.2023 (обновлено: 14:24 19.12.2023)
 
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© РИА Новости . Александр Вильф
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В ракетные войска стратегического назначения (РВСН) до конца года будут поставлены 15 пусковых установок ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард". Об этом 19 декабря сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны
"Мы четыре подводных лодки приняли, вот совсем недавно две - на прошлой неделе я принимал "Красноярск" - многоцелевую атомную подводную лодку и "Император Александр III", оснащенную баллистическими ракетами "Булава", - добавил Путин.
Он также сообщил, что модернизируется авиационная составляющая.
"В частности, поступило четыре ракетоносца Ту-160М. Надо и дальше поддерживать боеготовность стратегических сил на самом высоком уровне. Все утвержденные в этой области планы, безусловно, будут выполнены", - сказал президент.
Он назвал достигнутые показатели в переоснащении ядерной триады ориентиром для работы по обычным вооружениям и технике.
"Их поставки в войска, в сравнении с прошлым годом, увеличились втрое", - подчеркнул глава государства.
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
13:54
Путин указал на необходимость наращивания российской спутниковой группировкиРоссии необходимо наращивать спутниковую группировку на глобальном уровне. Об этом 19 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны
 
Владимир ПутинНовостиракетыподлодкамодернизацияядерный
 
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