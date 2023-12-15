Украина и Молдавия не соответствуют критериям вступления в ЕС — Песков - 15.12.2023 Украина.ру
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Украина и Молдавия не соответствуют критериям вступления в ЕС — Песков
Украина и Молдавия не соответствуют критериям вступления в ЕС — Песков - 15.12.2023 Украина.ру
Украина и Молдавия не соответствуют критериям вступления в ЕС — Песков
У Евросоюза всегда были достаточно жесткие критерии для вступления в ЕС. Об этом 15 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2023-12-15T14:23
2023-12-15T14:23
ес
украина
молдавия
дмитрий песков
новости
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"В настоящий момент, очевидно, что ни Украина, ни Молдова этим критериям не соответствует", - сказал официальный представитель Кремля.По его словам, ЕС и так сейчас переживает "не самые лучшие времена в своей истории, и с точки зрения функционирования этого союза, и с точки зрения экономики и так далее".Ранее страны ЕС приняли решение начать переговоры о приеме Украины и Молдавии в объединение и о предоставлении статуса кандидата на вступление Грузии. При этом переговоры не задают конкретных сроков для приема страны в ЕС.
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ес, украина, молдавия, дмитрий песков, новости
ЕС, Украина, Молдавия, Дмитрий Песков, Новости

Украина и Молдавия не соответствуют критериям вступления в ЕС — Песков

14:23 15.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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У Евросоюза всегда были достаточно жесткие критерии для вступления в ЕС. Об этом 15 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"В настоящий момент, очевидно, что ни Украина, ни Молдова этим критериям не соответствует", - сказал официальный представитель Кремля.
По его словам, ЕС и так сейчас переживает "не самые лучшие времена в своей истории, и с точки зрения функционирования этого союза, и с точки зрения экономики и так далее".

"Поэтому конечно понятно, что это абсолютно политизированное решение. ЕС демонстрирует таким образом поддержку этим странам. Безусловно, подобные новые члены фактически могут дестабилизировать ЕС", - отметил Песков.

Ранее страны ЕС приняли решение начать переговоры о приеме Украины и Молдавии в объединение и о предоставлении статуса кандидата на вступление Грузии. При этом переговоры не задают конкретных сроков для приема страны в ЕС.
Орбан
10:50
"И ещё 75 раз": Орбан рассказал, как Венгрия будет принимать Украину в ЕСВенгрия не стала препятствовать партнёрам по Евросоюзу принять решение о начале переговоров ЕС с Украиной, поскольку у неё будет возможность ещё 75 раз остановить этот процесс, окончательное решение будут принимать парламенты 27 стран. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth
 
ЕСУкраинаМолдавияДмитрий ПесковНовости
 
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