Украина и Молдавия не соответствуют критериям вступления в ЕС — Песков
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У Евросоюза всегда были достаточно жесткие критерии для вступления в ЕС. Об этом 15 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"В настоящий момент, очевидно, что ни Украина, ни Молдова этим критериям не соответствует", - сказал официальный представитель Кремля.
По его словам, ЕС и так сейчас переживает "не самые лучшие времена в своей истории, и с точки зрения функционирования этого союза, и с точки зрения экономики и так далее".
"Поэтому конечно понятно, что это абсолютно политизированное решение. ЕС демонстрирует таким образом поддержку этим странам. Безусловно, подобные новые члены фактически могут дестабилизировать ЕС", - отметил Песков.
Ранее страны ЕС приняли решение начать переговоры о приеме Украины и Молдавии в объединение и о предоставлении статуса кандидата на вступление Грузии. При этом переговоры не задают конкретных сроков для приема страны в ЕС.
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