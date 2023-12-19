https://ukraina.ru/20231219/1052233215.html
Путин анонсировал постановку ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард" на боевое дежурство
Путин анонсировал постановку ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард" на боевое дежурство - 19.12.2023 Украина.ру
Путин анонсировал постановку ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард" на боевое дежурство
В ракетные войска стратегического назначения (РВСН) до конца года будут поставлены 15 пусковых установок ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард". Об этом 19 декабря сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны
2023-12-19T14:21
2023-12-19T14:21
2023-12-19T14:24
владимир путин
новости
ракеты
подлодка
модернизация
ядерный
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"Мы четыре подводных лодки приняли, вот совсем недавно две - на прошлой неделе я принимал "Красноярск" - многоцелевую атомную подводную лодку и "Император Александр III", оснащенную баллистическими ракетами "Булава", - добавил Путин.Он также сообщил, что модернизируется авиационная составляющая. Он назвал достигнутые показатели в переоснащении ядерной триады ориентиром для работы по обычным вооружениям и технике. "Их поставки в войска, в сравнении с прошлым годом, увеличились втрое", - подчеркнул глава государства.
https://ukraina.ru/20231219/1052230815.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, новости, ракеты, подлодка, модернизация, ядерный
Владимир Путин, Новости, ракеты, подлодка, модернизация, ядерный
Путин анонсировал постановку ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард" на боевое дежурство
14:21 19.12.2023 (обновлено: 14:24 19.12.2023)
В ракетные войска стратегического назначения (РВСН) до конца года будут поставлены 15 пусковых установок ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард". Об этом 19 декабря сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны