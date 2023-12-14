https://ukraina.ru/20231214/1052112165.html

Путин ответил на вопрос о стрессе из-за попыток давления на РФ

Путин ответил на вопрос о стрессе из-за попыток давления на РФ - 14.12.2023 Украина.ру

Путин ответил на вопрос о стрессе из-за попыток давления на РФ

Президент РФ Владимир Путин 14 декабря в рамках большой пресс-конференции ответил на вопрос, что помогает ему переживать стресс из-за попыток давления Запада

2023-12-14T14:39

2023-12-14T14:39

2023-12-14T14:39

владимир путин

стресс

президент

россия

новости

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"Чувство долга. Я без всякого пафоса могу сказать. Я за многие годы приучил себя к тому, что нужно стремиться выбирать самое главное и делать всё для достижения поставленных целей, не обращая внимание на всякую шелуху", - сказал Путин.Президент отметил, что нужно поддерживать широким свое поле зрения, надо все понимать, анализировать.

https://ukraina.ru/20231214/1052109887.html

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2023

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владимир путин, стресс, президент, россия, новости