Украина и Молдавия не соответствуют критериям вступления в ЕС — Песков

"И ещё 75 раз": Орбан рассказал, как Венгрия будет принимать Украину в ЕС

Венгрия не стала препятствовать партнёрам по Евросоюзу принять решение о начале переговоров ЕС с Украиной, поскольку у неё будет возможность ещё 75 раз остановить этот процесс, окончательное решение будут принимать парламенты 27 стран. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth