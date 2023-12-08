Эксперт рассказал о больших возможностях развития торговли между РФ и КНР - 08.12.2023 Украина.ру
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Эксперт рассказал о больших возможностях развития торговли между РФ и КНР
Эксперт рассказал о больших возможностях развития торговли между РФ и КНР - 08.12.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал о больших возможностях развития торговли между РФ и КНР
Объем товарооборота РФ и Китая по окончании 2023 года без труда может достичь 230 миллиардов долларов. Об этом заявил научный сотрудник Академии международной торговли и экономического сотрудничества министерства коммерции КНР Мэй Синьюй, передает 8 декабря РИА Новости
2023-12-08T08:20
2023-12-08T08:32
китай
россия
торговля
новости
зарубежье
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"Что касается развития в будущем году, то тут я бы поставил более сдержанную цель, скажем, 250 миллиардов долларов", - сказал Мэй Синьюй.Эксперт пояснил, что стоит взять во внимание прохождение Китаем пика напряженности на рынке недвижимости и другие факторы, а с российской стороны нужно будет посмотреть, насколько стабилизируется ситуация с последствием воздействия западных санкций на экономику.Эксперт отметил потенциал расширения сфер российско-китайского сотрудничества, что также может пойти на пользу увеличения товарооборота."Например, на мой взгляд, российская индустрия туризма обладает большим потенциалом для роста, у России есть много возможностей для привлечения китайских туристов", - отметил он.Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его с 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году.Накануне главное таможенное управление КНР обнародовало статистику, согласно которой товарооборот Китая и России за январь-ноябрь 2023 года вырос на 26,7%, составив рекордные 218,17 миллиарда долларов, таким образом, установленная лидерами двух стран на 2024 год цель уже достигнута.
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китай, россия, торговля, новости, зарубежье
Китай, Россия, торговля, Новости, Зарубежье

Эксперт рассказал о больших возможностях развития торговли между РФ и КНР

08:20 08.12.2023 (обновлено: 08:32 08.12.2023)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорода мира. Шанхай Китай флаг
Города мира. Шанхай Китай флаг - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Объем товарооборота РФ и Китая по окончании 2023 года без труда может достичь 230 миллиардов долларов. Об этом заявил научный сотрудник Академии международной торговли и экономического сотрудничества министерства коммерции КНР Мэй Синьюй, передает 8 декабря РИА Новости
"Что касается развития в будущем году, то тут я бы поставил более сдержанную цель, скажем, 250 миллиардов долларов", - сказал Мэй Синьюй.
Эксперт пояснил, что стоит взять во внимание прохождение Китаем пика напряженности на рынке недвижимости и другие факторы, а с российской стороны нужно будет посмотреть, насколько стабилизируется ситуация с последствием воздействия западных санкций на экономику.

"В то же время, в следующем году также могут произойти некоторые улучшения в инфраструктуре двусторонних перевозок между Китаем и Россией. Думаю, что в этих обстоятельствах двусторонний товарооборот еще больше вырастет по сравнению с нынешним годом", - указал он.

Эксперт отметил потенциал расширения сфер российско-китайского сотрудничества, что также может пойти на пользу увеличения товарооборота.
"Например, на мой взгляд, российская индустрия туризма обладает большим потенциалом для роста, у России есть много возможностей для привлечения китайских туристов", - отметил он.
Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его с 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году.
Накануне главное таможенное управление КНР обнародовало статистику, согласно которой товарооборот Китая и России за январь-ноябрь 2023 года вырос на 26,7%, составив рекордные 218,17 миллиарда долларов, таким образом, установленная лидерами двух стран на 2024 год цель уже достигнута.
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