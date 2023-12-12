"Смотрящий" АРМА обещал отрезать голову экс-руководителю управления - СМИ
Экс-руководитель управления АРМА Владислав Романов
Об угрозах экс-сотрудник АРМА Владислав Романов рассказал в интервью журналистам Bihus Info
Владислав Романов ранее занимал должность главы Центрального теруправления Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Уволен был после отказа следовать указаниям "человека, который никаких указаний не должен был раздавать в Агентстве в принципе" по фамилии Грона, сообщают журналисты.
“Мне непонятно было, почему этот человек ставит мне задачи. И я сказал, что в этом участвовать не буду. Грона меня догнал, сказал, что я что-то, пожалуй, в этой жизни не понимаю, потому что я не знаю, кто он такой. И когда я узнаю, то должен готовиться к тому, что мне отрежут голову” – рассказал Романов.
Инцидент произошел 5 октября 2023 года. В этот день предприниматель Грона провел несколько встреч и сотрудниками агентства по управлению менеджмента активов.
“Грона… организовал рабочую встречу большого количества руководства управления менеджмента активов. Почему руководитель управления менеджмента активов, официальное должностное лицо, государственный служащий Алексей Ищенко, он стоял и получал задания от Гроны – непонятно. Подчиненные Ищенко тоже слушались Грону”, – говорит Романов.
После Грона пришел к Владиславу Романову и "дал ему указание, которое касалось одного из арестованных активов". Романов отказался ее выполнять и ушел, Грона догнал его на выходе из агентства и ударил. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения в АРМА. Свидетелем стал сотрудник АРМА – Виталий Тесленко, на тот момент занимавший должность начальника отдела внутреннего аудита АРМА. Он снял видео нападения с монитора охранника в помещении АРМА.
Интересный факт: Вадим Грона работал внештатным советником председателя АРМА Елены Думы с 7 июля по 3 октября 2023 года. 4 октября он был уволен по собственному желанию. Председатель объяснила, что 5 октября Грона зашел в Агентство уточнить, как подавать документы в Антикоррупционный совет АРМА.
6 ноября Романов был уволен, Тесленко также потерял должность, а Грона избран рабочей группой от АРМА во вновь созданный общественный Антикоррупционный совет АРМА (его создали в дополнение к уже существующему общественному совету). На данный момент Грона – заместитель председателя совета, пишет Pidozra.
"И та, и та должности отнюдь не управленческие. Но он [Грона] продолжал давать указания, кто и что должен делать с арестованными активами", – пишет Bihus Info
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