"Нет никого, кто мог бы довести СВО до завершения" – Жога об участии Путина в выборах президента
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин вручил Героям России медали "Золотая Звезда"
Артем Жога прокомментировал решение Путина баллотироваться на новый срок
Председатель Народного совета ДНР Артем Жога встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным и в ходе беседы поделился своим мнением о том, что Владимир Путин ответил согласием на просьбу баллотироваться на пост президента России.
Заявление об участии в выборах президента Владимир Путин сделал после награждения Героев России в Кремле.
"Президент ответил на мой самый главный вопрос положительно, что все будет доведено до конца. Нет никого, кто мог бы возглавить такую большую страну и довести СВО до завершения", – сказал Жога.
Также Пушилин и Жога обсудили текущие задачи Народного Совета Республики.