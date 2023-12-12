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"Нет никого, кто мог бы довести СВО до завершения" – Жога об участии Путина в выборах президента

"Нет никого, кто мог бы довести СВО до завершения" – Жога об участии Путина в выборах президента - 12.12.2023 Украина.ру

"Нет никого, кто мог бы довести СВО до завершения" – Жога об участии Путина в выборах президента

Артем Жога прокомментировал решение Путина баллотироваться на новый срок

2023-12-12T12:31

2023-12-12T12:31

2023-12-12T12:31

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Председатель Народного совета ДНР Артем Жога встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным и в ходе беседы поделился своим мнением о том, что Владимир Путин ответил согласием на просьбу баллотироваться на пост президента России.Заявление об участии в выборах президента Владимир Путин сделал после награждения Героев России в Кремле.Также Пушилин и Жога обсудили текущие задачи Народного Совета Республики.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, артем жога, днр, денис пушилин, владимир путин