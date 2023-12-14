Путин ответил на вопрос о стрессе из-за попыток давления на РФ - 14.12.2023 Украина.ру
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Путин ответил на вопрос о стрессе из-за попыток давления на РФ
Путин ответил на вопрос о стрессе из-за попыток давления на РФ - 14.12.2023 Украина.ру
Путин ответил на вопрос о стрессе из-за попыток давления на РФ
Президент РФ Владимир Путин 14 декабря в рамках большой пресс-конференции ответил на вопрос, что помогает ему переживать стресс из-за попыток давления Запада
2023-12-14T14:39
2023-12-14T14:39
владимир путин
стресс
президент
россия
новости
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"Чувство долга. Я без всякого пафоса могу сказать. Я за многие годы приучил себя к тому, что нужно стремиться выбирать самое главное и делать всё для достижения поставленных целей, не обращая внимание на всякую шелуху", - сказал Путин.Президент отметил, что нужно поддерживать широким свое поле зрения, надо все понимать, анализировать.
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владимир путин, стресс, президент, россия, новости
Владимир Путин, стресс, президент, Россия, Новости

Путин ответил на вопрос о стрессе из-за попыток давления на РФ

14:39 14.12.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© POOL
Перейти в фотобанк
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Президент РФ Владимир Путин 14 декабря в рамках большой пресс-конференции ответил на вопрос, что помогает ему переживать стресс из-за попыток давления Запада
"Чувство долга. Я без всякого пафоса могу сказать. Я за многие годы приучил себя к тому, что нужно стремиться выбирать самое главное и делать всё для достижения поставленных целей, не обращая внимание на всякую шелуху", - сказал Путин.
Президент отметил, что нужно поддерживать широким свое поле зрения, надо все понимать, анализировать.
"Нужно уверенно идти к своей цели, если ты уверен в том, что ты делаешь, а я уверен", - заключил Путин.
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
14:15
Позицию России поддерживают в Европе и США — ПутинМногие люди на Западе поддерживают Россию. Об этом 14 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции
 
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